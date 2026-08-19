Зеленский вручил 25 сертификатов на квартиры Героям Украины и семьям погибших воинов. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский вручил 25 сертификатов на получение квартир Героям Украины и семьям военнослужащих, удостоенных этого звания посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте главы государства.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Квартиры получат Герои Украины и семьи погибших

Президент отметил, что каждая история Героя Украины заслуживает того, чтобы о ней помнили. Он особо выделил пехотинцев, летчиков, саперов, разведчиков, спецназовцев, операторов дронов и наземных роботизированных комплексов, артиллеристов, военных моряков и воинов противовоздушной обороны.

"Благодарность — это то, что должно сопровождать уважение, быть неотъемлемой чертой нормального государства, нормального общества, нормальных людей", — сказал Зеленский.

По его словам, передача квартир должна стать символом благодарности государства военным, защищающим Украину.

Во время мероприятия память павших защитников почтили минутой молчания.

Читайте: Зеленский в обращении даже упомянул ДТП в Киеве, но о протестах - ни слова, - ветеран Козятинский

Кто получил сертификаты на жилье

Зеленский вручил 25 сертификатов военнослужащим Воздушных сил, Сил беспилотных систем, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, Сухопутных войск и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Сертификаты также получили военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Речь идет о защитниках, отличившихся во время боевых действий в Николаевской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Среди них также военные, принимавшие участие в Курской операции.

Ранее Зеленский поддержал создание государственной награды для молодежи в возрасте 18–25 лет, добровольно поступившей на военную службу.

Читайте также: Задача для Хмары и Сибиги - больше силы для Украины, - Зеленский