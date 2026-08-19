Зеленский вручил 25 сертификатов на квартиры Героям Украины и семьям погибших воинов. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский вручил 25 сертификатов на получение квартир Героям Украины и семьям военнослужащих, удостоенных этого звания посмертно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте главы государства.
Квартиры получат Герои Украины и семьи погибших
Президент отметил, что каждая история Героя Украины заслуживает того, чтобы о ней помнили. Он особо выделил пехотинцев, летчиков, саперов, разведчиков, спецназовцев, операторов дронов и наземных роботизированных комплексов, артиллеристов, военных моряков и воинов противовоздушной обороны.
"Благодарность — это то, что должно сопровождать уважение, быть неотъемлемой чертой нормального государства, нормального общества, нормальных людей", — сказал Зеленский.
По его словам, передача квартир должна стать символом благодарности государства военным, защищающим Украину.
Во время мероприятия память павших защитников почтили минутой молчания.
Кто получил сертификаты на жилье
Зеленский вручил 25 сертификатов военнослужащим Воздушных сил, Сил беспилотных систем, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, Сухопутных войск и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Сертификаты также получили военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Речь идет о защитниках, отличившихся во время боевых действий в Николаевской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Среди них также военные, принимавшие участие в Курской операции.
Ранее Зеленский поддержал создание государственной награды для молодежи в возрасте 18–25 лет, добровольно поступившей на военную службу.
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