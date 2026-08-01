Росія атакувала Полтавщину та Харківщину: є влучання по критичній інфраструктурі й поранені. ФОТО

Вранці 1 серпня російські війська атакували Полтавську область безпілотниками, завдавши ударів по об'єкту критичної інфраструктури та логістичному терміналу. Водночас протягом минулої доби під масованими обстрілами перебували Харків і ще 17 населених пунктів області. Відомо про шістьох постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На Полтавщині БпЛА влучили в об'єкт критичної інфраструктури

Як повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич, вранці безпілотник влучив по території одного з об'єктів критичної інфраструктури у Полтавському районі.

Крім того, російські війська повторно атакували логістичний термінал.

Уламки одного з дронів також впали на територію приватного домоволодіння, через що загорілася господарська будівля. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

За інформацією екстрених служб, постраждалих немає.

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На Харківщині поранено шістьох людей

Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і ще 17 населених пунктів області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові поранення отримали жінки віком 41, 47 і 71 років. У селищі Мала Данилівка постраждав 50-річний чоловік, у Дергачах 63-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, а в селищі Приколотне Вільхуватської громади поранено 50-річного чоловіка.

Також медики надали допомогу двом людям, які були поранені під час попередніх російських атак.

За даними обласної влади, ворог застосував по Харківщині ракету, чотири керовані авіабомби, дев'ять дронів типу "Герань-2", два БпЛА "Ланцет", дев'ять безпілотників "Молнія", шість FPV-дронів і ще 30 безпілотників, тип яких встановлюється. Безпілотники також атакували Салтівський, Немишлянський та Київський райони Харкова.

У Харкові внаслідок атак пошкоджено дах багатоквартирного будинку, станцію техобслуговування, автозаправну станцію та три автомобілі.

У районах області руйнувань зазнали цивільні підприємства, навчальний заклад, адміністративні будівлі, складські приміщення, багатоквартирні та приватні будинки, магазин, гараж, зерновий ангар, автомобілі, електромережі, а також сталося займання поля пшениці.

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