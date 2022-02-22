Санкції США проти "ЛДНР" - це смішно, - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО
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Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев назвав рішення США про заборону економічної співпраці з "ЛДНР" "смішним".
Про це парламентар заявив в коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.
"Обговорюються різні сценарії. Пропозиції також лунають. Але я не переконаний в тому, що фракція "Слуга народу" чи навіть парламент повинні мати керуючу роль в питаннях щодо зовнішньої політики і питаннях військових. Це за Конституцією прерогатива президента. Ми можемо або підтримати президента, або не підтримати президента. Лідером в цьому процесі є президент", - наголосив нардеп.
Коментуючи запровадження санкцій США проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ДНР" та "ЛНР", Гетманцев сказав: "Мені здається, це смішно. Такі санкції є просто знущанням, бо я щось нічого не чув про американські інвестиції в так званих "ДНР" та "ЛНР" до їх "визнання" Російською Федерацією. І я думаю, що не почую після цього. Тому мені здається, що це, скоріш за все, імітація, ніж реальні дії".
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
Пізніше Байден заборонив економічну співпрацю з "ЛДНР".
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Разрывает дип отношения?
Вводит визовый режим с РФ, РБ и влупила из арты по колоннам орков?
Наложить санкции на все компании с кацапским капиталом в Украине слабО? Перекрыть границу слабО? Запретить продажу всех кацапских товаров слабО?
Кстати, несколько дней назад на одной не самой большой лугандонской шахте раздали 800 повесток. Работающих шахт в Лугандоне несколько десятков наберется. Да - это мясо, но его обучат и оно будет воевать. Не работали бы шахты, этого мяса там бы не было. Так может не стоит за снижение стоимости электроэнергии на 10 копеек платить жизнями наших солдат?
Моносброд весь такой из одних кретинов? Первый кто уже сотрудничает - это *********. То есть санкции в первую очередь именно на ********* лягут.
Санкции против ДНР это признание существования ДНР.
Так от Захід, для підтвердження серйозності своїх намірів, повинен такі санкції насипать, щоб їх не можливо було "пережить" кремлівським гопнікам. Інакше вже ніяк. Слабкі санкції або їх відсутність окрилять путіна на нові злочини.
Він навіть не зрозумів, що саме зараз збирається робити США.
Це дно.... 73% -- мають бути щасливими.
Обрали ж -- радійте!