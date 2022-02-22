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Санкції США проти "ЛДНР" - це смішно, - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО

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Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев назвав рішення США про заборону економічної співпраці з "ЛДНР" "смішним".

Про це парламентар заявив в коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорюються різні сценарії. Пропозиції також лунають. Але я не переконаний в тому, що фракція "Слуга народу" чи навіть парламент повинні мати керуючу роль в питаннях щодо зовнішньої політики і питаннях військових. Це за Конституцією прерогатива президента. Ми можемо або підтримати президента, або не підтримати президента. Лідером в цьому процесі є президент", - наголосив нардеп.

Коментуючи запровадження санкцій США проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ДНР" та "ЛНР", Гетманцев сказав: "Мені здається, це смішно. Такі санкції є просто знущанням, бо я щось нічого не чув про американські інвестиції в так званих "ДНР" та "ЛНР" до їх "визнання" Російською Федерацією. І я думаю, що не почую після цього. Тому мені здається, що це, скоріш за все, імітація, ніж реальні дії".

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Пізніше Байден заборонив економічну співпрацю з "ЛДНР".

Також читайте: Рада готує звернення щодо ситуації на Донбасі, - нардеп "Голосу" Рудик

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Плісняве бидло продовжує бикувати.
Що зробили моностадо зі своїм ватажком?
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22.02.2022 10:39
+25
Смеёмся дальше...

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22.02.2022 10:39
+24
Виявилося що вбивця ФОПів Гетьманцев, що влаштував податковий терор проти українського малого бізнесу багато років був помічником регіонала, який мав зв'язок з російськими спецслужбами!
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22.02.2022 10:41
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"Працював помічником народного депутата від Партії регіонів Володимира Сівковича" (с)
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22.02.2022 10:59 Відповісти
американські санкції проти ЛДНР, а не протів Путіна і Росії ,вказують на попередню домовленність Байдена і Путіна про окупацію території України ,в спосіб визнання рашистами ЛДНР.
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22.02.2022 11:01 Відповісти
нiт
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22.02.2022 11:02 Відповісти
Ну так давайте, ****** ватные, покажите, как надо. Запретите для начала "Сватов".
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22.02.2022 11:02 Відповісти
Це щоб ви ПІ%₴РИ з ними не торгували. Так, для початку.
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22.02.2022 11:02 Відповісти
Согласен.. смешнее уже не куда...
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22.02.2022 11:03 Відповісти
Почему смешно? Это самый лучший вариант...
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22.02.2022 11:03 Відповісти
Гетьманцев - це санкція РФ проти України.
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22.02.2022 11:05 Відповісти
А дороги замість зброї - це навіть і не смішно
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22.02.2022 11:06 Відповісти
Коли б не Байден Україна із Зелею, Шмигалем та Гетьманцевим вже стала знову колонією Московії.
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22.02.2022 11:07 Відповісти
так ти введи санкції проти росії, перекрий кордони, введи візовий режим , смішно йому
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22.02.2022 11:10 Відповісти
А что делает Украина?
Разрывает дип отношения?
Вводит визовый режим с РФ, РБ и влупила из арты по колоннам орков?
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22.02.2022 11:12 Відповісти
А які санкції ввела Україна? Ніяких - от це смішно, і бізнес російський в Україні процвітає, і громадяни їхні вільно його ведуть. Ні заморозки активів, нічого.
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22.02.2022 11:13 Відповісти
Смішно вимагати з когось чогось для захисту України, а самим торгувати з росією.
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22.02.2022 11:13 Відповісти
Чому смішно? Хотілось далі їх інтеграфувати, годувати, платити пенсії, навчати у наших вишах?
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22.02.2022 11:13 Відповісти
А самим хотя бы битум белорусский(кацапский) для крадивныцтва перестать закупать слабо? Вы, с*ки, Белорашку от разорения спасли закупкой нефтепродуктов, электроэнергии, удобрений, автомобилей, мебели и т.д. и т.п. Благодаря вам продолжают работать шахты в Лугандоне. И вы еще что-то вякаете в сторону США?
Наложить санкции на все компании с кацапским капиталом в Украине слабО? Перекрыть границу слабО? Запретить продажу всех кацапских товаров слабО?
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22.02.2022 11:27 Відповісти
Вояка диванный! Ты готов остаться без хлеба, без света, без газа и без топлива?
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22.02.2022 11:37 Відповісти
Да, чтобы завтра не оказаться в Лугандоне. Для тебя это является проблемой?
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22.02.2022 11:40 Відповісти
Кстати, манипуляция довольно дешевая. Без хлеба мы не останемся. У нас себестоимость выращивания зерна очень низкая. Не обеднеют холдинги, если будут покупать удобрения чуть дороже. И на белорусских нефтепродуктах свет клином не сошелся. А свет вообще непонятно зачем вы сюда втулили. Для красного словца? У нас хватает мощностей для обеспечения себя электроэнергией. Странно, и без прямой закупки газа у паРаши мы раньше обходились. Что-то поменялось? А стимулировать наращивание собственной добычи не пробовали?
Кстати, несколько дней назад на одной не самой большой лугандонской шахте раздали 800 повесток. Работающих шахт в Лугандоне несколько десятков наберется. Да - это мясо, но его обучат и оно будет воевать. Не работали бы шахты, этого мяса там бы не было. Так может не стоит за снижение стоимости электроэнергии на 10 копеек платить жизнями наших солдат?
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22.02.2022 12:17 Відповісти
Насправді - слабо.
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22.02.2022 11:44 Відповісти
это и есть тот так называемый мощный пакет санкций?
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22.02.2022 11:28 Відповісти
Если человек задает такие вопросы, то политикой ему интересоваться не стоит - лучше жрать водку и петь шансон.
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22.02.2022 12:14 Відповісти
Смешными выглядим мы. Не Украина, а лига смеха с 2019 года
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22.02.2022 11:32 Відповісти
куда лучше выходит своих предпринимателей душить -США учитесь
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22.02.2022 11:34 Відповісти
Ещё один шаг рашки остался без ответа. Они подождут пару дней, увидят, что ответки нет, и пойдут дальше.
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22.02.2022 11:35 Відповісти
Комментируя введение санкций США против всех лиц, которые будут экономически сотрудничать с "ДНР" и "ЛНР", Гетманцев сказал: "Мне кажется, это смешно.
Моносброд весь такой из одних кретинов? Первый кто уже сотрудничает - это *********. То есть санкции в первую очередь именно на ********* лягут.
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22.02.2022 11:35 Відповісти
зато теперь, согласно санкциям, запрещена коммерческие связи Украины с оккупированными территорями, даже подача воды и электричества - ПОД ЗАПРЕТОМ!
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22.02.2022 11:39 Відповісти
Было бы смешно, если бы небыло так грустно!
Санкции против ДНР это признание существования ДНР.
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22.02.2022 11:40 Відповісти
Можливо, чи не вперше, вимушений погодитися із зеленою пліснявою. Американські санкції проти ОРДЛО? Серйозно? Оце санкції... Покищо Путлер свої погрози виконує, а Захід ні. Логіку Путіна вчора красномовно озвучив Медведев: наложат санкции, но нам их просто надо пережить потом все наладится, сами придут договариваться, мы проходили это с Грузией.
Так от Захід, для підтвердження серйозності своїх намірів, повинен такі санкції насипать, щоб їх не можливо було "пережить" кремлівським гопнікам. Інакше вже ніяк. Слабкі санкції або їх відсутність окрилять путіна на нові злочини.
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22.02.2022 11:50 Відповісти
Якби не міжнародна підтримка України, то при нашій некомпетентній владі було би зовсім не комічно, а трагічно.
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22.02.2022 11:54 Відповісти
А санкции Украины, которых нет, - это не смешно, это грустно.
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22.02.2022 12:03 Відповісти
Видимо старенький Джо потерял видимость. Пусть Саливан покажет ему пальцем против кого нужно вводить санкции.
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22.02.2022 12:05 Відповісти
Это не смешно, это необходимая формальность. Странно, что в нардепах такие дегенераты и не понимают элементарных вещей.
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22.02.2022 12:12 Відповісти
Санкции против ЛДНР - это тоже признание этих республик
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22.02.2022 12:42 Відповісти
Щось багато придурків розвилось,що читаються тільки заголовки!
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22.02.2022 13:20 Відповісти
Хай гетьманцев обкладе РПЦ податками
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22.02.2022 13:37 Відповісти
Нет, смешно это то что до вчерашнего дня Зебилы вместо обвинения россии, обвиняли запад в недостаточной помощи. При этом разворовывали астрономические суммы бюджета на "строительстве" дорог
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22.02.2022 13:56 Відповісти
Й це говорить людина, яка в нас визначає податкову політику?!
Він навіть не зрозумів, що саме зараз збирається робити США.
Це дно.... 73% -- мають бути щасливими.
Обрали ж -- радійте!
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22.02.2022 14:03 Відповісти
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