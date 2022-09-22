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Австрія (567) біженці (1019) Холодов (74) Відень (81) Мураєв (130) Тупицький (227) Ткач Михайло (118) Петровський Олександр (31) Корж (3)

Українські віпбіженці ховаються від війни у Відні, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Відень став головним європейським притулком для тих, у кого є гроші і немає бажання жити в Україні, допоки триває війна. Журналісти зустріли там ексголову КС Тупицького, нардепа СН Холодова, дружину проросійського політика Мураєва та оточення кримінального авторитета Петровського (Наріка).

Про це йдеться в розслідуванні Михайла Ткача для Української правди, повідомляє Цензор.НЕТ.

59-річний Олександр Тупицький мешкає у Відні разом із родиною. Він знімає квартиру в центрі Відня, скаржиться на те, що його позбавили державного забезпечення та заперечує що незаконно перетнув кордон України.

"Я вважаю, що органи ДБР прибрали мене з комп’ютера навмисно, щоб створити кримінальну справу. Але помилка в них одна: я не підлягаю кримінальній відповідальності, навіть якби все так було", - каже Тупицький.

Читайте: Тупицького оголосили в розшук ще за одним провадженням, - Офіс Генпрокурора

Українські віпбіженці ховаються від війни у Відні, - ЗМІ 01

Ексголова КСУ Олександр Тупицький

Він твердить, що нібито мав право виїхати з України під час війни, бо спочатку не підлягав мобілізації через посаду, а потім - через те, що його дружина народила третю дитину.

Українські правоохоронці підозрюють Тупицького в підкупі свідка. Він оголошений в міжнародний розшук та заочно заарештований, ДБР хоче клопотати про його екстрадицію.

Також у Відні журналісти зустріли депутата СН Андрія Холодова, який є кумом Віктора Медведчука. Холодов підтвердив, що, перебуваючи в столиці Австрії, пропустив засідання Верховної Ради. Він не став пояснювати, що робить у Відні разом із родиною. А за кілька днів після зйомок опублікував у фейсбуці фото із зустрічі в австрійському благодійному фонді.

Також читайте: Близько 5 млн українців повернулися з Євросоюзу в Україну, - фон дер Ляєн

Українські віпбіженці ховаються від війни у Відні, - ЗМІ 02Українські віпбіженці ховаються від війни у Відні, - ЗМІ 03

Еардеп СН Андрій Холодов

Проросійський політик Євген Мураєв роками виступав проти євроінтеграції, але після повномасштабного вторгення РФ його дружина опинилася саме у Відні. Катерину Мураєву журналісти побачили в центрі австрійської столиці: вона з порушенням припаркувала авто, створивши затор, та вирушала на шопінг. Центр міста дружина Мураєва облишила вже в супроводі поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Компанія Мураєва підтвердила, що її придбав друг Зеленського та спонсор "Слуг народу" Слюсарєв

Українські віпбіженці ховаються від війни у Відні, - ЗМІ 04Українські віпбіженці ховаються від війни у Відні, - ЗМІ 05

Дружина Євгена Мураєва Катерина

Також у Відні журналісти помітили машину сина Віктора Коржа - колишньго депутата "Партії регіонів", міністра сім’ї, молоді та спорту в уряді Януковича і радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Українські віпбіженці ховаються від війни у Відні, - ЗМІ 06

Авто сина Віктора Коржа

Проводить час в центрі австрійської столиці й оточення кримінального авторитета Олександра Петровського, відомого за прізвиськом Нарік. Тут бачили близьких до нього братів Адамадзе та "чоловік в окулярах на прізвисько Антік". Також журналісти зафіксували машину брата Петровського, на якій їздить дружина кримінального авторитета. Самого "бізнесмена" журналістам зустріти не вдалося, але за джерелами видання, він з оточенням поїхали з України до Відня на початку повномасштабного вторгнення.

Читайте: Ексзаступник голови СБУ Наумов разом з "авторитетом" Петровським (Наріком) та злодієм у законі Умкою напряму співпрацюють з РФ, - ЗМІ

Українські віпбіженці ховаються від війни у Відні, - ЗМІ 07

Оточення кримінального авторитета Петровського

Наприкінці травня австрійські ЗМІ повідомили про побиття групою українських молодиків місцевих таксистів. Бійка виникла через місця для паркування. За даними журналістів, у бійці брали участь молодики, пов’язані із сином Олександра Петровського, який також виїхав з Дніпра до Відня.

За словами Ткача, щодня у центрі Відня можна зустріти десятки елітних авто з українськими номерами. Місцеві мешканці дуже здивовані, що біженці бувають і такими.

Журналіст нагадав, що після попереднього матеріалу "Батальйон Монако" Державне бюро розслідувань розпочало перевірку обставин перетину кордону елітними біженцями.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+40
...після перемоги треба буде робити якость так
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22.09.2022 15:49
+28
Головне, що вся ця мерзота, коли закінчиться війна, миттю повернеться, і з нахабними масними пиками почне пиляти міжнародну допомогу на відновлення країни, паралельно отримуючи гроші від русні за нову підривну діяльність.
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22.09.2022 15:46
+20
ті хто і привів по суті расєйського солдата ховаються від війни в європі
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22.09.2022 15:44
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Кометарі тільки УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ !!!
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22.09.2022 15:39 Відповісти
...й виключно КАПСЛОКОМ!!!! Та більше знаків оклику!!!!!!!!!!!!!!!
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22.09.2022 15:47 Відповісти
І ЖИРНИМ, ЩОБ УСІ БАЧИЛИ !!!!!!
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22.09.2022 16:13 Відповісти
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22.09.2022 21:59 Відповісти
Не ну а чо, прикольно ведь, дербанули и сбежали. Сами ведь выбирали, нам и голову пеплом посыпать и думать кого дальше выбирать будем и как их потом контролировать
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22.09.2022 15:42 Відповісти
фігню несете..ще й цапською..

суддв й кримінальників точно не обирали..починайте вже волати про зебілів
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22.09.2022 16:12 Відповісти
Кого выбирали бот путинский )) Это все друзья порошенко назначенные им ...
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22.09.2022 23:46 Відповісти
Александр Николаевич Тупицкий
В мае 2013 года Указом Президента Украины от 14.05.2013 № 256/2013 назначен судьей Конституционного суда Украины

А бот здесь ты, Папа Папа 1b1b3956
А депутатами и криминальными авторитетами не назначают, ботяра кацапский.
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13.10.2022 14:28 Відповісти
А чего ж не в рашку? Жили б как парашане..
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22.09.2022 15:43 Відповісти
ті хто і привів по суті расєйського солдата ховаються від війни в європі
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22.09.2022 15:44 Відповісти
a v rozshuk cherez interpol za uklonenie ot ****** ih nemozhlivo ?
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22.09.2022 15:44 Відповісти
Кому війна,а кому і мати рідна.
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22.09.2022 15:44 Відповісти
Головне, що вся ця мерзота, коли закінчиться війна, миттю повернеться, і з нахабними масними пиками почне пиляти міжнародну допомогу на відновлення країни, паралельно отримуючи гроші від русні за нову підривну діяльність.
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22.09.2022 15:46 Відповісти
...після перемоги треба буде робити якость так
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22.09.2022 15:49 Відповісти
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22.09.2022 15:53 Відповісти
гарна інструкція
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22.09.2022 16:13 Відповісти
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22.09.2022 16:37 Відповісти
ну ще зарплати-пенсії зроблять, медальки-титули-посади..привілеї..воювали ж..
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22.09.2022 16:37 Відповісти
...чого не перевірили в них студентські квітки?
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22.09.2022 15:46 Відповісти
эту сволоту нужно лишать всех званий и наград...дно
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22.09.2022 15:48 Відповісти
Міша Ткач описує будні бойових побратимів з батальйону "Монако".
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22.09.2022 15:50 Відповісти
Венский беженец": Тупицкий заявляет, что законно выехал из Украины и жалуется на то чно нет гос обеспечения. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/09/22/7368602/
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22.09.2022 15:51 Відповісти
Тупицький реально бухає.
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22.09.2022 15:54 Відповісти
мы смеемся с кацапов которые сбегают от мобилизации, так на их территории войны нет
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22.09.2022 15:57 Відповісти
Відень став головним європейським притулком для тих, у кого є гроші і немає бажання жити в Україні, допоки триває війна. Журналісти зустріли там ексголову КС Тупицького, нардепа СН Холодова, дружину проросійського політика Мураєва та оточення кримінального авторитета Петровського (Наріка). Джерело: https://censor.net/ua/v3368923

БАЖАЮ ЦИМ ТВАРИНАМ ПОЖИТТЄВИХ ЗЛИДНІВ І ЗВІСНО СУДОВИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ ПО ВСЬОМУ СВІТУ
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22.09.2022 16:11 Відповісти
В Празі то саме. Чехії теж дивуються, що то за біженці на лексусах та геліках, в дітей айфони..Прості чехі пропонували житло безкоштовно, а ,, біженці" крутили носом, то вони звикли самі в кімнаті, то магазин далеко, тощо. Це чув дуже часто від чехів.
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22.09.2022 16:12 Відповісти
nu kak bi....oni zhe ne ot bednosti begut...
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22.09.2022 16:17 Відповісти
Прямо "уряд в екзилі"
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22.09.2022 16:16 Відповісти
А Фірташ досі в Відні переховується від суду в США і спокійно продовжує отримувати зиск з облгазів, схоже переданих державі лише на папері?
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22.09.2022 16:21 Відповісти
лишить гражданства где запрос на арест а лучше кончать на улице вместе с высреками
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22.09.2022 16:22 Відповісти
Хто у Віднях, а більшість у підвалах.

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22.09.2022 16:31 Відповісти
потому что делал для него грязные делишки, в стиле "таращанского тела"
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22.09.2022 16:41 Відповісти
да что же это за пиз-ц такой.молодежь которая учится за рубежом с оплатой контрактов неможет выехать.на учебу а бородатое криминальное ***** которое долдно сидеть.с конфискацией спокойно прется за кордон
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22.09.2022 16:35 Відповісти
Я більш ніж упевнений,якби в 19-му зе-бабуїнів в Україні було б хоч раза у 1,5 менше і їх Бонапарт не виграв би тоді вибори,цей Бонапарт зараз був-би в Ізраїлі (а може і на Москві) і своїм хриплуватим,наркоманським баритоном веселив би тамтешню русскоязичную публіку розповідями про те,що Україну тепер імєют со всєх сторон,що рашка своїми обстрілами так утюжит українські міста,що там усі хотят виглажениє тощо....
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22.09.2022 16:53 Відповісти
А Нарик чей корефан будет? Не петручио ли
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22.09.2022 16:54 Відповісти
сейчас набежит их ботоферма и будут тебя рвать как тузик грелку 🤣🤣🤣
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22.09.2022 16:56 Відповісти
е нє, "достойний и коленопреклонній" для "кристів кристівських" гундяй гебнявій всея рабсеї "кірюха"
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22.09.2022 17:34 Відповісти
Кули говорить, дети тяжелого детства, ну а на счет не законного пересечения , все зафиксировано, как проехали на границе ? Проезжал на инвалидной коляске , без ног, без рук , проползал , все есть.. Тоже Тупицкое рыло, как с кем кто пропустил, всех ****** , пропускает, пропустило ,и будет пропускать , и в эту минуту уверен уже пропускает.... Была дыра , так она и осталась...
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22.09.2022 17:33 Відповісти
гнилье Тупицкое никогда в глаза не смотрит
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22.09.2022 17:35 Відповісти
Як почали так і закінчать - нічого нового!
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22.09.2022 18:04 Відповісти
Керівники України...так було,так є,так буде.
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22.09.2022 19:30 Відповісти
на цей раз ні
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23.09.2022 07:31 Відповісти
А що ви їм зробите? Нічого!!Як і тим,що вже пограбували і поїхали собі.Так вже в Україні заведено вилизувати дупи тим хто має владу,а потім гнівно кричати в слід:"Падло таке!"Ось вам приклад Ілля Ківа.Це ж було всім зрозуміло,що цей покидьок ворог,та він того і не приховував,знущався над здоровим глуздом,купляв собі наукові степені і дрочив прямо в Раді.І що це якось зупинили,його затримали? Ні,він спокійно виїхав на московію і тепер пропонує ядерну зброю використати проти України.
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23.09.2022 09:25 Відповісти
Со временем весь это батальон "монако" вернется к своей кормушке, т.к. тут всё прописывалось на законодательном уровне для их жизнедеятельности и лучше чем дома нигде не будет
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22.09.2022 20:06 Відповісти
Біженці від правосуддя ( народного )
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23.09.2022 09:01 Відповісти
Безкарність породжує вседозволеність! - це відома істина! Всіх потвор попередили про напад рашистів,а людей не можно було,бо потвор захищати потрібно! Тьфу,мразі
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24.09.2022 10:33 Відповісти
 
 