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Новини Фото Справи про незаконне збагачення
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Родина екссудді Вищого госпсуду Карабаня за кілька років набула майна на понад $2,5 млн, - ЗМІ. ФОТО

Родина колишнього судді Вищого господарського суду Володимира Карабаня, яка налічує кілька поколінь суддів та працівників судової системи, за останні роки обросла активами на суму понад 2,5 мільйона доларів. Серед "набутків" суддівського клану — десятки квартир в елітних ЖК, маєток під Києвом та понад 30 паркомісць, записаних на матерів, тещ та безробітних родичів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

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Так, родина Карабаня, яка фактично повністю інтегрована в судову систему країни, за останні роки спромоглася скупити величезну кількість ліквідного майна у столиці та передмісті, оформлюючи його на численних родичів.

Голова династії

Зазначається, що Володимир Карабань після виходу на відставку у 2018 році придбав квартиру в елітному ЖК "Львівська площа" в самому центрі Києва та паркомісце в ЖК "Forward". Крім того, екссуддя пересувається на преміальному позашляховику Volkswagen Touareg (2019 р.в.), який офіційно записаний на Сергія Євдокіменка — брата його колишньої дружини. У самого ж Євдокіменка дивним чином одночасно з’явилися Tesla Model 3 та Audi Q4 e-tron. Пояснювати журналістам, чому екссуддя безкоштовно користується його майном, чоловік відмовився.

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Екссуддя Вищого госпсуду Володимир Карабань
Екссуддя Вищого госпсуду Володимир Карабань

Активи династії суддів Карабанів - що знайшли журналісти

26 паркомісць на дружину, матір та тещу

Найбільшу винахідливість виявила родина племінника Карабаня — чинного судді Північного апеляційного господарського суду Владислава Суліма. Протягом 2023–2024 років його дружина, мати та теща масово скуповували паркомісця. Лише у столичному ЖК "Комфорт-Таун" вони спромоглися придбати щонайменше 26 паркомісць, ринкова вартість яких перевищує півмільйона доларів.

Активи династії суддів Карабанів - що знайшли журналісти

Сам суддя Сулім у коментарі Bihus.Info видав виправдання, заявивши, що жінки купували нерухомість "за власним рішенням та шляхом особистих заощаджень", хоча наразі це майно не приносить їм жодного доходу.

Схема виявилася сімейною:

  • Ще 6 паркомісць у тому ж ЖК "Комфорт-Таун" журналісти знайшли у власності батьків Олександра Прокопенка (чоловіка сестри судді Суліма, яка також працює в судовій системі).

  • Ще 4 паркомісця оформлені на зведену сестру дружини Суліма.

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Елітні маєтки на дамбі та "подарунки" на Подолі

Тесть судді Суліма — Іван Федоров (колишній голова Господарського суду Запорізької області) та його дружина Олена Федорова (екссуддя того ж суду до 2023 року) у 2022 році стали власниками розкішного будинку та землі в елітному котеджному містечку "Gold Fish" на дамбі Київського водосховища. Журналісти з'ясували, що реальна ринкова вартість цього об’єкта на момент купівлі була щонайменше вдвічі вищою, ніж задекларувала суддівська родина.

Активи династії суддів Карабанів - що знайшли журналісти

Окрім цього, родина володіє низкою нерухомості в елітному ЖК "Покровський посад" на Подолі сукупною вартістю понад півмільйона доларів, яку вони офіційно задекларували як "подарунки" або "спадщину".

Активи династії суддів Карабанів - що знайшли журналісти

Сім квартир та маєток у Гатному для батька екссудді Печерського суду

Інший племінник голови династії — колишній суддя скандального Печерського райсуду Києва Володимир Карабань-молодший — після своєї відставки обзавівся новеньким Hyundai Santa Fe 2024 року та Mercedes-Benz E-Class. Також він регулярно користується люксовою Audi Q8, яка записана на його односельчанина, та батьківським Toyota Land Cruiser Prado.

Справжнім "успішним бізнесменом" у родині виявився батько екссудді Печерського суду — Микола Карабань. За останні кілька років літній чоловік став офіційним власником:

  • 7 квартир у новобудовах Києва та Чернігова;

  • Великого заміського маєтку в елітному селищі Гатне під Києвом.

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Активи династії суддів Карабанів - що знайшли журналісти

Журналісти додали, що загальна вартість майна, зафіксованого розслідувачами лише у цієї частини суддівського клану, за найскромнішими підрахунками перевищує $2,5 млн. Наразі антикорупційні органи (НАЗК та НАБУ) не надавали офіційної оцінки статкам родини Карабанів.

Автор: 

Вищий госпсуд (53) нерухомість (1058) суддя (1613) Бігус Денис (208)
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А ще вова карабань- знаний віп-клієнт по замовленню валютних шльондр. Погоняло "тарабань".
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16.06.2026 00:05 Відповісти
Отримують сотні тисяч гривень - рейтинг найбагатших пенсіонерів України
Колишня суддя КСУ Наталія Шаптала щомісяця отримує 390 тис. грн - найбільше серед усіх чиновників-пенсіонерів у країні…
https://informator.ua/uk/otrimuyut-sotni-tisyach-griven-reyting-naybagatshih-pensioneriv-ukrajini
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16.06.2026 00:32 Відповісти
И в чём новость? Я и без новостей скажу-за пару лет семьи судей, прокуроров, депутатов, всех кто связан со снабжением армии, тыловики военные, ну и ТЦКуны( куда сейчас без этой касты нуворишей), а, блин за мусоров забыл, все нехило улучшили своё благосостояние. Кроме обычных гражданских и солдат на фронте.
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16.06.2026 00:09 Відповісти
вона така карабаня...
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16.06.2026 00:12 Відповісти
І тут усе на когось "переписано". Якась маячня. Старий суддя міг придбати ? Не міг. То чому його не в"яжуть ?
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16.06.2026 00:13 Відповісти
"Вони живуть своє найкраще життя"...
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16.06.2026 00:19 Відповісти
Мабуть, як злидні то пляшки збирали, то підробляли по ночам на розвантаження вагонів, з майном для кабміндічів в «династію» у Козині??!? Недоїдали, недопивали, «ЕКОНОМИЛИ» на чому могли???
Ось такі вони, з «доброчесністю» від портнова-лавриновича-деркача???
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16.06.2026 00:22 Відповісти
Твари…
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16.06.2026 00:25 Відповісти
Спрут
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16.06.2026 00:49 Відповісти
 
 