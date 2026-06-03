Ліквідовано масштабне виробництво підроблених документів на Київщині: 15 підозрюваних і 31 обшук. ФОТОрепортаж
На Київщині ліквідовано масштабне виробництво підроблених документів.
Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Паспорт, диплом, водійське посвідчення, свідоцтво чи нотаріальний документ. Для учасників цієї схеми це був не перелік державних документів, а товар", - зазначив він.
Діяла розгалужена мережа
Як зазначається, на Київщині діяла розгалужена мережа з виготовлення та збуту підроблених документів із голографічними елементами захисту. До її складу входили щонайменше 15 осіб.
Як працювала схема?
За даними Кравченка, схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто, через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки.
"Проблема значно ширша, ніж підроблений папірець чи пластикова картка. Такі документи відкривають двері для інших злочинів: незаконного перетину кордону, шахрайства, легалізації чужих персональних даних, уникнення відповідальності та маніпуляцій із державними реєстрами", - йдеться у повідомленні.
Обшуки та підозри
- Під час 31 обшуку на території Київської та Чернівецької областей вилучено підроблені документи, голографічні елементи, печатки державних установ, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.
- Наразі затримано шістьох учасників схеми.
- За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури 15 особам уже повідомлено про підозру.
- Слідство триває та встановлює всіх причетних та канали збуту підроблених документів.
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Споглядаючі на ці "твори" так званої "освіти" України, треба діяльність всіх граверів брати на облік в органах Національної поліції України, а процедуру видачі дипломів закладом освіти, реєструвати там також. Бо фальшивок вже більше ніж самих дипломів!
Ну, що, Оксене Лісовий?!
Судячи по кількості дипломів в цій артелі, навіть не виникає сумнівів, що керівникі закладів освіти, що підписували фальшиві дипломи, і вводили їх до бази ЕДБО, теж були в темі (долі) від цього виробництва!
А тому, споглядаючи на ось все це ще раз вся Україна переконалась, - прикривайте цю лазівку з офіційним ухилянством здобувачів освіти, псевдовикладачів у вигляді відстрочок та броні від повної загальної мобілізації до лав ЗСУ!
Проте, це мабуть лише епізод, що було розкрито.
А скільки таких ще не розкрито по Україні, - тисячі!
Хай захищають Україну на передовій.
Толку буде від них там більше, ніж ось така "освіта"!
Наприклад, Депутат Київської облради Олександр Поляруш перебуває під слідством - Справа про розкрадання врожаю (2026 рік): Депутату інкримінують участь у схемі розтрати державного майна та заволодіння врожаєм держпідприємств Національної академії аграрних наук на суму понад 30 млн грн (у змові з екснардепом). Це його висловлювання перегукується з його позицією під час сесії міськради Білої Церкви, де він публічно https://comments.hab.media/230213-pidozra__atribut_chinovnika_zastupnik_mera_biloji_tserkvi_poljarush_tsinichno_vismijav_rozsliduvannja_nabu заявив, що підозра від правоохоронних органів стала майже «службовим атрибутом» чиновника.
Ось він "запєчатльон" на фото з дружбаном: