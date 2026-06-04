Окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками: є руйнування й потерпілі. ФОТОрепортаж

Російські війська ввечері 4 червня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під удар потрапили житлові будинки та громадський транспорт, є постраждалі серед мирних жителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у його офіційному Tелеграм-каналі.

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Удар по житлу та перші наслідки

За словами Федорова, внаслідок одного з ударів було зруйновано приватний будинок. Також пошкоджено сусідні домоволодіння.

"Чергова ворожа атака по Запорізькому району. Під удар потрапив приватний будинок. Оселя зруйнована, пошкоджень зазнали й сусідні домоволодіння. Поранення отримала 53-річна жінка", – повідомив він.

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Друга хвиля атаки та нові руйнування

Під час атаки російські безпілотники влучили поблизу громадського транспорту. Спочатку повідомлялося, що у цьому випадку постраждалих немає.

Згодом стало відомо про нові руйнування. Ворог продовжив атаку на місто. Унаслідок цього було пошкоджено ще один будинок. Попередньо повідомлялося про постраждалих.

Фото: Іван Федоров. Телеграм

Фото: Іван Федоров. Телеграм

Фото: Іван Федоров. Телеграм

Фото: Іван Федоров. Телеграм

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