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Рашисти вдарили по Дніпру: 7 поранених, пошкоджено підприємство. ФОТО
Сьогодні, 14 червня, війська РФ завдали удару по Дніпру. 7 людей дістали поранення внаслідок російської атаки.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
За даними ОВА, через ворожий удар пошкоджене підприємство легкої промисловості. В одному з приміщень зруйнована стеля і понівечене виробниче обладнання.
Дістали поранення семеро людей, троє чоловіків госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
Наслідки
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Viktor Orenich #562751
показати весь коментар14.06.2026 11:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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