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Новости Фото Избиение в Киеве
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В Киеве двух военных подозревают в избиении мужчины со смертельным исходом: им грозит до 10 лет лишения свободы. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали двух военнослужащих, подозреваемых в избиении 45-летнего мужчины со смертельным исходом. Суд уже избрал им меру пресечения - содержание под стражей без права освобождения под залог. По инкриминируемой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию, преступление произошло в начале июля на Набережном шоссе.

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Тело 45-летнего киевлянина на обочине дороги недалеко от пешеходного моста обнаружил водитель мусоровоза, который сообщил об этом на спецлинию 102. На место прибыли следственно-оперативные группы, оперативники и кинологи.

Конфликт закончился смертельным избиением

По данным следствия, накануне между потерпевшим и двумя нетрезвыми мужчинами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Подозреваемые нанесли мужчине многочисленные удары руками и ногами, а когда он упал на землю, продолжили его избивать.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

В Киеве двух военных подозревают в избиении мужчины со смертельным исходом
В Киеве двух военных подозревают в избиении мужчины со смертельным исходом
В Киеве двух военных подозревают в избиении мужчины со смертельным исходом

Подозреваемыми оказались военнослужащие

Благодаря работе специалистов по криминальному анализу правоохранители установили лиц, которые, по версии следствия, причастны к преступлению. Ими оказались двое местных жителей – военнослужащие в возрасте 27 и 33 лет.

Оперативники разыскали мужчин, а следователи при силовой поддержке бойцов КОРД задержали их.

Обоим было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.

Читайте: Избиение мужчины возле ТЦК в Киеве: подозреваемых полицейских поместили под домашний арест (дополнено)

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Топ комментарии
+23
непогана служба для місцевих у Києві. У Скелю їх не можна? Абсолютно здорові, молоді бики, а в бойових підрозділах діди 50+
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29.07.2026 15:04 Ответить
+22
******** "служба" у бойцов 27 и 33 лет, позволяющая тынятся в гражданке и убивать по-пьянке 45-ти летнего гражданского. Суперспецназ какой-то. *****.
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29.07.2026 15:09 Ответить
+21
Военнослужащие или людоловы?
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29.07.2026 15:02 Ответить

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