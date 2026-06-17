В Харькове простились со спасателями, погибшими вследствие атаки РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Харькове простились со спасателями, погибшими при исполнении служебных обязанностей в результате повторного российского удара в ночь на 15 июня.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Последний долг
Как отмечается, отдать последний долг погибшим пришли их родные и близкие, друзья, коллеги, побратимы, руководители органов власти и местного самоуправления, жители города. Под прощальные звуки пожарных сирен спасателей проводили в последний путь. Вдоль маршрута траурной процессии люди образовали живой коридор, склоняя головы перед теми, кто до последнего оставался верным своему призванию.
"Боль этой утраты трудно осознать. Мы будем помнить наших погибших коллег как мужественных, преданных делу людей, надежных товарищей и настоящих профессионалов. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах и в истории ГСЧС. Искренние соболезнования семьям и близким. Вечная память погибшим!" — отметили в ГСЧС.
Что предшествовало
В ГСЧС напомнили, что в ночь на 15 июня враг унес жизни пяти Героев без оружия — спасателей 6-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Дмитрия Бойко, Даниила Тищенко, Сергея Маковецкого, Вадима Зинченко и главного специалиста Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексея Дорожкина.
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