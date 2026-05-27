Доба на Харківщині: у Берестині пошкоджено енергомережі. ФОТОрепортаж
Протягом 26 травня російські окупанти атакували Харків та 10 населених пунктів області.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, внаслідок удару в с. Сінне Богодухівської громади постраждали чоловіки 38 і 53 років.
Під ударом російського БпЛА - Немишлянський район Харкова.
Окупанти випустили:
- 3 БпЛА типу "Герань-2";
- 13 БпЛА типу "Молнія";
- 4 fpv-дрони;
- 21 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
у м. Харків пошкоджено паркан;
у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (м. Богодухів), автомобіль (с. Зарябинка), ангар (с. Сінне), будівлю (с. Лозова), 8 приватних будинків (с. Клинова-Новоселівка), приватний будинок, літню кухню (с. Івано-Шийчине);
у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Заміст);
у Харківському районі пошкоджено складське приміщення (с. Хроли), вантажний автомобіль (с. Гоптівка);
у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки, загинула корова (с. Іванівка);
у Берестинському районі пошкоджено електромережі (м. Берестин).
У міськраді Берестина повідомили, що варто зробити запаси води:
"Проводяться роботи над відновленням електропостачання. Працюють пункти незламності, у разі необхідності там можна зарядити гаджети".
У ДСНС зазначили, що у Берестинському районі внаслідок влучання виникла пожежа.
