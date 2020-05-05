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Зарплати медиків зростуть уже цього року. Підвищення - до 50%, - Степанов. ВIДЕО

З метою виконання доручення Президента України Володимира Зеленського МОЗ ініціює підвищення заробітних плат медичних працівників. Підвищення буде в розмірі до 50% і на це необхідно додатково 11 млрд грн з державного бюджету.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу.

"Медична реформа у зміненому вигляді передбачатиме поліпшення якості та доступності медичних послуг. Українці, зателефонувавши у 103, обов'язково отримають якісну допомогу протягом 10-20 хвилин. При цьому ми вважаємо, що наші медичні працівники вже цього року мають отримувати суттєве збільшення заробітної плати. Не менше, ніж до 50%", - заявив Степанов.

Також читайте: Медперсонал лікарні №8 у Києві вийшов на протест: хворих на COVID-19 приймають, але доплати не отримують. ФОТОрепортаж

Як підкреслив міністр охорони здоров’я, для того, щоб підвищити зарплати усім 435 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд грн.

"Це буде зроблено з 1 липня 2020 року за рахунок державного бюджету України. Для цього ми будемо звертатися і до Уряду, і до Верховної Ради щодо внесення змін", - наголосив Степанов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський попросив переглянути медреформу: "Можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті 332 лікарні"

Автор: 

медицина (2144) МОЗ (5406) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) зарплата (2266)


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Топ коментарі
+19
Вы доплаты в 300% сначала сделайте, ******** штопанные
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05.05.2020 12:17 Відповісти
+14
После включения печатного станка (а адепты вирусобесия нас толкают именно туда) нетрудно повысить хоть на 50000%.

Зарплаты медикам уже в этом году будут повышены до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 1497
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05.05.2020 12:17 Відповісти
+12
в бюджете дыра 300 млрд. еще 11 - хуже не будет
деньги где возьмете? печатать станете?
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05.05.2020 12:25 Відповісти
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Дык, а обещанное год назад? Цыфирка падрасла...
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05.05.2020 12:17 Відповісти
Вони спочатку урізали майже на половину зарплату (це не брехні і не видумка, спілукувався з домашнім лікарем і медсестрою), а тепер як прижало то вони піднімають її на половину, тобто вийдуть на рівень минулого року. Гарні здобутки за рік правління зеленого нарколиги. Вони там всі конченні і з нас роблять дурнів?
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05.05.2020 12:26 Відповісти
От начала и до конца - сплошная брехня.
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05.05.2020 12:35 Відповісти
Это из разряда брехни про 300%. Они должны медикам зарплату за 4 месяца. Ее бы сначала вернули

Зарплати медиків зростуть уже цього року. Підвищення - до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 7392
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05.05.2020 12:48 Відповісти
Вы доплаты в 300% сначала сделайте, ******** штопанные
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05.05.2020 12:17 Відповісти
После включения печатного станка (а адепты вирусобесия нас толкают именно туда) нетрудно повысить хоть на 50000%.

Зарплаты медикам уже в этом году будут повышены до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 1497
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05.05.2020 12:17 Відповісти
Скоро очень скоро нас всех накроет СВЕТЛОЕ КОТОРОЕ ЗАВТРА!!
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05.05.2020 12:18 Відповісти
Да уже давно накрыло.

Зебилье воспринимает одну и ту же лапшу, как очередное повышение. Все повышают и повышают.
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05.05.2020 12:39 Відповісти
А деньги где возьмут если в бюджете аховская дыра и увеличения поступлений не предвидиться , с какой статьи бюджета снимут эти 11 млрд. гривен?
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05.05.2020 12:20 Відповісти
Зарплаты медикам уже в этом году будут повышены до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 8372
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05.05.2020 12:20 Відповісти
Я так розумію, що казкові свідки секти 8 відсотків проти підвищення оплати медикам?
Чому я не здивований?
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05.05.2020 12:21 Відповісти
Дурень вы , батюшка
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05.05.2020 12:23 Відповісти
я - за. за чей счет? почему сразу нельзя было в бюджете предусмотреть это повышение а наоборот уменьшили финансирование на медицину?
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05.05.2020 12:26 Відповісти
Свідкам Петрової Роси як поганому танцюристу - все не так )))
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05.05.2020 12:43 Відповісти
Свидетелям секты зеленой пошести для просветления мозгов

Зарплати медиків зростуть уже цього року. Підвищення - до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 3021
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05.05.2020 12:50 Відповісти
Ты про что сумашедший.?
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05.05.2020 14:00 Відповісти
Свідкам Петрової Роси як поганому танцюристу - все не так )))
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05.05.2020 12:27 Відповісти
Ти не Фрейд, ти хіба що Комаровський.
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05.05.2020 12:35 Відповісти
Залишайтесь на лінії, ваша думка дуже важлива для нас. )
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05.05.2020 12:37 Відповісти
Ну я бачу як твоя думка важлива для всіх на форумі!
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05.05.2020 12:40 Відповісти
Спамити простіше приємніше, ніж давати якісь розумні відповіді. Правда?
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05.05.2020 12:42 Відповісти
Цілком згоден! Саме тому твоя відповідь була така "розумна"?
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05.05.2020 12:45 Відповісти
Какие разумные доводы для придурка, который в очередную откровенную сцанину ЗЕбанария верит?
Надбавки 300% врачи уже получили?

А хотя бы уже заработанные зарплаты им выплатили?
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05.05.2020 12:45 Відповісти
Очередная ложь ! Почему не сейчас, а «будут» ?
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05.05.2020 12:21 Відповісти
Как в совдепии -- Мы идем к коммунизму, но по пути никто кормить не обещал.
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05.05.2020 12:51 Відповісти
А поступления в бюджет будут?
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05.05.2020 12:21 Відповісти
в бюджете дыра 300 млрд. еще 11 - хуже не будет
деньги где возьмете? печатать станете?
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05.05.2020 12:25 Відповісти
Уже.. С конца 2019 года эмиссия в 153 млрд.грн.
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05.05.2020 12:52 Відповісти
Потому что, учителя уже получают 4000$ спросите у них они просто не хотят хвастать , бояться сглазить 😁
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05.05.2020 12:25 Відповісти
Учителям уже выплатили по 4 тыс. дол., теперь можно и медикам.
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05.05.2020 12:26 Відповісти
Яка смачна локшина.
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05.05.2020 12:26 Відповісти
Почему не делается сейчас , а «будут « ? Потому что бы пообещав, и ничего не сделав с этого . Кто хочет дать , тот даёт сразу . Очередная ложь и лицемерная наглость
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05.05.2020 12:26 Відповісти
Вы не поняли, четко же сказал не на 50%,а до 50% были 100% станут 50,все же ясно)))
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05.05.2020 12:28 Відповісти
За рахунок закритих лікарень.
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05.05.2020 12:28 Відповісти
Пішов другий рік обіцянок світлого майбутньогоЗарплаты медиков вырастут уже в этом году. Повышение - до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 5899
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05.05.2020 12:29 Відповісти
Почему бюджет офиса президента уже сегодня больше за медицинской? Почему уже сегодня его не обрезать и передать на медицину ? Зачем кормят завтраками ? Что бы ничего не дать .
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05.05.2020 12:30 Відповісти
ну це маніпуляція. Бюджет медицини колосальний. Це лайно, під назвою безкоштовна медицина витягає з бюджету на рівні Армії під час війни. Видатки на ОП на цьому фоні мізер, хоча наш гарант на себе витрачає колосальну суму... любить себе, ой як любить, що тут приховувати. Ми маємо дякувати що довкола карантин і він перестав за бюджетні кошти по світу тещу в шльопках возити... Японію показав, а скільки ще у світі вона не бачила? Ма́чу-Пі́кчу, піраміди "ацтеків", пляжі Ріо...
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05.05.2020 12:38 Відповісти
Тут недавно його кортеж в Києві показували! Сорок автівок нарахували! Він так по Києву носиться!
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05.05.2020 12:46 Відповісти
Це лайно, під назвою безкоштовна медицина - что значит безкоштовна ? Нет такой медицины в природе . Я и миллионы таких как я , оплачиваем медицину своими налогами . Бред несёте , вы батюшка . Я плачу налоги , и с этих налогов и финансируется медицина .
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05.05.2020 12:48 Відповісти
Україна довела, що все ж таки є. Це коли я плачу податки, дев'ять інших ні, а медицина у нас одна, на десятьох, за мої податки. То чому ж для решти (9) вона не безкоштовна?
Щодо термінологія, звісно, але коли я її називаю податковою, співвітчизники не розуміють про що я, бо у нас Конституція її обзиває безкоштовною.
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05.05.2020 13:59 Відповісти
Суууу..а)))) Не менее, чем до 50%", - заявил Степанов. 😂😂😂 Гениально, так не менее или до?)))))))
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05.05.2020 12:31 Відповісти
Слушая испражнительные опусы Степанова , начинаю понимать , что зарплату медикам скоро будут собирать волонтеры и блогеры☝️☝️☝️
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05.05.2020 12:32 Відповісти
Тем медикам кто выживет повысят...может быть... когда-нибудь.
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05.05.2020 12:32 Відповісти
Угу... ви головне вірте!
Чекаємо на січень 2021 і чергову заяву - можливо, ми допустили помилку, коли сказали українцям, що зарплати зростуть у медиків до кінця року... А в тому,що вони зменшились винуватий Пеця!
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05.05.2020 12:34 Відповісти
как только Петя порвал им щеки, натер им губы, и наделал шишек на затылке, выскочили из курятника, раскудахтались))))
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05.05.2020 12:35 Відповісти
Зарплати медиків зростуть уже цього року. Підвищення - до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 4296
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05.05.2020 12:37 Відповісти
Це ще й до надбавок в 300%?
Скоро будуть більше отримувати ніж вчителя з їх 4000$ на міс.
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05.05.2020 12:37 Відповісти
все выше выше и выше!
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05.05.2020 12:37 Відповісти
От, ви живете в Україні (я надіюсь) і не розумієте про що говорить ваш міністр! Грошей в бюджеті немає! Звідки візьмуть на підвищення? -як результат мед реформи! Її ж ніхто не зупиняв але погрожує зупинити і критикує цю реформу навіть ваш недолугий президент. Чому? По-перше, свого вони нічого не придумали і розвернуть вони реформу тільки в фармацевтиці- там де є найбільші корупційні схеми і.т.д. Невже ви не бачите брехуна і маніпулятора?
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05.05.2020 12:38 Відповісти
як тут мені один кацап пише під прапором США - какие ваши доказательства!
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05.05.2020 12:39 Відповісти
ОК-ОК, мудрагелики, вам, на місцях видніше!
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05.05.2020 12:43 Відповісти
С каких ху----ев она вырастит ета зарплата
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05.05.2020 12:39 Відповісти
Дуже просто. Зелені нищать бюджет. Вони заливають люмпенів грошима. Питання для чого? Значить існує певна дата, в яку має відбутись якась відома їм подія, після якої, усе це не матиме значення і вони любою ціною намагаються до неї дотягти, спалючи за собою мости.
Я думаю, це пов'язано із Оманською зрадою.
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05.05.2020 12:42 Відповісти
Похоже что зеленые надеялись закрыть дыру в бюджете продажей земли. А поскольку продажа отодвинулась + карантин подкосил, то дыра достигла такого уровня что продажа земли может не спасти. Даже кредит от МВФ похоже не спасет.
Остается один вариант - взять деньги у Раши, как предлагал Коломойский.
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05.05.2020 12:48 Відповісти
Ви вважаєте, що вони повні дебіли? Вони навіть теоретично не могли цим нічого закрити.
Бо вони не власники того, що могли би продати. Та земля, яка чогось варта, у приватній власності. Це все одне, що розраховувати заробити на продажу вашої квартири...
А ось останнє стає дуже очевидним.
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05.05.2020 13:56 Відповісти
Так они говорили что собираются продавать землю которая в государственной собственности. Есть куча земли, которая "ничья".
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05.05.2020 14:41 Відповісти
Ні не має. Земля у держвласності, це в основному землі дослідних станції, Університетів і т.п.
2/3 це приватна земля, і це саме та земля, яка цікава покупцю. Хто купить землю запасу, у якій залишились якісь там "рівчаки", яку топить розлив річки чи ще щось? Усі хотіли би придбати те на чому і зараз вирощую, те що в зручному місці, доглянуте. Ви спробуйте знайти таку "нічию" землю
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05.05.2020 15:10 Відповісти
ну ок, допустим земля вокруг села Хацапетовка, которую сельсовет отдал в аренду - теоретически Зеля мог ее посчитать как "государственную", помножить на стоимость и сделать вывод что можно поднять кучу денег? Я не говорю про реализацию этого сценария - придется разорвать договор аренды, нагнуть сильраду и т.п., что легко могла сделать власть Яныка но не сможет зеленая.
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05.05.2020 15:37 Відповісти
Це не державна земля. Що значить довкола Села? Це все землі колишніх колгоспів і вони розпайовані, тоб-то в приватній власності. Те, що не зуміли розпаювати, через якісь причини (ярки і т.п.) це землі запасу відповідного органу місцевого самоврядування, а ні як не державна власність.
Ні, продаж Землі це популістична лажа, яку педалювала Юля. Це тільки для її адептів існує якась міфічна державна земля, яку мріють скупити олігархи. Для людей які не наживаються на популізмі, навіть для таких тупих як зелені, очевидно, що ринок землі це рушій економіки і можливі прибутки (саме побічні, як від росту економіки) у вигляді податків і т.п., тобто це далека перспектива.
Щодо оренди, сільрада її не укладає, зміст її нагибати? Щоби голова сільради прийшов до "діда Петра" і сказав, діду розірви оренду із фермером і продай за безцінь такій то фірмі? Як ви собі, це уявляєте?
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05.05.2020 17:12 Відповісти
так, все вірно та віримо, вже +300% отримали, тепер +50%! чекаємо!

Зарплати медиків зростуть уже цього року. Підвищення - до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 1085
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05.05.2020 12:40 Відповісти
Лапши много не бывает. ЗЕбанарию не жалко еще раз навешать.
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05.05.2020 12:41 Відповісти
за чей счет банкет ?
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05.05.2020 12:42 Відповісти
Да ни за чей. Сказали и забыли. Первый раз шоле...
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05.05.2020 12:43 Відповісти
Зарплати медиків зростуть уже цього року. Підвищення - до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 2383
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05.05.2020 12:43 Відповісти
я так понимаю они на эти 50 % станут лучше к больным относиться? если нет - а нафиг мне это надо и нас таких вся страна - я не чего не понимаю - это вместо реформы?
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05.05.2020 12:47 Відповісти
а может деньги на оборудование пустить для пациентов и это как минимум - зебилы - просто раздайте эти деньги больным ,а они отдадут врачам и медсестрам - толку больше будет
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05.05.2020 12:49 Відповісти
по поручению президента Украины Владимира Зеленского Минздрав модифицирует нынешнюю реформу, от чего выигрывают как медики, так и пациенты.
Среди основных изменений:
Все учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, получат финансовый ресурс из государственного бюджета не менее чем в 2019 году.
С 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться новые пакеты (первичная медицинская помощь; экстренная медицинская помощь, острый инфаркт миокарда, острый мозговой инсульт в стационарных условиях, а также 4 пакета для лечения Covid-19).
С 1 июля будет повышена заработная плата медикам (на это потребуется дополнительно 11 млрд грн).
С 11 мая начнется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, чтобы определить способность и эффективность госпитальной сети.
С 11 мая Минздрав начинает разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли.
С 2021 будут работать новые медицинские тарифы, которые будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг.
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05.05.2020 12:48 Відповісти
Твари, вы сейчас всех уравняли. У всех и врачей и медсестёр и санитарок ставка четыре с копейками. Финансирование больниц урезали про рост зарплат оно рассказывает. Ты завтра за бугор вместе с кварталом на "заработанные" махнеш а людям в том числе и медикам сейчас не за что жить
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05.05.2020 12:49 Відповісти
Другими словами опять в поликлиники и больницы можно не ходить. Так называемые врачи - ученики запорожана, будут сидеть и ничего не делать. А деньги капают. Слава шморкле у которого "другой врач" на несчастье украинцев.
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05.05.2020 12:52 Відповісти
95й квартал рулить. А ви народ посмійтесь.
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05.05.2020 13:05 Відповісти
Стесняюсь спросить, а где деньги на это?
В бюджете предусмотрены?
А как с недобором бюджета в 40 миллиардов только за 1 квартал вы собираетесь повысить зарплаты медикам?
Второй и третий квартал будут еще круче, наперсточники!
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05.05.2020 13:09 Відповісти
Зарплаты медиков вырастут уже в этом году. Повышение - до 50%, - Степанов. Не так часто. Вначале на 300%, теперь еще на 50. Медики не успевают тратить. И откуда такое шикарное дополнительное финансирование медицины в преддефолтном состоянии страны ..до конца года на 50%, значит часть медиков сократят и за счет их добавят остальным. При нынешней экономике других вариантов не просматривается.
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05.05.2020 13:11 Відповісти
Скоро, возможно к концу года, кто-то, но все, возможно, но не точно, получит, до 50%. Кстати, 1% это тоже до 50.
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05.05.2020 13:15 Відповісти
Заявление представителей нашей власти напоминает генератор случайных чисел. Ну а у них это генератор случайных заявлений.
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05.05.2020 13:18 Відповісти
Верим,у учителей спросите они потвердят
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05.05.2020 13:35 Відповісти
зрада.
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05.05.2020 13:39 Відповісти
Нет цирк 95 анала,с в главной роли с членограем.
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05.05.2020 14:03 Відповісти
не обзывай потужного членограем, а мармеладную шайку цирком 95 анала.
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05.05.2020 14:25 Відповісти
Зездёж.
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05.05.2020 14:17 Відповісти
так же вырастут у3,14стаболов,как выросли пенсии у пенсионеров после индексации
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05.05.2020 14:33 Відповісти
Экс-министр финансов Уманский рассказал об огромной дыре в бюджете Май 5, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0.html#respond Комментарии: 0

В отсутствии бюджетного финансирования медицины и других направлений в Украине нет ничего удивительного, поскольку в государственном бюджете зияет дыра.
Об этом сегодня написал в Фейсбуке бывший министр финансов Игорь Уманский.
«Хроники государственного бюджета.
План по доходам общего фонда за апрель выполнены на 17 млрд грн.
За январь-апрель общий фонд: доходы - 44,2 млрд грн, расходы - 44,4 млрд (в частности защищенные расходы не проведены на 17,9 млрд грн., незащищенные на 22,9 млрд грн.).
Это все, что нужно знать тем, кто ищет причины отсутствия бюджетного финансирования по отдельным направлениям.
В частности, медицинским работникам», - говорится в сообщении.
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05.05.2020 15:30 Відповісти
Медицинская реформа в измененном виде будет предусматривать улучшение качества и доступности медицинских услуг.

Ну вообщем то,всё как всегда.Благими намерениями,устилают дорожку в ад.Под благим намерением,повысить зарплату медикам,хотят внести коррупционные изменения.Грошей врачи не увидят,а ось коррупционные изменения протолкнут и они останутся.Так Степанов?
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05.05.2020 16:02 Відповісти
да хватит повышать, у медиков уже чулки для денег заканчиваются))
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05.05.2020 20:12 Відповісти
Ага. Так и будет. Сегодня был в областной больнице, теревенил с врачами. Оцените красоту игры:
1. В связи с коронавирусом приказали прекратить все плановое медобслуживание. Отделения полупустые.
2. Поскольку отделения полупустые, то врачи без дела.
3. Раз врачи без дела, их перевели на 0,75 ставки (а раньше почти все работали на 1,5 ставки)
4. Но раз хоть какую-то зарплату получают, то их заставляют работать полный рабочий день и больше.
Полный профит! Голосовали?
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05.05.2020 21:34 Відповісти
 
 