Доба на Харківщині: у Берестині пошкоджено енергомережі. ФОТОрепортаж

Протягом 26 травня російські окупанти атакували Харків та 10 населених пунктів області.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, внаслідок удару в с. Сінне Богодухівської громади постраждали чоловіки 38 і 53 років.

Під ударом російського БпЛА - Немишлянський район Харкова.

Окупанти випустили:

  • 3 БпЛА типу "Герань-2";
  • 13 БпЛА типу "Молнія";
  • 4 fpv-дрони;
  • 21 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено паркан;
у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (м. Богодухів), автомобіль (с. Зарябинка), ангар (с. Сінне), будівлю (с. Лозова), 8 приватних будинків (с. Клинова-Новоселівка), приватний будинок, літню кухню (с. Івано-Шийчине);
у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Заміст);
у Харківському районі пошкоджено складське приміщення (с. Хроли), вантажний автомобіль (с. Гоптівка);
у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки, загинула корова (с. Іванівка);
у Берестинському районі пошкоджено електромережі (м. Берестин).

У міськраді Берестина повідомили, що варто зробити запаси води:

"Проводяться роботи над відновленням електропостачання. Працюють пункти незламності, у разі необхідності там можна зарядити гаджети".

У ДСНС зазначили, що у Берестинському районі внаслідок влучання виникла пожежа.

Наслідки ударів РФ по Харківщині 27 травня
