У Болгарії спалахнула пожежа на складах боєприпасів виробника зброї EMKO. ФОТО

У Болгарії ввечері 11 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів болгарського виробника зброї EMKO. Після початку займання на об’єкті пролунало кілька детонацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Nova.bg.

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Займання почалося близько 23:00 на одному зі складів боєприпасів неподалік села Горні Верпища в центральній частині Болгарії.

Згодом вогонь поширився на два сусідні об’єкти. Загалом у цій місцевості розташовано 11 складів.

Після початку пожежі пролунало кілька вибухів. Місцевих жителів попередили про можливу небезпеку.





На момент пожежі на складах були двоє охоронців

На території об’єкта під час займання перебували лише двоє охоронців. Вони не постраждали.

Найближчий населений пункт розташований приблизно за кілометр від складів.

У суботу на місце події планують приїхати міністр внутрішніх справ Болгарії та генеральний секретар МВС.

Це вже друга пожежа на об’єктах компанії EMKO за останній місяць. Попереднє займання сталося на виробничих потужностях підприємства біля села Беліца.

Що відомо про концерн EMKO

EMKO - це болгарська приватна оборонна компанія, яка займається виробництвом і торгівлею боєприпасами та іншою продукцією військового призначення.

На офіційному сайті компанія називає себе виробником і експортером оборонної продукції з Болгарії. Серед продукції - артилерійські, танкові та мінометні боєприпаси.

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