В Болгарии вспыхнул пожар на складах боеприпасов производителя оружия EMKO. ФОТО
В Болгарии вечером 11 сентября произошел пожар на складах боеприпасов болгарского производителя оружия EMKO. После начала возгорания на объекте раздалось несколько взрывов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Nova.bg.
Пожар начался около 23:00 на одном из складов боеприпасов недалеко от села Горные Верпища в центральной части Болгарии.
Впоследствии огонь распространился на два соседних объекта. Всего в этой местности расположено 11 складов.
После начала пожара раздалось несколько взрывов. Местных жителей предупредили о возможной опасности.
На момент пожара на складах находились двое охранников
На территории объекта во время возгорания находились только двое охранников. Они не пострадали.
Ближайший населенный пункт расположен примерно в километре от складов.
В субботу на место происшествия планируют прибыть министр внутренних дел Болгарии и генеральный секретарь МВД.
Это уже второй пожар на объектах компании EMKO за последний месяц. Предыдущее возгорание произошло на производственных мощностях предприятия возле села Белица.
Что известно о концерне EMKO
EMKO — это болгарская частная оборонная компания, занимающаяся производством и торговлей боеприпасами и другой продукцией военного назначения.
На официальном сайте компания называет себя производителем и экспортером оборонной продукции из Болгарии. Среди продукции — артиллерийские, танковые и минометные боеприпасы.
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