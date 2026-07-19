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Супутникові знімки підтвердили знищення ворожого Ту-95 на аеродромі "Енгельс". ФОТО
Супутникові знімки зафіксували знищення російського літака Ту-95 на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області РФ.
Про це повідомив у телеграм-каналі волонтер та ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.
Деталі від Стерненка
Н"а супутникових знімках аеродрому "Енгельс" зафіксовано наслідки атаки українських дронів у ніч на 16 липня: один ворожий Ту-95 знищено, ще один - уражено", - йдеться у повідомленні.
Він також нагадує, що операцію здійснили воїни СБУ.
Що передувало?
Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що СБУ знищила російський військовий літак Ту-95 в Енгельсі.
Топ коментарі
+8 Oleg #616413
показати весь коментар19.07.2026 13:35 Відповісти Посилання
+4 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар19.07.2026 13:32 Відповісти Посилання
+2 Randall Flag #387882
показати весь коментар19.07.2026 13:32 Відповісти Посилання
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