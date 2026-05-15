РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9610 посетителей онлайн
Новости ДТП Смертельные ДТП Смертельное ДТП в Днепре
10 915 51

Водитель на Jaguar врезался в остановку общественного транспорта в Днепре: есть погибшая и раненые. ФОТОрепортаж

Вечером 15 мая в Днепре в результате ДТП погибла женщина. Ее сбил водитель Jaguar, выехавший за пределы дороги и наехавший на остановку общественного транспорта.

Об этом сообщили в полиции Днепра и пишет "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности ДТП

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ЗАЗ Славута" выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем "Ягуар", который, по предварительным данным, двигался с превышением скоростного режима. После удара автомобиль "Ягуар" выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на остановку общественного транспорта и двух пешеходов", - пишет полиция.

Одна из пешеходов - женщина - погибла на месте ДТП, еще одна получила травмы. Также ранения получили водители обоих автомобилей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух полицейских подозревают в сокрытии обстоятельств смертельного ДТП с 17-летним велосипедистом в Хмельницкой области. ФОТО

Ведется расследование

Автомобиль ЗАЗ почти полностью уничтожен, на обочине разбросаны запчасти. Также повреждена остановка общественного транспорта, передают корреспонденты Суспільного.

Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительной информации, водители трезвы.

  • Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Ирпене: ребенок умер после наезда грузовика на переходе, водителю сообщено о подозрении

ДТП в Днепре 15 мая
ДТП в Днепре 15 мая
ДТП в Днепре 15 мая
ДТП в Днепре 15 мая
ДТП в Днепре 15 мая
ДТП в Днепре 15 мая

Автор: 

Днепр (4591) ДТП (7597) Днепропетровская область (5189) Днепровский район (359)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Звісно водії Славут славляться своїм агресивним стилем їзди
показать весь комментарий
15.05.2026 22:54 Ответить
+20
Зараз набіжать ідіоти і напишуть що виненен тцк,поліція,пішоходи,зупинка,а не дебіл за кермом.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:00 Ответить
+15
Мабуть, заброньований «інвалід-пенсіонер» з прокуратури???
показать весь комментарий
15.05.2026 23:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звісно водії Славут славляться своїм агресивним стилем їзди
показать весь комментарий
15.05.2026 22:54 Ответить
Судячи з фото, водій Славути виїхав задом на зустрічну полосу
показать весь комментарий
16.05.2026 01:21 Ответить
Судячи з фото водієві "Славути" дуже не пощастило
показать весь комментарий
16.05.2026 09:50 Ответить
Судячи з фото водій Славути повертав наліво а водій ягуара ( чи не ягуара) їхав назустріч прямо. Тому Славута отриала удар в правий бік ззаду, а другий учасник має понівечину праву передню частину авто. Хто мав перевагу в русі і хто порушував швидкісний режим з фото не зрозуміло
показать весь комментарий
16.05.2026 10:29 Ответить
Зараз набіжать ідіоти і напишуть що виненен тцк,поліція,пішоходи,зупинка,а не дебіл за кермом.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:00 Ответить
А о котрій годині це трапилось? Якщо після 17:00 то в ТЦК робочий час вже закінчився.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:04 Ответить
Яка різниця коли?У дебілів завжди винна тцк,поліція,влада,Зєлємскій і т.д. що воно напилось,обнюхалось і збило людей.Мудрий нарід ніколи не винен.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:16 Ответить
Ти хворий чи корисний зелений ідіот
показать весь комментарий
16.05.2026 00:32 Ответить
А може, все простіше? "Критично мисляча людина"? Щодо "приплітання, до всього, ТЦК, поліції, влади..." - це вже, на форумі, стало "мемом"..
показать весь комментарий
16.05.2026 03:57 Ответить
Яр Холодний

Грицько Злий
Як не дивно але ви знову в позі 69.
Може це коханнячко?)))
показать весь комментарий
16.05.2026 07:34 Ответить
Та ні... Це - твоє "колупання в задниці" опонента... Це ж треба - вишукувать образливі, провокативні коментарі, які порушують правила форуму, у інших форумчан, щоб тільки якимось чином досадить дописувачу, який тобі не подобається...
Ти мені нагадуєш характерну поведінку сусіда-алкаша, який, бачачи життя більш успішних сусідів, злиться. Ця злоба ще й живиться тим, що він бачить зневагу до нього, як до п'яниці та скандаліста... Розуміючи, що він подібного не досягне, подібна особа починає "дрібно паскудить" - пхає сірники в замкову щілину, сере на килимок, перед вхідними дверима, маже лайном ручки дверей... І так далі...
От саме цим ти і займаєшся... Я тебе "розчарую" ... Ти - не "оригінальний"... Тут таких кілька штук бігає... Клепки в голові не вистачає, а показать себе "крутим", хочеться... От і грають роль "дрібних паскудників"... Як Горлум, у Толкієна, у юності...
показать весь комментарий
16.05.2026 08:30 Ответить
Та чому ти виправдовуєшся? В Україні дозволено це так само як у Республіці Франція.
показать весь комментарий
16.05.2026 11:10 Ответить
"Вова подвійний"... Я не "виправдовуюся"... Я, просто, пояснюю тобі, та форумчанам, стиль твоєї поведінки... Щоб люди бачили з ким мають справу...
показать весь комментарий
16.05.2026 11:23 Ответить
А що не так зі стилем моєї поведінки?
Я просто констатував факт що між тобою і Грицько Злий є якесь дуже цікаве єднання по всій стрічці новин))).
Ти ще поклич мене "за базар отвєтіть" як кацап.
показать весь комментарий
16.05.2026 13:37 Ответить
Так я ж і кажу - у вас, з "Грицьком", це "споріднене".. І він, і ти, за відсутності аргументів, переводите стрілки на особу опонента, і лізете до нього, щоб "поколупаться у сраці"...
показать весь комментарий
16.05.2026 13:39 Ответить
Вибач та я по жінкам і точно у волохатих сраках чоловіків не бажаю колупатися, та я їх навіть бачити не бажаю.
показать весь комментарий
16.05.2026 13:43 Ответить
Дивись яка цікава річ. Пройшло вже 20 хвилин після твого потоку свідомості, а ідіоти в гілці так і не з'явилися. Окрім тебе звісно. Чемберлен голова!
показать весь комментарий
15.05.2026 23:21 Ответить
Як не з'явились?Ти перший.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:25 Ответить
Прогнозована відповідь. То ж я притяг у гілку тцк, поліцаїв, пішоходів... До чого ж ти, Андруша, жалюгідний.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:29 Ответить
Вєталька, почитай любу гілку і там буде те що я згадав.Винні всі на світі,тільки не мудріий нарід.Так шо потренуйся ще,убогий.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:49 Ответить
Нащо мені будь яка гілка, юродивий, якщо мова за цю конкретно. Клоун, це ж твої слова:

Зараз набіжать ідіоти і напишуть що виненен тцк,поліція,пішоходи,зупинка,а не дебіл за кермом.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:56 Ответить
Ловив ідіотів на ключові слова.Ти клюнув перший. Жирний,тупий,окунь Вєталька.
показать весь комментарий
16.05.2026 00:08 Ответить
Що ти там ловив, притрушений? Андруша, ти просто майстер обісратися із задоволеною пикою. Сереш на всіх не знімая штанці. Реально жалюгідна істота. Ходи здорове чудо.
показать весь комментарий
16.05.2026 00:17 Ответить
Пливи,тупий окунь Вєталька. Я таку дрібноту навіть котам не беру.
показать весь комментарий
16.05.2026 00:33 Ответить
Один чмо, інший водятел.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:02 Ответить
по нормальному власників цих ягуарів теслів та ренжроверів та . ін. потрібно заставити донатити на ЗСУ. куви з жиру ьісяться
показать весь комментарий
15.05.2026 23:08 Ответить
власників Славут теж потрібно змусити платити - багато хто на велосипедах і моторолерах їздять поки ці на Славутах жирують☝
показать весь комментарий
15.05.2026 23:12 Ответить
ти походу з секти Гетманцева .
показать весь комментарий
15.05.2026 23:14 Ответить
Якої марки твій ровер?
показать весь комментарий
15.05.2026 23:13 Ответить
Jeep Grand Cherokee , мій власний. в нас в бригаді зенітку тягає . а втебе шо ?
показать весь комментарий
15.05.2026 23:27 Ответить
То чому тобі інші марки автомобілів не подобаються?
показать весь комментарий
15.05.2026 23:30 Ответить
Тіп комуніст. Оце взять і поділить.
показать весь комментарий
16.05.2026 10:01 Ответить
Шо там паліція заарештувала водія?
показать весь комментарий
15.05.2026 23:13 Ответить
Мабуть, заброньований «інвалід-пенсіонер» з прокуратури???
показать весь комментарий
15.05.2026 23:14 Ответить
продається передок Славути, нефарбований, небитий!
показать весь комментарий
15.05.2026 23:27 Ответить
"ЗАЗ Славута" виїхав на зустрічну смугу Джерело: https://censor.net/ua/p4003497 - дивно якось, при виїзді на зустрічку відбувається удар лоб в лоб. А з фото чітко видно що удар був мордою Ягуара в правий бік заду Славути. І як то могло бути при виїзді на зустрічку? Швидше за все було то на перехресті а Ягуар летів як дурний на червоне. На першому фото якраз видно пішохідні переходи під 90 градусів, Т-подібне перехрестя. Водію Славути дуже повезло, судячи з "майже повністю знищена" там не кожен манекен для краштестів вижив би. Жінок шкода. А от ім'я водія Ягуара можна було б і в студію.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:30 Ответить
Мажорня в дії
Дніпровські ******
Жінка стояла не так , і не там
Вірно мусори???
Мама в нього є?????
показать весь комментарий
15.05.2026 23:50 Ответить
ПДРС
показать весь комментарий
15.05.2026 23:58 Ответить
Все произошедшее ужасно, но и то что на дорогах есть Славуты - тоже. Это же просто гроб....
показать весь комментарий
16.05.2026 01:02 Ответить
Въезжает в задницу стоячему катку по укладке асфальта, красивый ягуар, приезжает инспектор ДПС подходит к водителю катка и говорит....ну рассказывай,как обгонял, как подрезал.))))
показать весь комментарий
16.05.2026 01:07 Ответить
Це Таврія, в не Славута.
показать весь комментарий
16.05.2026 02:42 Ответить
Характер пошкоджень не в'яжеться з тим, що написано. Або Славута стояла повністю поперек на зустрічній полосі, або хтось бреше.
показать весь комментарий
16.05.2026 06:38 Ответить
Хтось? Всі брешуть.
показать весь комментарий
16.05.2026 09:16 Ответить
Вангую що вона повертала і водій обгрунтовано розраховував що встигає проїхати бо не думав що на нього наближається літальний апарат зі швидкістю світла якась машина з незначним превищенням швидкості. Короче водій Славути палюбому винуватий.
показать весь комментарий
16.05.2026 09:55 Ответить
Водії Славут дивним чином схожі на водіїв БМВ....Це як діагноз....Зламав життя водію Ягуару....капець
показать весь комментарий
16.05.2026 07:28 Ответить
Він примусив його перевищувати швидкість?
показать весь комментарий
16.05.2026 09:17 Ответить
Раскройте личность ягуаровца и все встанет на свои места,виновные сразу же определятся.
показать весь комментарий
16.05.2026 08:13 Ответить
Не вперше і не востаннє. Цікаво, його посадять як зайцеву хоча б на 10 років?
показать весь комментарий
16.05.2026 08:59 Ответить
Всіх ***** на перездачу на право керування. Під контролем міжнародних експертів. Ця нація сама себе вбиває...
показать весь комментарий
16.05.2026 09:20 Ответить
 
 