Окупанти вдарили по Запоріжжю: одна людина загинула, двоє постраждалих. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Вдень неділі, 2 серпня, російські загарбники атакували приватний сектор Запоріжжя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про наслідки

"Постраждали люди, пошкоджені будинки, виникло загоряння - росіяни ударили по Запоріжжю", - повідомив Федоров о 16:40.

Згодом він уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинула людина, ще одна - може бути під завалами.

"Російська керована авіабомба влучила у приватну забудову обласного центру. На місці працюють усі екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Оновлення

О 17:05 Федоров повідомив про двох постраждалих через ворожу атаку по Запоріжжю. У них - гостра реакція на стрес. Постраждалі перебувають під наглядом медиків.

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