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Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения. ВИДЕО

В пятницу, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

Этот день посвящен памяти миллионов людей всех рас и наций, чья жизнь оборвалась из-за Второй мировой войны, сообщает Цензор.НЕТ.

7 мая 1945 года был подписан Акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому). По этому случаю в этот день во многих городах Европы и США прошли многолюдные празднества. Однако, по требованию Кремля, 8 мая 1945 года, в 22:43 по среднеевропейскому времени (00:43 9 мая по московскому) в пригороде немецкой столицы Карлсхорсте был подписан еще один "Акт о безоговорочной капитуляции Германии", который по своей сути повторил аналогичный документ, подписанный днем ​​ранее в Реймсе, и подтвердил время прекращения огня - 8 мая.

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В ноябре 2004 года, решением 59-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, 8 и 9 мая были объявлены Днями памяти и примирения. В резолюции ООН предлагается государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать один или оба эти дня - 8 и 9 мая - как День памяти всех жертв Второй мировой войны.

Ассамблея также подчеркнула, что это историческое событие подготовило условия для создания Организации Объединенных Наций, призванной избавить грядущие поколения от бедствий войны, и призвала государства-члены ООН объединить свои усилия в борьбе с новыми вызовами и угрозами, сделать все возможное для урегулирования всех споров мирными средствами в соответствии с Уставом ООН с целью не подвергать дальнейшей угрозе международную безопасность.

В Украине День памяти и примирения установлен в соответствии с Законом Украины "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Этот день установлен для "чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, выражения уважения всем борцам против нацизма, увековечения памяти погибших". Символом Дня памяти и примирения с 2014 года является цветок мака. Его графическое изображение - своеобразная аллюзия, с одной стороны олицетворяющее цветок мака, с другой - кровавый след от пули.

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"В этот день - памяти и примирения - Украина вместе со всем миром чтит память погибших во время Второй мировой войны. Я призываю всех склонить голову в уважении к тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы с вами могли жить мирно и счастливо. Будем достойными их памяти, всегда помнить о них. И не забывайте также о том, как легко потерять мир и как трудно его вернуть. Такое не должно повториться. Никогда снова", - обратился к украинцам премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина и украинский народ внесли огромный вклад в победу над нацизмом. В течение 1939-1945 годов погибли более, чем 8 млн украинцев. Победа над нацизмом без Украины была бы невозможной. Наши соотечественники принимали участие в боевых действиях в составе армий государств Антигитлеровской коалиции и Движения сопротивления по всей Европе. Миллионы украинцев боролись с нацизмом в рядах армий Объединенных наций - Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Канады, Польши и Чехословакии, на фронтах Европы, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, на Тихом и Атлантическом океанах.

Корреспондент газеты "Saturday Evening Post", посетив в 1945 году Украину, написал: "То, что кое-кто пытается изобразить как "российскую славу", было, прежде всего, украинкой войной. Ни одна европейская страна не пострадала больше от глубоких ран, нанесенных своим городам, своей промышленности, сельскому хозяйству, человеческой силе".

Трагедия украинского народа в годы Второй мировой войны заключалась в том, что украинцы были лишены собственной государственности, вынуждены были отстаивать чужие интересы. За господство над Украиной воевали две тоталитарные системы, которые в одинаковой мере не считались с ценой человеческой жизни.

В эти майские дни Украина чтит память каждого, кто боролся с нацизмом, а также всех жертв этой ужасной войны. Празднование Дня памяти и примирения, а также 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне должно символизировать не триумф победителей, а быть напоминанием о страшной катастрофе и предостережением, что нельзя решать сложные международные проблемы вооруженным путем, ультиматумами, агрессией, аннексией. Важнейшим итогом войны должны быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно защищать его всеми разумными средствами. Наша память является предохранителем от того, чтобы подобные бедствия никогда не повторялись.

Сегодня Украина, как и в годы Второй мировой войны, является эпицентром противостояния агрессору и важным фактором европейской безопасности. Мы хорошо знаем цену войны. Эта борьба продолжается уже шесть лет и мы не имеем права проиграть, потому что, как и 75 лет назад, защищаем родную землю, защищаем свое право свободно выбирать будущее. Единственным итогом должно быть не победа, а мир. Единение общества вокруг осознания этой истины и в дальнейшем будет способствовать эффективному противостоянию внешним вызовам и угрозам", - говорится в обращении к украинцам министра обороны Украины Андрея Тарана.

Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения 01

Автор: 

Вторая мировая война (428) День памяти и примирения (64)


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Топ комментарии
+35
Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения - Цензор.НЕТ 3574
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08.05.2020 08:54 Ответить
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Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения - Цензор.НЕТ 8533
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08.05.2020 08:53 Ответить
+16
7 травня 2020 в Челябінську Народ отмечает День памяти и примирения.Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення - Цензор.НЕТ 8466Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення - Цензор.НЕТ 6768
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08.05.2020 09:14 Ответить
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Страница 2 из 2
У Сталина были хоть каке-то принципы по сравнению с неслужившими зеленскими.
Тень победы Сталин не праздновал, родным сыном пожертвовал, "хатынок" себе не строил.
Подох, душегуб, как собака с луже собственной мочи.
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08.05.2020 10:15 Ответить
Какие были принципы у Сталина мы хорошо знаем по Голодомору. Защищай его дальше.
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08.05.2020 10:20 Ответить
Где я защищаю Сталина ? Конкретно ?
Может, он подох в луже шампанского - просвети нас.
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08.05.2020 10:23 Ответить
"У Сталина были хоть каке-то принципы..."
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08.05.2020 10:24 Ответить
Да, ПО СРАВНЕНИЮ С ЗЕЛЕНСКИМ !
Четырежды проигнорировавшим повестку во время войны.
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08.05.2020 10:29 Ответить
кто о чем, а вшивый про баню.
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08.05.2020 10:33 Ответить
Я про главнокомандующего Украины, у которого прокремлёвский Дерьмак сидит на голове.
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08.05.2020 10:38 Ответить
це фото А. Грахова - 1966 року, щойно 9 травня був оголошений неробочим днем
це той, якому пощастило...
(в СРСР фото ніколи не публікувалося, в Амстердамі - отримало премію)
Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення - Цензор.НЕТ 7620
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08.05.2020 11:26 Ответить
Июнь 1942 года.Сталинградский фронт. 63 Армия, 1-я стрелковая дивизия,408 СП.
До приказа №227. Пришло пополнение - три группы добровольцев.
Куйбышевская , Ташкентская тюрьмы и Тувинцы( их почему-то называли монголы)
В атаку тувинцы шли с длинными ножами ,закрученными в носке и с криками
« За наш друг товарищ Сталин !».
Бывшие зе-ки шли в разброд ,но ,с криком -: « За Родину, за ста-а-а-авили ! ! !
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08.05.2020 10:54 Ответить
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https://mobile.twitter.com/falledlenin Український часопис @falledlenin

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В Україні образ маку символізує козака, що героїчно загинув, боронячи Україну.
Іван Франко:"Гей, Січ іде, красен мак цвіте! Кому прикре наше діло, Нам воно святе".
Михайло Стельмах:"Ординці воїна скришили, на землю впало тіло біле і, наче зерно проросло, а влітку маком зацвіло…"

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення - Цензор.НЕТ 5796
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08.05.2020 11:22 Ответить
Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення - Цензор.НЕТ 3804

Розцвітають маки на весні,
Серед поля, наче жар горять
Солов'ї співають жалібні пісні,
Де солдати міцно-міцно сплять.

Маки червоні знов розцвітають,
Пам'ять віків бережуть
І від вогню, що серця зігріває
В небо молитви пливуть.

І тепер... і багато літ назад,
Молодими й щасливими були
Ті Герої, щоб Україну відстоять
В полі, серед маків полягли.

//
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08.05.2020 11:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dbMMeBnOWas Ой там у лузі, там при дорозі
https://www.youtube.com/watch?v=dbMMeBnOWas Червоні маки розцвіли.
https://www.youtube.com/watch?v=dbMMeBnOWas Ой там три браття з Прикарпаття
https://www.youtube.com/watch?v=dbMMeBnOWas Життя за волю віддали.
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09.05.2020 18:44 Ответить
Сьогодні день зелених колаборантів. А завтра буде день жалоби за тими кого вбили тоталітарні режими і Мюнхенські умиротворці анексій фюрера.
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08.05.2020 11:52 Ответить
праздник победы над рашизмом еще впереди
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08.05.2020 12:14 Ответить
Взойди на обломки былых городов, посмотри на осколки людских черепов....
Кто из них был властелином добра, а кто - зла?
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08.05.2020 12:20 Ответить
А Путин разрешил, или вы его не спрашивали.
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08.05.2020 12:46 Ответить
А Путин разрешил, или вы его не спрашивали.
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08.05.2020 12:51 Ответить
Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення - Цензор.НЕТ 6732
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08.05.2020 13:14 Ответить
Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення - Цензор.НЕТ 3097
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08.05.2020 22:30 Ответить
У кого есть сомнения , материалы Нюрнбергского процесса может почитать, а потом про деда расскажет, главное поподробней.
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08.05.2020 13:26 Ответить
Таран ****, мира без победы не бывает.
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08.05.2020 14:16 Ответить
Это ты немцам расскажи
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08.05.2020 16:05 Ответить
Немцы проиграли и были разорваны надвое, что им рассказать?Как прыгать через стену с колючкой в Берлине убегая от совковых вертухаев?
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08.05.2020 17:28 Ответить
Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення - Цензор.НЕТ 6661
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08.05.2020 15:11 Ответить
Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення - Цензор.НЕТ 2496
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08.05.2020 16:20 Ответить
сторія поліського містечка Корюківка, заснованого ще у 1657 році козаками і переселенцями з Правобережної України, є однією із найбільш трагічних сторінок Другої світової війни. Під час війни солдати Вермахту знищили 1377 українських сіл, а також замордували 320 жителів чеського Лідиця, близько 150 мешканців білоруської Хатині та 642 жителів французького Орадур-сюр-Глані. Проте розправа над мешканцями Корюківки була наймасштабнішою та найкривавішою не лише на теренах Радянського Союзу, а й усієї Європи.

В акті Чернігівської обласної комісії зі встановлення і розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників у Корюківці від 17 грудня 1943 року вказано, що 1 і 2 березня 1943 року вбито 6700 осіб (понад 700 дітей), спалено 1290 будинків, вціліло лише 10 цегляних. Донині вдалося встановити поіменно тільки 1893 жертви.
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08.05.2020 18:21 Ответить
Керівництво https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96 Українського інституту національної пам'яті зробило запит щодо відомостей про безпосередніх винуватців Корюківської трагедії до архіву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Федеральної служби безпеки Росії . В офіційному листі ФСБ Росії зазначається, що масові розстріли мирного населення, знищення населених пунктів Чернігівщини та інші військові злочини на території області з жовтня 1942 до вересня 1943 року здійснювали військовослужбовці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців.
На цей час замовчується участь у цій каральній операції 399-ї польової жандармерії, яка теж брала в ній безпосередню участь.
Причина замовчування - в тому, що 399-та польова жандармерія складалася переважно з росіян. У них була уніформа, яка нагадувала одяг донських козаків.
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08.05.2020 18:22 Ответить
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09.05.2020 15:27 Ответить
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