Сутки в Харьковской области: в Берестине повреждены энергосети. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 26 мая российские оккупанты обстреляли Харьков и 10 населенных пунктов области.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Так, в результате удара в с. Синное Богодуховской громады пострадали мужчины 38 и 53 лет.

Под ударом российского БПЛА - Немишлянский район Харькова.

Оккупанты выпустили:

3 БПЛА типа "Герань-2";

13 БПЛА типа "Молния";

4 FPV-дрона;

21 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харьков поврежден забор;

в Богодуховском районе повреждены электросети (г. Богодухов), автомобиль (с. Зарябинка), ангар (с. Синне), здание (с. Лозовая), 8 частных домов (с. Клинова-Новоселовка), частный дом, летняя кухня (с. Ивано-Шийчино);

в Купянском районе поврежден частный дом, автомобиль (с. Замист);

в Харьковском районе повреждены складское помещение (с. Хролы), грузовой автомобиль (с. Гоптовка);

в Чугуевском районе повреждены 2 частных дома, погибла корова (с. Ивановка);

в Берестинском районе повреждены электросети (г. Берестин).

В горсовете Берестина сообщили, что стоит сделать запасы воды:

"Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Работают пункты устойчивости, в случае необходимости там можно зарядить гаджеты".

В ГСЧС отметили, что в Берестинском районе в результате попадания возник пожар.

