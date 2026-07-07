У Бєлгороді після вибухів стався блекаут, повідомляють про пожежу на газовому об’єкті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 7 липня у російському Бєлгороді та області пролунала серія потужних вибухів. У місті стався блекаут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Виконувач обов'язків губернатора Бєлгородської області заявив про ракетну атаку, пошкодження одного з об'єктів у місті та енергетичної інфраструктури.

За інформацією росЗМІ, ймовірним об'єктом атаки є Бєлгородське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (ЛВУМГ). Після атаки на його території виникла пожежа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгороді пролунали вибухи, місто залишилося без електрики: очевидці повідомляють про удар по енергетичному об’єкту. ВIДЕО

Що відом про Бєлгородське ЛВУМГ?

ЛВУМГ - філія ТОВ "Газпромтрансгаз Москва", що входить до структури ПАТ "Газпром".

Основне завдання підрозділу - експлуатація об’єктів магістрального транспорту газу на території Бєлгородської області та забезпечення надійного транспортування природного газу споживачам регіону.





