Зеленський провів нараду з Драпатим, Горбатюком і Апостолом: Ціную об’єктивну оцінку ситуації. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський сьогодні спілкувався ще з трьома досвідченими українськими військовими - з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Про що йшлося?
За словами Зеленського, зокрема була доповідь генерал-майора Драпатого щодо ситуації на відповідних напрямках на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.
"Вдячний усім нашим підрозділам, які результативно знищують окупанта й не допускають виконання поставлених перед російською армією завдань. Друге - це виконання наших домовленостей із партнерами та постійне забезпечення постачання для захисту України. Головний пріоритет - ППО та повне виконання контрактів на виробництво всіх типів дронів", - наголосив він.
Також Зеленський зазначив, що йшлося про Олександрівський напрямок і активні дії наших ДШВ.
Реакція Зеленського
"Ціную об’єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні. Не маємо втрачати жодного дня для захисту незалежності України, наших позицій і людей", - резюмує глава держави.
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