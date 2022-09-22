Українські віпбіженці ховаються від війни у Відні, - ЗМІ. ВIДЕО

Відень став головним європейським притулком для тих, у кого є гроші і немає бажання жити в Україні, допоки триває війна. Журналісти зустріли там ексголову КС Тупицького, нардепа СН Холодова, дружину проросійського політика Мураєва та оточення кримінального авторитета Петровського (Наріка).

Про це йдеться в розслідуванні Михайла Ткача для Української правди, повідомляє Цензор.НЕТ.

59-річний Олександр Тупицький мешкає у Відні разом із родиною. Він знімає квартиру в центрі Відня, скаржиться на те, що його позбавили державного забезпечення та заперечує що незаконно перетнув кордон України.

"Я вважаю, що органи ДБР прибрали мене з комп’ютера навмисно, щоб створити кримінальну справу. Але помилка в них одна: я не підлягаю кримінальній відповідальності, навіть якби все так було", - каже Тупицький.

Читайте: Тупицького оголосили в розшук ще за одним провадженням, - Офіс Генпрокурора

Ексголова КСУ Олександр Тупицький

Він твердить, що нібито мав право виїхати з України під час війни, бо спочатку не підлягав мобілізації через посаду, а потім - через те, що його дружина народила третю дитину.

Українські правоохоронці підозрюють Тупицького в підкупі свідка. Він оголошений в міжнародний розшук та заочно заарештований, ДБР хоче клопотати про його екстрадицію.

Також у Відні журналісти зустріли депутата СН Андрія Холодова, який є кумом Віктора Медведчука. Холодов підтвердив, що, перебуваючи в столиці Австрії, пропустив засідання Верховної Ради. Він не став пояснювати, що робить у Відні разом із родиною. А за кілька днів після зйомок опублікував у фейсбуці фото із зустрічі в австрійському благодійному фонді.

Також читайте: Близько 5 млн українців повернулися з Євросоюзу в Україну, - фон дер Ляєн

Еардеп СН Андрій Холодов

Проросійський політик Євген Мураєв роками виступав проти євроінтеграції, але після повномасштабного вторгення РФ його дружина опинилася саме у Відні. Катерину Мураєву журналісти побачили в центрі австрійської столиці: вона з порушенням припаркувала авто, створивши затор, та вирушала на шопінг. Центр міста дружина Мураєва облишила вже в супроводі поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Компанія Мураєва підтвердила, що її придбав друг Зеленського та спонсор "Слуг народу" Слюсарєв

Дружина Євгена Мураєва Катерина

Також у Відні журналісти помітили машину сина Віктора Коржа - колишньго депутата "Партії регіонів", міністра сім’ї, молоді та спорту в уряді Януковича і радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Авто сина Віктора Коржа

Проводить час в центрі австрійської столиці й оточення кримінального авторитета Олександра Петровського, відомого за прізвиськом Нарік. Тут бачили близьких до нього братів Адамадзе та "чоловік в окулярах на прізвисько Антік". Також журналісти зафіксували машину брата Петровського, на якій їздить дружина кримінального авторитета. Самого "бізнесмена" журналістам зустріти не вдалося, але за джерелами видання, він з оточенням поїхали з України до Відня на початку повномасштабного вторгнення.

Читайте: Ексзаступник голови СБУ Наумов разом з "авторитетом" Петровським (Наріком) та злодієм у законі Умкою напряму співпрацюють з РФ, - ЗМІ

Оточення кримінального авторитета Петровського

Наприкінці травня австрійські ЗМІ повідомили про побиття групою українських молодиків місцевих таксистів. Бійка виникла через місця для паркування. За даними журналістів, у бійці брали участь молодики, пов’язані із сином Олександра Петровського, який також виїхав з Дніпра до Відня.

За словами Ткача, щодня у центрі Відня можна зустріти десятки елітних авто з українськими номерами. Місцеві мешканці дуже здивовані, що біженці бувають і такими.

Журналіст нагадав, що після попереднього матеріалу "Батальйон Монако" Державне бюро розслідувань розпочало перевірку обставин перетину кордону елітними біженцями.