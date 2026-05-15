Водитель на Jaguar врезался в остановку общественного транспорта в Днепре: есть погибшая и раненые. ФОТОрепортаж
Вечером 15 мая в Днепре в результате ДТП погибла женщина. Ее сбил водитель Jaguar, выехавший за пределы дороги и наехавший на остановку общественного транспорта.
Об этом сообщили в полиции Днепра и пишет "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.
Подробности ДТП
Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ЗАЗ Славута" выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем "Ягуар", который, по предварительным данным, двигался с превышением скоростного режима. После удара автомобиль "Ягуар" выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на остановку общественного транспорта и двух пешеходов", - пишет полиция.
Одна из пешеходов - женщина - погибла на месте ДТП, еще одна получила травмы. Также ранения получили водители обоих автомобилей.
Ведется расследование
Автомобиль ЗАЗ почти полностью уничтожен, на обочине разбросаны запчасти. Также повреждена остановка общественного транспорта, передают корреспонденты Суспільного.
Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительной информации, водители трезвы.
- Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
