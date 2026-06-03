Генсек НАТО Рютте прибув до Києва. ФОТО

Сьогодні, 3 червня 2026 року, до Києва з офіційним візитом прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Залізна дипломатія

"Сьогодні на вокзалі Києва радо зустрічаємо Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни. Залізна дипломатія - традиційно за розкладом", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рютте під час візиту в Україну відвідав Чернігівщину. ФОТОрепортаж



