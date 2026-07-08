Після атаки безпілотників спалахнула пожежа на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. ФОТО
У ніч на 8 липня безпілотники атакували Воронезьку область РФ, жителі повідомляли про численні вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Що атаковано?
У мережі також активно публікують фото та відео очевидців. OSINT-аналіз цих публікацій, здійснений виданням ASTRA, свідчить про те, що на території військового аеродрому "Борисоглєбськ" спалахнула пожежа після атаки.
Що про об'єкт відомо?
Аеродром "Борисоглєбськ" є військовим летовищем у Воронезькій області РФ, розташованим на схід від міста Борисоглєбськ. Його використовують Повітряно-космічні сили Росії як місце базування літаків Су-34, Су-35С, Су-30СМ та інших бойових машин.
Крім того, аеродром виконує функції навчально-військової бази факультету штурмової та бомбардувальної авіації Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків, створеного на базі Борисоглєбського навчального авіаційного центру підготовки льотного складу.
Він вважається одним із ключових навчальних авіаційних центрів Повітряно-космічних сил РФ, де здійснюється підготовка пілотів штурмової та фронтової бомбардувальної авіації.
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