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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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У Новоросійську після атаки дронів палає мазутний термінал та низка підприємств. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти середи, 9 вересня, російський Новоросійськ зазнав дронової атаки.

Про це повідомив мер міста Андрій Кравченко, інформує Цензор.НЕТ

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Масштабна пожежа на кількох підприємствах

За даними телеграм-каналу ASTRA, у місті спалахнула масштабна пожежа. 

Згодом очільник російського міста підтвердив, що у Новоросійську пожежі на території кількох підприємств, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Зокрема, як свідчить OSINT-аналіз ASTRA, палає мазутний термінал у Новоросійську після нічних українських ударів.

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Горить один із найбільших мазутних терміналів РФ

ТОВ "Новоросійський мазутний термінал" - одне з провідних підприємств Новоросійського транспортного вузла, входить до складу Новоросійського морського торговельного порту - найбільшого в Росії.

Також у місті вночі оголошували ракетну небезпеку. Наразі вибухів вже не чути, втім видно дим у кількох місцях.

атака на Новоросійськ
атака на Новоросійськ

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Удари по РФ (1300) Новоросійськ (64)
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Топ коментарі
+11
Дирчиками більшого не досягнеш. А іншого немає. Тільки макети на виставках.
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09.09.2026 07:16 Відповісти
+9
Это конечно же всё прекрасно, но удары подобные этому надо масштабировать и учащать и шарашить до тех пор пока касатки не пожрут всех медведей...
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09.09.2026 07:38 Відповісти
+8
Мазутний термінал - це добре... Для Росії це все одно, що для людини - переповнений кишечник. Давить, посрать хочеться, а "випорожниться" - нікуди. Бо мазут - це, фактично, "відходи" виробництва нафтопродуктів. Їх багато, а складувать нікуди. Порівняно з їх кількістю, Росія їх використовує невелику частку. В основному, вони гнали його на експорт. А зараз і експорт його перерізали. І зберігать його ніде...
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09.09.2026 07:09 Відповісти

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