У Краснодарському краї після атаки БпЛА спалахнув морський термінал: є загиблий і поранені. ФОТО

У ніч проти 13 червня безпілотники атакували Темрюкський район Краснодарського краю РФ. Унаслідок удару сталася пожежа на території морського термінала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що займання нібито виникло через падіння уламків безпілотників.

За його словами, внаслідок інциденту одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

До гасіння залучили майже сотню рятувальників

Ліквідацію пожежі на морському терміналі здійснюють 96 осіб та понад 30 одиниць техніки, зокрема підрозділи МНС Росії.

Інформація про масштаби пошкоджень та можливий вплив на роботу об'єкта уточнюється.

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