Ликвидировано масштабное производство поддельных документов на Киевщине: 15 подозреваемых и 31 обыск. ФОТОрепортаж

В Киевской области ликвидировано крупное производство поддельных документов.

Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Паспорт, диплом, водительское удостоверение, свидетельство или нотариальный документ. Для участников этой схемы это был не перечень государственных документов, а товар", — отметил он.















Действовала разветвленная сеть

Как отмечается, в Киевской области действовала разветвленная сеть по изготовлению и сбыту поддельных документов с голографическими элементами защиты. В ее состав входили не менее 15 человек.

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Как работала схема?

По данным Кравченко, схема работала как настоящее предприятие. Одни искали клиентов, другие изготавливали подделки, третьи отвечали за доставку и расчеты. Заказы принимали лично, через посредников и дистанционно. Готовые документы передавали по почте или из рук в руки.

"Проблема значительно шире, чем поддельная бумажка или пластиковая карточка. Такие документы открывают двери для других преступлений: незаконного пересечения границы, мошенничества, легализации чужих персональных данных, уклонения от ответственности и манипуляций с государственными реестрами", — говорится в сообщении.

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Обыски и подозрения