П’яний офіцер ТЦК побив військового під час "виховної бесіди" на Івано-Франківщині, - ДБР. ФОТО

На Івано-Франківщині затримали старшого лейтенанта, заступника начальника роти одного з районних ТЦК та СП, який у стані алкогольного сп'яніння побив підлеглого військовослужбовця. Постраждалому знадобилося оперативне втручання.

Про це повідомляє ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що сталося

13 серпня близько 05:00 до лікарні доставили 45-річного військовослужбовця зі Львова. За його словами, травму він отримав у приміщенні районного ТЦК та СП унаслідок дій заступника начальника роти.

За даними слідства, офіцер серед ночі приїхав до ТЦК у стані алкогольного сп'яніння та вирішив "виховати" солдата, який ніс службу в наряді, — принижував підлеглого та застосував до нього фізичну силу.

У результаті військовослужбовець дістав закритий розрив лівого акроміально-ключичного з'єднання, через що його направили на операцію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові РТЦК на Черкащині схопили та вивезли чоловіка за 140 км від дому попри наявність законної відстрочки, - Лубінець





Доказова база

Стан сп'яніння офіцера підтвердили свідки та результати освідування — 0,69 проміле алкоголю.

Слідчі ДБР допитали потерпілого, свідків та очевидців, провели слідчі експерименти, вилучили документи щодо проходження служби учасниками інциденту та отримали медичну документацію.

Підозра та запобіжний захід

Офіцера затримали та повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

ДБР звернулося до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збирав "данину" з підлеглих і намагався втекти з України: затримано начальника підрозділу поліції охорони на Дніпропетровщині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж