Ліквідовано масштабне виробництво підроблених документів на Київщині: 15 підозрюваних і 31 обшук. ФОТОрепортаж

На Київщині ліквідовано масштабне виробництво підроблених документів.

Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Паспорт, диплом, водійське посвідчення, свідоцтво чи нотаріальний документ. Для учасників цієї схеми це був не перелік державних документів, а товар", - зазначив він.















Діяла розгалужена мережа

Як зазначається, на Київщині діяла розгалужена мережа з виготовлення та збуту підроблених документів із голографічними елементами захисту. До її складу входили щонайменше 15 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат хотів переписати на себе елітні квартири: ДБР зірвало схему на десятки мільйонів у Києві

Як працювала схема?

За даними Кравченка, схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто, через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки.

"Проблема значно ширша, ніж підроблений папірець чи пластикова картка. Такі документи відкривають двері для інших злочинів: незаконного перетину кордону, шахрайства, легалізації чужих персональних даних, уникнення відповідальності та маніпуляцій із державними реєстрами", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Фейкові інвалідності для виплат і виїзду: прокурори направили справу до суду

Обшуки та підозри