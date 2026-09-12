В Болгарии вспыхнул пожар на складах боеприпасов производителя оружия EMKO. ФОТО

В Болгарии вечером 11 сентября произошел пожар на складах боеприпасов болгарского производителя оружия EMKO. После начала возгорания на объекте раздалось несколько взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Nova.bg.

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Пожар начался около 23:00 на одном из складов боеприпасов недалеко от села Горные Верпища в центральной части Болгарии.

Впоследствии огонь распространился на два соседних объекта. Всего в этой местности расположено 11 складов.

После начала пожара раздалось несколько взрывов. Местных жителей предупредили о возможной опасности.





На момент пожара на складах находились двое охранников

На территории объекта во время возгорания находились только двое охранников. Они не пострадали.

Ближайший населенный пункт расположен примерно в километре от складов.

В субботу на место происшествия планируют прибыть министр внутренних дел Болгарии и генеральный секретарь МВД.

Это уже второй пожар на объектах компании EMKO за последний месяц. Предыдущее возгорание произошло на производственных мощностях предприятия возле села Белица.

Что известно о концерне EMKO

EMKO — это болгарская частная оборонная компания, занимающаяся производством и торговлей боеприпасами и другой продукцией военного назначения.

На официальном сайте компания называет себя производителем и экспортером оборонной продукции из Болгарии. Среди продукции — артиллерийские, танковые и минометные боеприпасы.

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