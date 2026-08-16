На Львівщині військовий знайшов зуб мамонта: знахідці може бути сотні тисяч років. ФОТОрепортаж

На Львівщині у річці Стрий поблизу Жидачева чоловік випадково знайшов зуб мамонта, який важить понад сім кілограмів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Суспільного Львів.

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Знахідку 17 липня виявив військовослужбовець і випускник географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Проць. Він прийшов до річки відпочити та під час плавання помітив у мулі предмет, який відрізнявся від каміння.

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Що знайшли у руслі Стрия

За словами Володимира Проця, знахідка одразу привернула його увагу.

"Я пішов на річку просто плавати. У долині річки я натрапив на об'єкт, який виділявся із загальної картини", — розповів чоловік.

Він витягнув предмет із мулу та очистив його. Після цього зрозумів, що це скам'янілість. За допомогою пошуку в Google чоловік встановив, що знайшов зуб мамонта.

Знахідку передали географічному факультету університету Франка, де її дослідили фахівці.

Зуб майже цілий, добре зберігся та важить близько 7 кілограмів 440 грамів. Його довжина становить 35 сантиметрів.

Доцентка Олена Томенюк пояснила, що хорошому стану знахідки сприяли умови, в яких вона перебувала.

"Оскільки цей зуб знаходився у вологих умовах, таких, як у руслі річки, це дало змогу йому зберегтися набагато краще", — зазначила вона.

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Скільки років знахідці

За словами Олени Томенюк, зуб, імовірно, належав мамонту, який жив в останній період плейстоцену. Його попередньо ідентифікують як представника виду Mammuthus primigenius — одного з останніх видів мамонтів.

Точний вік знахідки поки не встановили. За попередніми оцінками, зуб може мати від кількох десятків до кількох сотень тисяч років. Точну кількість років визначать після додаткового дослідження.

Зуб зберігатимуть у колекції географічного факультету університету Франка. Його також використовуватимуть як навчальний матеріал для студентів.

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