У Києві двох військових підозрюють у смертельному побитті чоловіка: їм загрожує до 10 років ув’язнення. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали двох військовослужбовців, яких підозрюють у смертельному побитті 45-річного чоловіка. Суд уже обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію, злочин стався на початку липня на Набережному шосе.

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Тіло 45-річного киянина на узбіччі дороги неподалік пішохідного мосту виявив водій сміттєвоза, який повідомив про це на спецлінію 102. На місце прибули слідчо-оперативні групи, оперативники та кінологи.

Конфлікт закінчився смертельним побиттям

За даними слідства, напередодні між потерпілим і двома нетверезими чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла в бійку. Підозрювані завдали чоловікові численних ударів руками й ногами, а коли він упав на землю, продовжили його бити.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.







Підозрюваними виявилися військовослужбовці

Завдяки роботі фахівців кримінального аналізу правоохоронці встановили осіб, які, за версією слідства, причетні до злочину. Ними виявилися двоє місцевих жителів – військовослужбовці віком 27 та 33 роки.

Оперативники розшукали чоловіків, а слідчі за силової підтримки бійців КОРД затримали їх.

Обом повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За цією статтею їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

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