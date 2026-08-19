Зеленський вручив 25 сертифікатів на квартири Героям України та родинам полеглих воїнів. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський вручив 25 сертифікатів на отримання квартир Героям України та родинам військових, удостоєних цього звання посмертно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті глави держави.

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Квартири отримають Герої України та родини загиблих

Президент зазначив, що кожна історія Героя України заслуговує на пам’ять. Він окремо відзначив піхотинців, льотчиків, саперів, розвідників, спецпризначенців, операторів дронів і наземних роботизованих комплексів, артилеристів, військових моряків та воїнів протиповітряної оборони.

"Вдячність – це те, що повинно супроводжувати шану, бути невід’ємною рисою нормальної держави, нормального суспільства, нормальних людей", – сказав Зеленський.

За його словами, передача квартир має бути символом вдячності держави військовим, які захищають Україну.

Під час заходу пам’ять полеглих захисників ушанували хвилиною мовчання.

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Хто отримав сертифікати на житло

Зеленський вручив 25 сертифікатів військовослужбовцям Повітряних сил, Сил безпілотних систем, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Сухопутних військ і Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Сертифікати також отримали військовослужбовці Національної гвардії України.

Йдеться про захисників, які відзначилися під час бойових дій на Миколаївщині, Чернігівщині, Херсонщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині та Сумщині. Серед них також військові, які брали участь у Курській операції.

Раніше Зеленський підтримав створення державної нагороди для молоді 18-25 років, яка пішла у військо добровільно.

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