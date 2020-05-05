Зарплати медиків зростуть уже цього року. Підвищення - до 50%, - Степанов. ВIДЕО

З метою виконання доручення Президента України Володимира Зеленського МОЗ ініціює підвищення заробітних плат медичних працівників. Підвищення буде в розмірі до 50% і на це необхідно додатково 11 млрд грн з державного бюджету.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу.

"Медична реформа у зміненому вигляді передбачатиме поліпшення якості та доступності медичних послуг. Українці, зателефонувавши у 103, обов'язково отримають якісну допомогу протягом 10-20 хвилин. При цьому ми вважаємо, що наші медичні працівники вже цього року мають отримувати суттєве збільшення заробітної плати. Не менше, ніж до 50%", - заявив Степанов.

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Як підкреслив міністр охорони здоров’я, для того, щоб підвищити зарплати усім 435 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд грн.

"Це буде зроблено з 1 липня 2020 року за рахунок державного бюджету України. Для цього ми будемо звертатися і до Уряду, і до Верховної Ради щодо внесення змін", - наголосив Степанов.

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