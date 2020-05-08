Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения. ВИДЕО

В пятницу, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

Этот день посвящен памяти миллионов людей всех рас и наций, чья жизнь оборвалась из-за Второй мировой войны, сообщает Цензор.НЕТ.

7 мая 1945 года был подписан Акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому). По этому случаю в этот день во многих городах Европы и США прошли многолюдные празднества. Однако, по требованию Кремля, 8 мая 1945 года, в 22:43 по среднеевропейскому времени (00:43 9 мая по московскому) в пригороде немецкой столицы Карлсхорсте был подписан еще один "Акт о безоговорочной капитуляции Германии", который по своей сути повторил аналогичный документ, подписанный днем ​​ранее в Реймсе, и подтвердил время прекращения огня - 8 мая.

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В ноябре 2004 года, решением 59-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, 8 и 9 мая были объявлены Днями памяти и примирения. В резолюции ООН предлагается государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам отмечать один или оба эти дня - 8 и 9 мая - как День памяти всех жертв Второй мировой войны.

Ассамблея также подчеркнула, что это историческое событие подготовило условия для создания Организации Объединенных Наций, призванной избавить грядущие поколения от бедствий войны, и призвала государства-члены ООН объединить свои усилия в борьбе с новыми вызовами и угрозами, сделать все возможное для урегулирования всех споров мирными средствами в соответствии с Уставом ООН с целью не подвергать дальнейшей угрозе международную безопасность.

В Украине День памяти и примирения установлен в соответствии с Законом Украины "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Этот день установлен для "чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, выражения уважения всем борцам против нацизма, увековечения памяти погибших". Символом Дня памяти и примирения с 2014 года является цветок мака. Его графическое изображение - своеобразная аллюзия, с одной стороны олицетворяющее цветок мака, с другой - кровавый след от пули.

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"В этот день - памяти и примирения - Украина вместе со всем миром чтит память погибших во время Второй мировой войны. Я призываю всех склонить голову в уважении к тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы с вами могли жить мирно и счастливо. Будем достойными их памяти, всегда помнить о них. И не забывайте также о том, как легко потерять мир и как трудно его вернуть. Такое не должно повториться. Никогда снова", - обратился к украинцам премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина и украинский народ внесли огромный вклад в победу над нацизмом. В течение 1939-1945 годов погибли более, чем 8 млн украинцев. Победа над нацизмом без Украины была бы невозможной. Наши соотечественники принимали участие в боевых действиях в составе армий государств Антигитлеровской коалиции и Движения сопротивления по всей Европе. Миллионы украинцев боролись с нацизмом в рядах армий Объединенных наций - Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Канады, Польши и Чехословакии, на фронтах Европы, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, на Тихом и Атлантическом океанах.

Корреспондент газеты "Saturday Evening Post", посетив в 1945 году Украину, написал: "То, что кое-кто пытается изобразить как "российскую славу", было, прежде всего, украинкой войной. Ни одна европейская страна не пострадала больше от глубоких ран, нанесенных своим городам, своей промышленности, сельскому хозяйству, человеческой силе".

Трагедия украинского народа в годы Второй мировой войны заключалась в том, что украинцы были лишены собственной государственности, вынуждены были отстаивать чужие интересы. За господство над Украиной воевали две тоталитарные системы, которые в одинаковой мере не считались с ценой человеческой жизни.

В эти майские дни Украина чтит память каждого, кто боролся с нацизмом, а также всех жертв этой ужасной войны. Празднование Дня памяти и примирения, а также 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне должно символизировать не триумф победителей, а быть напоминанием о страшной катастрофе и предостережением, что нельзя решать сложные международные проблемы вооруженным путем, ультиматумами, агрессией, аннексией. Важнейшим итогом войны должны быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно защищать его всеми разумными средствами. Наша память является предохранителем от того, чтобы подобные бедствия никогда не повторялись.

Сегодня Украина, как и в годы Второй мировой войны, является эпицентром противостояния агрессору и важным фактором европейской безопасности. Мы хорошо знаем цену войны. Эта борьба продолжается уже шесть лет и мы не имеем права проиграть, потому что, как и 75 лет назад, защищаем родную землю, защищаем свое право свободно выбирать будущее. Единственным итогом должно быть не победа, а мир. Единение общества вокруг осознания этой истины и в дальнейшем будет способствовать эффективному противостоянию внешним вызовам и угрозам", - говорится в обращении к украинцам министра обороны Украины Андрея Тарана.