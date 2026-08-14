П’яний офіцер ТЦК побив військового під час "виховної бесіди" на Івано-Франківщині, - ДБР. ФОТО
На Івано-Франківщині затримали старшого лейтенанта, заступника начальника роти одного з районних ТЦК та СП, який у стані алкогольного сп'яніння побив підлеглого військовослужбовця. Постраждалому знадобилося оперативне втручання.
Про це повідомляє ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Що сталося
13 серпня близько 05:00 до лікарні доставили 45-річного військовослужбовця зі Львова. За його словами, травму він отримав у приміщенні районного ТЦК та СП унаслідок дій заступника начальника роти.
За даними слідства, офіцер серед ночі приїхав до ТЦК у стані алкогольного сп'яніння та вирішив "виховати" солдата, який ніс службу в наряді, — принижував підлеглого та застосував до нього фізичну силу.
У результаті військовослужбовець дістав закритий розрив лівого акроміально-ключичного з'єднання, через що його направили на операцію.
Доказова база
Стан сп'яніння офіцера підтвердили свідки та результати освідування — 0,69 проміле алкоголю.
Слідчі ДБР допитали потерпілого, свідків та очевидців, провели слідчі експерименти, вилучили документи щодо проходження служби учасниками інциденту та отримали медичну документацію.
Підозра та запобіжний захід
- Офіцера затримали та повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
ДБР звернулося до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події.
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