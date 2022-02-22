Санкції США проти "ЛДНР" - це смішно, - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев назвав рішення США про заборону економічної співпраці з "ЛДНР" "смішним".

Про це парламентар заявив в коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Обговорюються різні сценарії. Пропозиції також лунають. Але я не переконаний в тому, що фракція "Слуга народу" чи навіть парламент повинні мати керуючу роль в питаннях щодо зовнішньої політики і питаннях військових. Це за Конституцією прерогатива президента. Ми можемо або підтримати президента, або не підтримати президента. Лідером в цьому процесі є президент", - наголосив нардеп.

Коментуючи запровадження санкцій США проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ДНР" та "ЛНР", Гетманцев сказав: "Мені здається, це смішно. Такі санкції є просто знущанням, бо я щось нічого не чув про американські інвестиції в так званих "ДНР" та "ЛНР" до їх "визнання" Російською Федерацією. І я думаю, що не почую після цього. Тому мені здається, що це, скоріш за все, імітація, ніж реальні дії".

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Пізніше Байден заборонив економічну співпрацю з "ЛДНР".

Також читайте: Рада готує звернення щодо ситуації на Донбасі, - нардеп "Голосу" Рудик