У Харкові попрощалися з рятувальниками, які загинули внаслідок атаки РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові попрощалися з рятувальниками, які загинули під час виконання службових обов’язків внаслідок повторного російського удару в ніч на 15 червня.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Остання шана

Як зазначається, віддати останню шану загиблим прийшли їхні рідні та близькі, друзі, колеги, побратими, керівники органів влади та місцевого самоврядування, мешканці міста. Під прощальні звуки пожежних сирен рятувальників провели в останню путь. Уздовж маршруту траурної процесії люди утворили живий коридор, схиляючи голови перед тими, хто до останнього залишався вірним своєму покликанню.

Також читайте: 114 рятувальників загинули від початку повномасштабної війни, - Клименко

"Біль цієї втрати важко осягнути. Ми пам’ятатимемо наших загиблих колег як мужніх, відданих справі людей, надійних товаришів і справжніх професіоналів. Їхній подвиг назавжди залишиться в наших серцях і в історії ДСНС. Щирі співчуття родинам і близьким. Вічна пам’ять загиблим!" - зазначили в ДСНС.

Що передувало

У ДСНС нагадали, що в ніч на 15 червня ворог забрав життя п’ятьох Героїв без зброї - рятувальників 6-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Харківській області Дмитрія Бойка, Данила Тіщенка, Сергія Маковецького, Вадима Зінченка та головного спеціаліста Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексія Дорожкіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 11 тис. атак дронами малого радіусу дії: РФ чинить системний терор проти цивільних, медиків, рятувальників і поліції, - Офіс Генпрокурора















