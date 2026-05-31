На Николаевщине внедорожник с пятью детьми в салоне упал с моста в реку. ФОТОрепортаж
В Николаевской области внедорожник сорвался с моста в реку, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе - пятеро детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.
Авария с детьми на мосту
Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 мая примерно в 12:50 в селе Вороновка Вознесенского района.
По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport не справился с управлением. После этого транспортное средство выехало за пределы проезжей части моста и упало в реку.
В результате падения пострадали почти все пассажиры, находившиеся в салоне автомобиля.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры, находившиеся в салоне автомобиля - пятеро детей 9, 11, 12 и 15 лет, 40-летний мужчина и вероятный водитель - с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Расследование и ответственность
На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Полиция уже открыла уголовное производство.
Событие предварительно квалифицировано по части первой статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. В ходе расследования возможна дополнительная квалификация.
Правоохранители призывают свидетелей аварии обратиться по телефонам 068-733-12-82 или 102.
"Надо меньше пить!!!" (С)
добре хоч живі