"Запоріжжяобленерго" і "Запоріжсталь" об’єднали техніку та ресурси для ліквідації наслідків атаки. ФОТОрепортаж

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Черговий ворожий удар по Запоріжжю став новим випробуванням для енергетичної та промислової інфраструктури міста. Було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі, яка забезпечує роботу підстанції, що живить "Запоріжсталь".

Крім того, боєприпас зруйнував відрізок залізничної колії, яка використовується підприємством, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

ПАТ "Запоріжсталь" сьогодні є одним із головних стовпів економічної та оборонної стійкості України у складних умовах війни. Будучи прифронтовим гігантом, комбінат утримує статус критично важливого підприємства завдяки кільком чинникам.

Це фундамент металургії України - майже половину всього виробництва української сталі. Попри ворожі обстріли, загрози знеструмлень та логістичний тиск, комбінат продовжує безперервний виплав чавуну та сталі. За 2025 рік підприємство виробило 3,6 млн тонн чавуну та 3,2 млн тонн сталі. Без його роботи вітчизняний гірничо-металургійний комплекс опинився б на межі колапсу.

Комбінат очолює рейтинг найбільших роботодавців Запорізької області. Зараз тут стабільно працюють близько 8,2 тисячі співробітників. Підприємство не лише зберігає робочі місця для місцевих жителів, а й активно працевлаштовує внутрішньо переміщених осіб та системно адаптує ветеранів, які повертаються з фронту.

У період, коли держбюджет критично потребує внутрішніх ресурсів, "Запоріжсталь" виступає одним із найбільших платників податків. Тільки за 2025 рік комбінат сплатив майже 2,7 мільярда гривень до бюджетів усіх рівнів, безпосередньо фінансуючи оборону та соціальні зобов'язання держави.

Продукція підприємства (гарячекатаний та холоднокатаний прокат) залишається важливою статтею українського експорту, що забезпечує стабільне надходження іноземної валюти в країну. Навіть зараз завод розробляє нові види сталі для машинобудування та майбутньої відбудови зруйнованої інфраструктури України.

Пошкодження енергетичної та залізничної інфраструктури створило складну ситуацію, яка вимагала оперативних і водночас нестандартних рішень. Для якнайшвидшого проведення відновлювальних робіт свої можливості об’єднали бригади "Запоріжжяобленерго" та "Запоріжсталі".

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Головною проблемою стало розташування пошкодженої ділянки високовольтної лінії. Місце аварії було незручним для під’їзду великої спеціальної техніки, без якої виконати необхідний комплекс робіт було складно. Тому перед енергетиками постало додаткове завдання — спочатку організувати повноцінний доступ до пошкодженого енергооб’єкта.

Перш ніж фахівці "Запоріжжяобленерго" змогли розпочати безпосередні роботи на високовольтній лінії електропередачі, необхідно було відновити пошкоджену залізничну колію та розчистити дорогу для проїзду спеціалізованого транспорту.

З огляду на масштаб завдання та необхідність діяти максимально оперативно було прийнято рішення залучити до робіт ресурси одразу двох підприємств. Спільні бригади "Запоріжжяобленерго" та "Запоріжсталі" працювали над тим, щоб у найкоротші терміни забезпечити доступ до аварійної ділянки та створити необхідні умови для відновлення енергетичної інфраструктури.

Для проведення робіт знадобилася велика кількість спеціальної техніки, а також десятки тонн будівельних матеріалів. Координація між енергетиками та працівниками промислового підприємства дозволила ефективніше використовувати наявні ресурси та прискорити ліквідацію наслідків атаки.

Керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський наголосив, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру Запоріжжя спрямовані не лише на створення проблем з електропостачанням. Однією з цілей ворога є спроба паралізувати роботу місцевої промисловості та чинити психологічний тиск на населення.

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Проте спільна робота "Запоріжжяобленерго" та "Запоріжсталі" вкотре продемонструвала здатність запорізьких підприємств швидко реагувати на складні виклики та об’єднувати можливості заради спільного результату.

АТ "Запоріжжяобленерго" — це стратегічно важливе державне підприємство, яке виконує функції Оператора системи розподілу електроенергії на території міста Запоріжжя та підконтрольної частині Запорізької області.

Компанія обслуговує понад 780 тисяч споживачів — приватних домогосподарств, лікарень, шкіл, водоканалів та великих промислових гігантів як-от "Запоріжсталь". Саме через мережі та підстанції "Запоріжжяобленерго" струм потрапляє до кінцевих користувачів. Без оперативного розподілу енергії життя міста та робота бізнесу зупиняться.

Через постійні обстріли цивільної та критичної інфраструктури енергомережі Запорізького краю зазнають щоденних руйнувань. Бригади "Запоріжжяобленерго" працюють у форматі "героїв без зброї": щойно військові та ДСНС дають дозвіл, ремонтні бригади виїжджають на місця "прильотів" у будь-яку пору доби. Лише за один тиждень енергетики повертають світло понад 80–90 тисячам споживачів після масштабних знеструмлень та ракетно-дронових атак.

Підприємство відповідає за технічне регулювання мереж. У моменти критичних навантажень або загальносистемного дефіциту в Україні саме "Запоріжжяобленерго" координує та впроваджує графіки планових чи аварійних обмежень, щоб запобігти масштабній аварії (блекауту) в регіоні.

Надійне енергопостачання, яке забезпечує компанія, є обов'язковою умовою для того, щоб металургійні та хімічні підприємства Запоріжжя продовжували виплавляти сталь, сплачувати мільярдні податки та тримати оборонний потенціал країни - підсумував очільник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.







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