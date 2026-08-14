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Новини Фото Побиття військового
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П’яний офіцер ТЦК побив військового під час "виховної бесіди" на Івано-Франківщині, - ДБР. ФОТО

На Івано-Франківщині затримали старшого лейтенанта, заступника начальника роти одного з районних ТЦК та СП, який у стані алкогольного сп'яніння побив підлеглого військовослужбовця. Постраждалому знадобилося оперативне втручання.

Про це повідомляє ДБР, передає Цензор.НЕТ.

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Що сталося

13 серпня близько 05:00 до лікарні доставили 45-річного військовослужбовця зі Львова. За його словами, травму він отримав у приміщенні районного ТЦК та СП унаслідок дій заступника начальника роти.

За даними слідства, офіцер серед ночі приїхав до ТЦК у стані алкогольного сп'яніння та вирішив "виховати" солдата, який ніс службу в наряді, — принижував підлеглого та застосував до нього фізичну силу.

У результаті військовослужбовець дістав закритий розрив лівого акроміально-ключичного з'єднання, через що його направили на операцію.

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Затримання офіцера ТЦК на Івано-Франківщині
Затримання офіцера ТЦК на Івано-Франківщині

Доказова база

Стан сп'яніння офіцера підтвердили свідки та результати освідування — 0,69 проміле алкоголю.

Слідчі ДБР допитали потерпілого, свідків та очевидців, провели слідчі експерименти, вилучили документи щодо проходження служби учасниками інциденту та отримали медичну документацію.

ДБР затримало п’яного офіцера РТЦК та СП на Івано-Франківщині

Підозра та запобіжний захід

  • Офіцера затримали та повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

ДБР звернулося до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події.

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Автор: 

побиття (1129) Івано-Франківська область (949) ДБР (3674) ТЦК та СП (1336)
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Топ коментарі
+8
Ні, це не оповіщення. Це соціальна підтримка.
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14.08.2026 16:17 Відповісти
+6
І оці, прости Господи люди чемно запрошують оповіщеного до ТЦК? Ага. Щас.
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14.08.2026 16:22 Відповісти
+5
Это нарушение всех статутив ВСУ. Желаю старлею отсидеть по полной.
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14.08.2026 16:32 Відповісти

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