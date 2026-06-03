Ликвидировано масштабное производство поддельных документов на Киевщине: 15 подозреваемых и 31 обыск. ФОТОрепортаж
В Киевской области ликвидировано крупное производство поддельных документов.
Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Паспорт, диплом, водительское удостоверение, свидетельство или нотариальный документ. Для участников этой схемы это был не перечень государственных документов, а товар", — отметил он.
Действовала разветвленная сеть
Как отмечается, в Киевской области действовала разветвленная сеть по изготовлению и сбыту поддельных документов с голографическими элементами защиты. В ее состав входили не менее 15 человек.
Как работала схема?
По данным Кравченко, схема работала как настоящее предприятие. Одни искали клиентов, другие изготавливали подделки, третьи отвечали за доставку и расчеты. Заказы принимали лично, через посредников и дистанционно. Готовые документы передавали по почте или из рук в руки.
"Проблема значительно шире, чем поддельная бумажка или пластиковая карточка. Такие документы открывают двери для других преступлений: незаконного пересечения границы, мошенничества, легализации чужих персональных данных, уклонения от ответственности и манипуляций с государственными реестрами", — говорится в сообщении.
Обыски и подозрения
- В ходе 31 обыска на территории Киевской и Черновицкой областей изъяты поддельные документы, голографические элементы, печати государственных учреждений, компьютерная техника и другие доказательства противоправной деятельности.
- На данный момент задержаны шесть участников схемы.
- Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры 15 лицам уже сообщено о подозрении.
- Расследование продолжается и устанавливает всех причастных и каналы сбыта поддельных документов.
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Споглядаючі на ці "твори" так званої "освіти" України, треба діяльність всіх граверів брати на облік в органах Національної поліції України, а процедуру видачі дипломів закладом освіти, реєструвати там також. Бо фальшивок вже більше ніж самих дипломів!
Ну, що, Оксене Лісовий?!
Судячи по кількості дипломів в цій артелі, навіть не виникає сумнівів, що керівникі закладів освіти, що підписували фальшиві дипломи, і вводили їх до бази ЕДБО, теж були в темі (долі) від цього виробництва!
А тому, споглядаючи на ось все це ще раз вся Україна переконалась, - прикривайте цю лазівку з офіційним ухилянством здобувачів освіти, псевдовикладачів у вигляді відстрочок та броні від повної загальної мобілізації до лав ЗСУ!
Проте, це мабуть лише епізод, що було розкрито.
А скільки таких ще не розкрито по Україні, - тисячі!
Хай захищають Україну на передовій.
Толку буде від них там більше, ніж ось така "освіта"!
Наприклад, Депутат Київської облради Олександр Поляруш перебуває під слідством - Справа про розкрадання врожаю (2026 рік): Депутату інкримінують участь у схемі розтрати державного майна та заволодіння врожаєм держпідприємств Національної академії аграрних наук на суму понад 30 млн грн (у змові з екснардепом). Це його висловлювання перегукується з його позицією під час сесії міськради Білої Церкви, де він публічно https://comments.hab.media/230213-pidozra__atribut_chinovnika_zastupnik_mera_biloji_tserkvi_poljarush_tsinichno_vismijav_rozsliduvannja_nabu заявив, що підозра від правоохоронних органів стала майже «службовим атрибутом» чиновника.
Ось він "запєчатльон" на фото з дружбаном: