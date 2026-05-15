11 426 52

Водій на Jaguar врізався в зупинку громадського транспорту в Дніпрі: є загибла та поранені. ФОТОрепортаж

Увечері 15 травня у Дніпрі внаслідок аварії загинула жінка. Її збив водій Jaguar, який виїхав за межі дороги та наїхав на зупинку громадського транспорту.

Про це повідомили у поліції Дніпра та пише "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Подробиці ДТП

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "ЗАЗ Славута" виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем "Ягуар", який попередньо, рухався з перевищенням швидкісного режиму. Після удару автомобіль "Ягуар" виїхав за межі проїзної частини, та допустив наїзд на зупинку громадського транспорту та двох пішоходів", - пише поліція.

Одна з пішоходів – жінка – загинула на місці ДТП, ще одна травмована. Також поранення дістали водії обох автівок.

Триває розслідування

Автівка ЗАЗ майже повністю знищена, на узбіччі розкидані запчастини. Також пошкоджена зупинка громадського транспорту, передають кореспонденти Суспільного.

Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу. За попередньою інформацією, водії тверезі.

  • Поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

ДТП у Дніпрі 15 травня
Топ коментарі
+37
Звісно водії Славут славляться своїм агресивним стилем їзди
показати весь коментар
15.05.2026 22:54 Відповісти
+21
Зараз набіжать ідіоти і напишуть що виненен тцк,поліція,пішоходи,зупинка,а не дебіл за кермом.
показати весь коментар
15.05.2026 23:00 Відповісти
+16
"ЗАЗ Славута" виїхав на зустрічну смугу Джерело: https://censor.net/ua/p4003497 - дивно якось, при виїзді на зустрічку відбувається удар лоб в лоб. А з фото чітко видно що удар був мордою Ягуара в правий бік заду Славути. І як то могло бути при виїзді на зустрічку? Швидше за все було то на перехресті а Ягуар летів як дурний на червоне. На першому фото якраз видно пішохідні переходи під 90 градусів, Т-подібне перехрестя. Водію Славути дуже повезло, судячи з "майже повністю знищена" там не кожен манекен для краштестів вижив би. Жінок шкода. А от ім'я водія Ягуара можна було б і в студію.
показати весь коментар
15.05.2026 23:30 Відповісти
Звісно водії Славут славляться своїм агресивним стилем їзди
показати весь коментар
15.05.2026 22:54 Відповісти
Судячи з фото, водій Славути виїхав задом на зустрічну полосу
показати весь коментар
16.05.2026 01:21 Відповісти
Судячи з фото водієві "Славути" дуже не пощастило
показати весь коментар
16.05.2026 09:50 Відповісти
Судячи з фото водій Славути повертав наліво а водій ягуара ( чи не ягуара) їхав назустріч прямо. Тому Славута отриала удар в правий бік ззаду, а другий учасник має понівечину праву передню частину авто. Хто мав перевагу в русі і хто порушував швидкісний режим з фото не зрозуміло
показати весь коментар
16.05.2026 10:29 Відповісти
Зараз набіжать ідіоти і напишуть що виненен тцк,поліція,пішоходи,зупинка,а не дебіл за кермом.
показати весь коментар
15.05.2026 23:00 Відповісти
А о котрій годині це трапилось? Якщо після 17:00 то в ТЦК робочий час вже закінчився.
показати весь коментар
15.05.2026 23:04 Відповісти
Яка різниця коли?У дебілів завжди винна тцк,поліція,влада,Зєлємскій і т.д. що воно напилось,обнюхалось і збило людей.Мудрий нарід ніколи не винен.
показати весь коментар
15.05.2026 23:16 Відповісти
Ти хворий чи корисний зелений ідіот
показати весь коментар
16.05.2026 00:32 Відповісти
А може, все простіше? "Критично мисляча людина"? Щодо "приплітання, до всього, ТЦК, поліції, влади..." - це вже, на форумі, стало "мемом"..
показати весь коментар
16.05.2026 03:57 Відповісти
Яр Холодний

Грицько Злий
Як не дивно але ви знову в позі 69.
Може це коханнячко?)))
показати весь коментар
16.05.2026 07:34 Відповісти
Та ні... Це - твоє "колупання в задниці" опонента... Це ж треба - вишукувать образливі, провокативні коментарі, які порушують правила форуму, у інших форумчан, щоб тільки якимось чином досадить дописувачу, який тобі не подобається...
Ти мені нагадуєш характерну поведінку сусіда-алкаша, який, бачачи життя більш успішних сусідів, злиться. Ця злоба ще й живиться тим, що він бачить зневагу до нього, як до п'яниці та скандаліста... Розуміючи, що він подібного не досягне, подібна особа починає "дрібно паскудить" - пхає сірники в замкову щілину, сере на килимок, перед вхідними дверима, маже лайном ручки дверей... І так далі...
От саме цим ти і займаєшся... Я тебе "розчарую" ... Ти - не "оригінальний"... Тут таких кілька штук бігає... Клепки в голові не вистачає, а показать себе "крутим", хочеться... От і грають роль "дрібних паскудників"... Як Горлум, у Толкієна, у юності...
показати весь коментар
16.05.2026 08:30 Відповісти
Та чому ти виправдовуєшся? В Україні дозволено це так само як у Республіці Франція.
показати весь коментар
16.05.2026 11:10 Відповісти
"Вова подвійний"... Я не "виправдовуюся"... Я, просто, пояснюю тобі, та форумчанам, стиль твоєї поведінки... Щоб люди бачили з ким мають справу...
показати весь коментар
16.05.2026 11:23 Відповісти
А що не так зі стилем моєї поведінки?
Я просто констатував факт що між тобою і Грицько Злий є якесь дуже цікаве єднання по всій стрічці новин))).
Ти ще поклич мене "за базар отвєтіть" як кацап.
показати весь коментар
16.05.2026 13:37 Відповісти
Так я ж і кажу - у вас, з "Грицьком", це "споріднене".. І він, і ти, за відсутності аргументів, переводите стрілки на особу опонента, і лізете до нього, щоб "поколупаться у сраці"...
показати весь коментар
16.05.2026 13:39 Відповісти
Вибач та я по жінкам і точно у волохатих сраках чоловіків не бажаю колупатися, та я їх навіть бачити не бажаю.
показати весь коментар
16.05.2026 13:43 Відповісти
"Вова подвійний"... Ти прийшов сюди, щоб розвести скандал? Так саме це і є "колупанням у сраці"...
Якщо немає питань по суті обговорення теми - "Йди лісом!". І не лізь більше до мене - у мене немає бажання спілкуваться з "накидателем лайна на вентилятор...".
показати весь коментар
16.05.2026 16:02 Відповісти
Дивись яка цікава річ. Пройшло вже 20 хвилин після твого потоку свідомості, а ідіоти в гілці так і не з'явилися. Окрім тебе звісно. Чемберлен голова!
показати весь коментар
15.05.2026 23:21 Відповісти
Як не з'явились?Ти перший.
показати весь коментар
15.05.2026 23:25 Відповісти
Прогнозована відповідь. То ж я притяг у гілку тцк, поліцаїв, пішоходів... До чого ж ти, Андруша, жалюгідний.
показати весь коментар
15.05.2026 23:29 Відповісти
Вєталька, почитай любу гілку і там буде те що я згадав.Винні всі на світі,тільки не мудріий нарід.Так шо потренуйся ще,убогий.
показати весь коментар
15.05.2026 23:49 Відповісти
Нащо мені будь яка гілка, юродивий, якщо мова за цю конкретно. Клоун, це ж твої слова:

Зараз набіжать ідіоти і напишуть що виненен тцк,поліція,пішоходи,зупинка,а не дебіл за кермом.
показати весь коментар
15.05.2026 23:56 Відповісти
Ловив ідіотів на ключові слова.Ти клюнув перший. Жирний,тупий,окунь Вєталька.
показати весь коментар
16.05.2026 00:08 Відповісти
Що ти там ловив, притрушений? Андруша, ти просто майстер обісратися із задоволеною пикою. Сереш на всіх не знімая штанці. Реально жалюгідна істота. Ходи здорове чудо.
показати весь коментар
16.05.2026 00:17 Відповісти
Пливи,тупий окунь Вєталька. Я таку дрібноту навіть котам не беру.
показати весь коментар
16.05.2026 00:33 Відповісти
Один чмо, інший водятел.
показати весь коментар
15.05.2026 23:02 Відповісти
по нормальному власників цих ягуарів теслів та ренжроверів та . ін. потрібно заставити донатити на ЗСУ. куви з жиру ьісяться
показати весь коментар
15.05.2026 23:08 Відповісти
власників Славут теж потрібно змусити платити - багато хто на велосипедах і моторолерах їздять поки ці на Славутах жирують☝
показати весь коментар
15.05.2026 23:12 Відповісти
ти походу з секти Гетманцева .
показати весь коментар
15.05.2026 23:14 Відповісти
Якої марки твій ровер?
показати весь коментар
15.05.2026 23:13 Відповісти
Jeep Grand Cherokee , мій власний. в нас в бригаді зенітку тягає . а втебе шо ?
показати весь коментар
15.05.2026 23:27 Відповісти
То чому тобі інші марки автомобілів не подобаються?
показати весь коментар
15.05.2026 23:30 Відповісти
Тіп комуніст. Оце взять і поділить.
показати весь коментар
16.05.2026 10:01 Відповісти
Шо там паліція заарештувала водія?
показати весь коментар
15.05.2026 23:13 Відповісти
Мабуть, заброньований «інвалід-пенсіонер» з прокуратури???
показати весь коментар
15.05.2026 23:14 Відповісти
продається передок Славути, нефарбований, небитий!
показати весь коментар
15.05.2026 23:27 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2026 23:30 Відповісти
Мажорня в дії
Дніпровські ******
Жінка стояла не так , і не там
Вірно мусори???
Мама в нього є?????
показати весь коментар
15.05.2026 23:50 Відповісти
ПДРС
показати весь коментар
15.05.2026 23:58 Відповісти
Все произошедшее ужасно, но и то что на дорогах есть Славуты - тоже. Это же просто гроб....
показати весь коментар
16.05.2026 01:02 Відповісти
Въезжает в задницу стоячему катку по укладке асфальта, красивый ягуар, приезжает инспектор ДПС подходит к водителю катка и говорит....ну рассказывай,как обгонял, как подрезал.))))
показати весь коментар
16.05.2026 01:07 Відповісти
Це Таврія, в не Славута.
показати весь коментар
16.05.2026 02:42 Відповісти
Характер пошкоджень не в'яжеться з тим, що написано. Або Славута стояла повністю поперек на зустрічній полосі, або хтось бреше.
показати весь коментар
16.05.2026 06:38 Відповісти
Хтось? Всі брешуть.
показати весь коментар
16.05.2026 09:16 Відповісти
Вангую що вона повертала і водій обгрунтовано розраховував що встигає проїхати бо не думав що на нього наближається літальний апарат зі швидкістю світла якась машина з незначним превищенням швидкості. Короче водій Славути палюбому винуватий.
показати весь коментар
16.05.2026 09:55 Відповісти
Водії Славут дивним чином схожі на водіїв БМВ....Це як діагноз....Зламав життя водію Ягуару....капець
показати весь коментар
16.05.2026 07:28 Відповісти
Він примусив його перевищувати швидкість?
показати весь коментар
16.05.2026 09:17 Відповісти
Раскройте личность ягуаровца и все встанет на свои места,виновные сразу же определятся.
показати весь коментар
16.05.2026 08:13 Відповісти
Не вперше і не востаннє. Цікаво, його посадять як зайцеву хоча б на 10 років?
показати весь коментар
16.05.2026 08:59 Відповісти
Всіх ***** на перездачу на право керування. Під контролем міжнародних експертів. Ця нація сама себе вбиває...
показати весь коментар
16.05.2026 09:20 Відповісти
 
 