В Харькове простились со спасателями, погибшими вследствие атаки РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове простились со спасателями, погибшими при исполнении служебных обязанностей в результате повторного российского удара в ночь на 15 июня.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Последний долг

Как отмечается, отдать последний долг погибшим пришли их родные и близкие, друзья, коллеги, побратимы, руководители органов власти и местного самоуправления, жители города. Под прощальные звуки пожарных сирен спасателей проводили в последний путь. Вдоль маршрута траурной процессии люди образовали живой коридор, склоняя головы перед теми, кто до последнего оставался верным своему призванию.

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"Боль этой утраты трудно осознать. Мы будем помнить наших погибших коллег как мужественных, преданных делу людей, надежных товарищей и настоящих профессионалов. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах и в истории ГСЧС. Искренние соболезнования семьям и близким. Вечная память погибшим!" — отметили в ГСЧС.

Что предшествовало

В ГСЧС напомнили, что в ночь на 15 июня враг унес жизни пяти Героев без оружия — спасателей 6-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Дмитрия Бойко, Даниила Тищенко, Сергея Маковецкого, Вадима Зинченко и главного специалиста Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексея Дорожкина.

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