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Новости Фото Подлог документов
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Ликвидировано масштабное производство поддельных документов на Киевщине: 15 подозреваемых и 31 обыск. ФОТОрепортаж

В Киевской области ликвидировано крупное производство поддельных документов.

Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Паспорт, диплом, водительское удостоверение, свидетельство или нотариальный документ. Для участников этой схемы это был не перечень государственных документов, а товар", — отметил он.

подделка документов
подделка документов
подделка документов
подделка документов
подделка документов
подделка документов
подделка документов

Действовала разветвленная сеть

Как отмечается, в Киевской области действовала разветвленная сеть по изготовлению и сбыту поддельных документов с голографическими элементами защиты. В ее состав входили не менее 15 человек.

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Как работала схема?

По данным Кравченко, схема работала как настоящее предприятие. Одни искали клиентов, другие изготавливали подделки, третьи отвечали за доставку и расчеты. Заказы принимали лично, через посредников и дистанционно. Готовые документы передавали по почте или из рук в руки.

"Проблема значительно шире, чем поддельная бумажка или пластиковая карточка. Такие документы открывают двери для других преступлений: незаконного пересечения границы, мошенничества, легализации чужих персональных данных, уклонения от ответственности и манипуляций с государственными реестрами", — говорится в сообщении.

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Обыски и подозрения

  • В ходе 31 обыска на территории Киевской и Черновицкой областей изъяты поддельные документы, голографические элементы, печати государственных учреждений, компьютерная техника и другие доказательства противоправной деятельности.
  • На данный момент задержаны шесть участников схемы.
  • Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры 15 лицам уже сообщено о подозрении.
  • Расследование продолжается и устанавливает всех причастных и каналы сбыта поддельных документов.

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документ (397) Киевская область (4656) подделка (447) Кравченко Руслан (172)
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Ох, як все тут "професійно" поставлено!
Споглядаючі на ці "твори" так званої "освіти" України, треба діяльність всіх граверів брати на облік в органах Національної поліції України, а процедуру видачі дипломів закладом освіти, реєструвати там також. Бо фальшивок вже більше ніж самих дипломів!
Ну, що, Оксене Лісовий?!
Судячи по кількості дипломів в цій артелі, навіть не виникає сумнівів, що керівникі закладів освіти, що підписували фальшиві дипломи, і вводили їх до бази ЕДБО, теж були в темі (долі) від цього виробництва!
А тому, споглядаючи на ось все це ще раз вся Україна переконалась, - прикривайте цю лазівку з офіційним ухилянством здобувачів освіти, псевдовикладачів у вигляді відстрочок та броні від повної загальної мобілізації до лав ЗСУ!
Проте, це мабуть лише епізод, що було розкрито.
А скільки таких ще не розкрито по Україні, - тисячі!
Хай захищають Україну на передовій.
Толку буде від них там більше, ніж ось така "освіта"!
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03.06.2026 10:34 Ответить
Це все ІПСО))). Всіх під заставу 8грн. за вартістю скумбрії. Під особисте зобов'язання)))
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03.06.2026 10:35 Ответить
Ну коли в депутатів цієї ж Київщини головне гасло, так би мовити життєве кредо, - Якщо ти не маєш кілька кримінальних корупційних справ, то лошара по-життю.
Наприклад, Депутат Київської облради Олександр Поляруш перебуває під слідством - Справа про розкрадання врожаю (2026 рік): Депутату інкримінують участь у схемі розтрати державного майна та заволодіння врожаєм держпідприємств Національної академії аграрних наук на суму понад 30 млн грн (у змові з екснардепом). Це його висловлювання перегукується з його позицією під час сесії міськради Білої Церкви, де він публічно https://comments.hab.media/230213-pidozra__atribut_chinovnika_zastupnik_mera_biloji_tserkvi_poljarush_tsinichno_vismijav_rozsliduvannja_nabu заявив, що підозра від правоохоронних органів стала майже «службовим атрибутом» чиновника.
Ось він "запєчатльон" на фото з дружбаном:
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03.06.2026 10:45 Ответить
Мафія та ворюги - в нас шановні люди. Деградація державності, освіта в жопі з цими недореформами та вседозволеністю в школах, майбутнього не бачу....
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03.06.2026 10:53 Ответить
 
 