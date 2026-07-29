В Киеве двух военных подозревают в избиении мужчины со смертельным исходом: им грозит до 10 лет лишения свободы. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали двух военнослужащих, подозреваемых в избиении 45-летнего мужчины со смертельным исходом. Суд уже избрал им меру пресечения - содержание под стражей без права освобождения под залог. По инкриминируемой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию, преступление произошло в начале июля на Набережном шоссе.

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Тело 45-летнего киевлянина на обочине дороги недалеко от пешеходного моста обнаружил водитель мусоровоза, который сообщил об этом на спецлинию 102. На место прибыли следственно-оперативные группы, оперативники и кинологи.

Конфликт закончился смертельным избиением

По данным следствия, накануне между потерпевшим и двумя нетрезвыми мужчинами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Подозреваемые нанесли мужчине многочисленные удары руками и ногами, а когда он упал на землю, продолжили его избивать.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.







Подозреваемыми оказались военнослужащие

Благодаря работе специалистов по криминальному анализу правоохранители установили лиц, которые, по версии следствия, причастны к преступлению. Ими оказались двое местных жителей – военнослужащие в возрасте 27 и 33 лет.

Оперативники разыскали мужчин, а следователи при силовой поддержке бойцов КОРД задержали их.

Обоим было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.

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