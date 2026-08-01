Россия атаковала Полтавскую и Харьковскую области: есть попадания по критической инфраструктуре и раненые. ФОТО
Утром 1 августа российские войска атаковали Полтавскую область с помощью беспилотников, нанеся удары по объекту критической инфраструктуры и логистическому терминалу. В то же время за последние сутки под массированными обстрелами были Харьков и еще 17 населенных пунктов области. Известно о шести пострадавших.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Полтавской области БПЛА поразили объект критической инфраструктуры
Как сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич, утром беспилотник попал на территорию одного из объектов критической инфраструктуры в Полтавском районе.
Кроме того, российские войска повторно атаковали логистический терминал.
Обломки одного из дронов также упали на территорию частного домовладения, в результате чего загорелось хозяйственное здание. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.
По информации экстренных служб, пострадавших нет.
В Харьковской области ранены шесть человек
За прошедшие сутки российским ударам подверглись Харьков и еще 17 населенных пунктов области, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
В Харькове ранения получили женщины в возрасте 41, 47 и 71 года. В поселке Малая Даниловка пострадал 50-летний мужчина, в Дергачах 63-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию, а в поселке Приколотное Вильхуватской общины ранен 50-летний мужчина.
Также медики оказали помощь двум людям, получившим ранения во время предыдущих российских атак.
По данным областных властей, враг применил в Харьковской области ракету, четыре управляемые авиабомбы, девять дронов типа "Герань-2", два БПЛА "Ланцет", девять беспилотников "Молния", шесть FPV-дронов и еще 30 беспилотников, тип которых устанавливается. Беспилотники также атаковали Салтовский, Немышлянский и Киевский районы Харькова.
В Харькове в результате атак повреждены крыша многоквартирного дома, станция технического обслуживания, автозаправочная станция и три автомобиля.
В районах области разрушениям подверглись гражданские предприятия, учебное заведение, административные здания, складские помещения, многоквартирные и частные дома, магазин, гараж, зерновой ангар, автомобили, электросети, а также произошло возгорание поля пшеницы.
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