Українські віпбіженці ховаються від війни у Відні, - ЗМІ. ВIДЕО
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Відень став головним європейським притулком для тих, у кого є гроші і немає бажання жити в Україні, допоки триває війна. Журналісти зустріли там ексголову КС Тупицького, нардепа СН Холодова, дружину проросійського політика Мураєва та оточення кримінального авторитета Петровського (Наріка).
Про це йдеться в розслідуванні Михайла Ткача для Української правди, повідомляє Цензор.НЕТ.
59-річний Олександр Тупицький мешкає у Відні разом із родиною. Він знімає квартиру в центрі Відня, скаржиться на те, що його позбавили державного забезпечення та заперечує що незаконно перетнув кордон України.
"Я вважаю, що органи ДБР прибрали мене з комп’ютера навмисно, щоб створити кримінальну справу. Але помилка в них одна: я не підлягаю кримінальній відповідальності, навіть якби все так було", - каже Тупицький.
Ексголова КСУ Олександр Тупицький
Він твердить, що нібито мав право виїхати з України під час війни, бо спочатку не підлягав мобілізації через посаду, а потім - через те, що його дружина народила третю дитину.
Українські правоохоронці підозрюють Тупицького в підкупі свідка. Він оголошений в міжнародний розшук та заочно заарештований, ДБР хоче клопотати про його екстрадицію.
Також у Відні журналісти зустріли депутата СН Андрія Холодова, який є кумом Віктора Медведчука. Холодов підтвердив, що, перебуваючи в столиці Австрії, пропустив засідання Верховної Ради. Він не став пояснювати, що робить у Відні разом із родиною. А за кілька днів після зйомок опублікував у фейсбуці фото із зустрічі в австрійському благодійному фонді.
Еардеп СН Андрій Холодов
Проросійський політик Євген Мураєв роками виступав проти євроінтеграції, але після повномасштабного вторгення РФ його дружина опинилася саме у Відні. Катерину Мураєву журналісти побачили в центрі австрійської столиці: вона з порушенням припаркувала авто, створивши затор, та вирушала на шопінг. Центр міста дружина Мураєва облишила вже в супроводі поліції.
Дружина Євгена Мураєва Катерина
Також у Відні журналісти помітили машину сина Віктора Коржа - колишньго депутата "Партії регіонів", міністра сім’ї, молоді та спорту в уряді Януковича і радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Авто сина Віктора Коржа
Проводить час в центрі австрійської столиці й оточення кримінального авторитета Олександра Петровського, відомого за прізвиськом Нарік. Тут бачили близьких до нього братів Адамадзе та "чоловік в окулярах на прізвисько Антік". Також журналісти зафіксували машину брата Петровського, на якій їздить дружина кримінального авторитета. Самого "бізнесмена" журналістам зустріти не вдалося, але за джерелами видання, він з оточенням поїхали з України до Відня на початку повномасштабного вторгнення.
Оточення кримінального авторитета Петровського
Наприкінці травня австрійські ЗМІ повідомили про побиття групою українських молодиків місцевих таксистів. Бійка виникла через місця для паркування. За даними журналістів, у бійці брали участь молодики, пов’язані із сином Олександра Петровського, який також виїхав з Дніпра до Відня.
За словами Ткача, щодня у центрі Відня можна зустріти десятки елітних авто з українськими номерами. Місцеві мешканці дуже здивовані, що біженці бувають і такими.
Журналіст нагадав, що після попереднього матеріалу "Батальйон Монако" Державне бюро розслідувань розпочало перевірку обставин перетину кордону елітними біженцями.
Будь ласка, зачекайте...
суддв й кримінальників точно не обирали..починайте вже волати про зебілів
В мае 2013 года Указом Президента Украины от 14.05.2013 № 256/2013 назначен судьей Конституционного суда Украины
А бот здесь ты, Папа Папа 1b1b3956
А депутатами и криминальными авторитетами не назначают, ботяра кацапский.
БАЖАЮ ЦИМ ТВАРИНАМ ПОЖИТТЄВИХ ЗЛИДНІВ І ЗВІСНО СУДОВИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ ПО ВСЬОМУ СВІТУ