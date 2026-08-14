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Пьяный офицер ТЦК избил военного во время "воспитательной беседы" в Ивано-Франковской области, - ГБР. ФОТО

В Ивано-Франковской области задержали старшего лейтенанта, заместителя начальника роты одного из районных ТЦК и СП, который в состоянии алкогольного опьянения избил подчиненного военнослужащего. Пострадавшему потребовалось оперативное вмешательство.

Об этом сообщает ГБР, передает Цензор.НЕТ.

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Что произошло

13 августа около 05:00 в больницу доставили 45-летнего военнослужащего из Львова. По его словам, травму он получил в помещении районного ТЦК и СП в результате действий заместителя начальника роты.

По данным следствия, офицер посреди ночи приехал в ТЦК в состоянии алкогольного опьянения и решил "воспитать" солдата, несущего службу в наряде, - унижал подчиненного и применил к нему физическую силу.

В результате военнослужащий получил закрытый разрыв левого акромиально-ключичного сочленения, из-за чего его направили на операцию.

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Задержание офицера ТЦК в Ивано-Франковской области
Задержание офицера ТЦК в Ивано-Франковской области

Доказательная база

Состояние опьянения офицера подтвердили свидетели и результаты освидетельствования - 0,69 промилле алкоголя.

Следователи ГБР допросили потерпевшего, свидетелей и очевидцев, провели следственные эксперименты, изъяли документы о прохождении службы участниками инцидента и получили медицинскую документацию.

ГБР задержало пьяного офицера РТЦК и СП в Ивано-Франковской области

Подозрение и мера пресечения

  • Офицера задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

ГБР обратилось в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Автор: 

избиение (9990) Ивано-Франковская область (1050) ГБР (3622) ТЦК (1303)
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Топ комментарии
+12
Ні, це не оповіщення. Це соціальна підтримка.
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14.08.2026 16:17 Ответить
+8
І оці, прости Господи люди чемно запрошують оповіщеного до ТЦК? Ага. Щас.
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14.08.2026 16:22 Ответить
+8
Это нарушение всех статутив ВСУ. Желаю старлею отсидеть по полной.
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14.08.2026 16:32 Ответить

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