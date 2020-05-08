Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення. ВIДЕО

У п'ятницю, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

Цей день присвячено пам'яті мільйонів людей усіх рас і націй, чиє життя обірвалося через Другу світову війну, повідомляє Цензор.НЕТ.

7 травня 1945 року був підписаний Акт воєнної капітуляції Німеччини, який набув чинності 8 травня о 23:01 за середньоєвропейським часом (9 травня о 1:01 за московським). З цієї нагоди цього дня в багатьох містах Європи та США були проведені велелюдні святкування. Однак, на вимогу Кремля, 8 травня 1945 року, о 22:43 за середньоєвропейським часом (о 00:43 9 травня за московським), у передмісті німецької столиці Карлсхорсті був підписаний ще один "Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини", який за своєю суттю повторив аналогічний документ, підписаний днем раніше у Реймсі, і підтвердив час припинення вогню - 8 травня.

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У листопаді 2004 року, рішенням 59-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, 8 та 9 травня було проголошено Днями пам’яті та примирення. У резолюції ООН пропонується державам-членам ООН, неурядовим організаціям і приватним особам відзначати один чи обидва ці дні - 8 і 9 травня - як День пам’яті усіх жертв Другої світової війни.

Асамблея також підкреслила, що ця історична подія підготувала умови для створення Організації Об’єднаних Націй, покликаної позбавити майбутні покоління від лихоліття війни, і закликала держави-члени ООН об’єднати зусилля у боротьбі з новими викликами і загрозами та зробити все можливе задля урегулювання всіх суперечок мирними засобами згідно зі Статутом ООН і таким чином, аби не піддавати подальшій загрозі міжнародний мир і безпеку.

В Україні День пам’яті та примирення встановлений згідно із Законом України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років". Цей день встановлений задля "вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих". Символом Дня пам’яті та примирення з 2014 року є квітка маку. ЇЇ графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку, воно уособлює квітку маку, з іншого, – кривавий слід від кулі.

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"У цей день - пам'яті та примирення - Україна разом з усім світом вшановує пам'ять загиблих під час Другої світової війни. Я закликаю всіх схилити голову в пошані до тих, хто віддав свої життя за те, щоб ми з вами могли жити мирно і щасливо. Будьмо гідними їхньої пам'яті, завжди пам'ятаймо про них. І пам'ятаймо також про те, як легко втратити мир і як важко його повернути. Таке не має повторитися. Ніколи знову", - звернувся до українців прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна та український народ зробили величезний внесок у перемогу над нацизмом. Упродовж 1939-1945 років загинуло більш, ніж 8 мільйонів українців. Перемога над нацизмом без України була б неможливою. Наші співвітчизники брали участь у бойових діях у складі армій держав Антигітлерівській коаліції та Руху опору по всій Європі. Мільйони українців боролися з нацизмом у лавах армій Об’єднаних націй — Радянського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Канади, Польщі та Чехословаччини, на фронтах Європи, Північної Африки та Південно-Східної Азії, на Тихому та Атлантичному океанах.

Кореспондент газети "Saturday Evening Post", відвідавши в 1945 році Україну, написав: "Те, що дехто намагається зобразити як "російську славу", було, насамперед, українською війною. Жодна європейська країна не постраждала більше від глибоких ран, завданих своїм містам, своїй промисловості, сільському господарству, людській силі".

Трагедія українського народу в роки Другої світової війни полягала в тому, що українці були позбавлені власної державності, змушені були відстоювати чужі інтереси. За панування над Україною воювали дві тоталітарні системи, що однаково не рахувалися з ціною людського життя.

У ці травневі дні Україна вшановує пам’ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також всіх жертв цієї жахливої війни. Відзначення Дня пам’яті та примирення, а також 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні має символізувати не тріумф переможців, а бути нагадуванням про страшну катастрофу і застереженням, що не можна вирішувати складні міжнародні проблеми збройним шляхом, ультиматумами, агресією, анексією. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Наша пам’ять є запобіжником від того, щоб подібні лиха ніколи не повторювалися.

Сьогодні Україна, як і в роки Другої світової війни, є епіцентром протистояння агресору та важливим чинником європейської безпеки. Ми добре знаємо ціну війни. Ця боротьба триває вже шість років і ми не маємо права програти, бо, як і 75 років тому, захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Єдиним підсумком має бути мир. Єднання суспільства навколо усвідомлення цієї істини й надалі сприятиме ефективному протистоянню зовнішнім викликам та загрозам", - йдеться у зверненні до українців міністра оборони України Андрія Тарана.





