На Николаевщине внедорожник с пятью детьми в салоне упал с моста в реку. ФОТОрепортаж

В Николаевской области внедорожник сорвался с моста в реку, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе - пятеро детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.

Авария с детьми на мосту

Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 мая примерно в 12:50 в селе Вороновка Вознесенского района.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport не справился с управлением. После этого транспортное средство выехало за пределы проезжей части моста и упало в реку.

В результате падения пострадали почти все пассажиры, находившиеся в салоне автомобиля.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры, находившиеся в салоне автомобиля - пятеро детей 9, 11, 12 и 15 лет, 40-летний мужчина и вероятный водитель - с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

ДТП в Николаевской области

Расследование и ответственность

На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Полиция уже открыла уголовное производство.

Событие предварительно квалифицировано по части первой статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. В ходе расследования возможна дополнительная квалификация.

Правоохранители призывают свидетелей аварии обратиться по телефонам 068-733-12-82 или 102.

  • Ранее мы сообщали, что в Переяславе Киевской области столкнулись два автомобиля под управлением несовершеннолетних, один из них погиб.

дети (6863) ДТП (7603) Николаевская область (2298) Вознесенский район (6) Вороновка (1)
дивлюсь на фото мосту ... і думаю над фразою мусорів - "не впорався з керуванням"

добре хоч живі
31.05.2026 19:27 Ответить
Міст підірвали частково при наступі на Вознесенськ у 22р, щоб танки не пройшли
31.05.2026 19:32 Ответить
Обїзджав провалля в мосту справа, на швидкості,там де стоять поліцаї, булькнув у річку. Паджеро-спорт машина рамна і важка, Досвіду малувато у водія ,навіть якщо тверезий.
31.05.2026 19:35 Ответить
П'яненький був водій
"Надо меньше пить!!!" (С)
31.05.2026 19:26 Ответить
"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири які перебували у салоні авто п'ятеро дітей 9 11 12 та 15 років 40 річний ..." - дитина теж 40-ка річний?
31.05.2026 19:27 Ответить
Zельоний міст..як там Велике Крадівництво ?

31.05.2026 19:28 Ответить
Viktor, не чіпай туповатних довбнів.
31.05.2026 19:44 Ответить
А встановити якісь попереджувальні знаки розуму не хватило? Бо місцеві і так знають про воронку посередині мосту? А як відкрити кримінальне впровадження - то завжди готові, бо ж одразу зрозуміло, що вони потрібніші в тилу.
31.05.2026 19:43 Ответить
А то - МІСТ? Згадується епізод, з класики російської літератури. Не пам'ятаю автора. Суть: чиновник, на бричці, проїжджав по мосту. При переїзді колесо брички провалилося крізь гнилий настил, і бричка застрягла. Нижче по течії селянин переїжджає річку вбрід, і кричить візниці брички: "Ну, куды ж, тя, панесло? Рази не видишь? МОСТ!"
31.05.2026 20:11 Ответить
 
 