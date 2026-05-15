Водій на Jaguar врізався в зупинку громадського транспорту в Дніпрі: є загибла та поранені. ФОТОрепортаж
Увечері 15 травня у Дніпрі внаслідок аварії загинула жінка. Її збив водій Jaguar, який виїхав за межі дороги та наїхав на зупинку громадського транспорту.
Про це повідомили у поліції Дніпра та пише "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці ДТП
Попередньо встановлено, що водій автомобіля "ЗАЗ Славута" виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем "Ягуар", який попередньо, рухався з перевищенням швидкісного режиму. Після удару автомобіль "Ягуар" виїхав за межі проїзної частини, та допустив наїзд на зупинку громадського транспорту та двох пішоходів", - пише поліція.
Одна з пішоходів – жінка – загинула на місці ДТП, ще одна травмована. Також поранення дістали водії обох автівок.
Триває розслідування
Автівка ЗАЗ майже повністю знищена, на узбіччі розкидані запчастини. Також пошкоджена зупинка громадського транспорту, передають кореспонденти Суспільного.
Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу. За попередньою інформацією, водії тверезі.
- Поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Зараз набіжать ідіоти і напишуть що виненен тцк,поліція,пішоходи,зупинка,а не дебіл за кермом.
якась машина з незначним превищенням швидкості. Короче водій Славути палюбому винуватий.