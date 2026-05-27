Сутки в Харьковской области: в Берестине повреждены энергосети. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 26 мая российские оккупанты обстреляли Харьков и 10 населенных пунктов области.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, в результате удара в с. Синное Богодуховской громады пострадали мужчины 38 и 53 лет.
Под ударом российского БПЛА - Немишлянский район Харькова.
Оккупанты выпустили:
- 3 БПЛА типа "Герань-2";
- 13 БПЛА типа "Молния";
- 4 FPV-дрона;
- 21 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
в г. Харьков поврежден забор;
в Богодуховском районе повреждены электросети (г. Богодухов), автомобиль (с. Зарябинка), ангар (с. Синне), здание (с. Лозовая), 8 частных домов (с. Клинова-Новоселовка), частный дом, летняя кухня (с. Ивано-Шийчино);
в Купянском районе поврежден частный дом, автомобиль (с. Замист);
в Харьковском районе повреждены складское помещение (с. Хролы), грузовой автомобиль (с. Гоптовка);
в Чугуевском районе повреждены 2 частных дома, погибла корова (с. Ивановка);
в Берестинском районе повреждены электросети (г. Берестин).
В горсовете Берестина сообщили, что стоит сделать запасы воды:
"Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Работают пункты устойчивости, в случае необходимости там можно зарядить гаджеты".
В ГСЧС отметили, что в Берестинском районе в результате попадания возник пожар.
