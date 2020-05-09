Співробітник прокуратури Закарпаття загинув у ДТП під Мукачевим. ВІДЕО+ФОТО
Прокурор прокуратури Закарпатської області загинув в дорожньо-транспортній пригоді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, сталося це в п'ятницю ввечері на трасі Київ-Чоп біля Мукачева.
За інформацією прессекретаря прокуратури області Марини Безеги, 35-річний прокурор був за кермом, його авто зіткнулося з мікроавтобусом, в якому в результаті аварії травмовано пасажира.
Досудове розслідування здійснює ДБР у Львівській області.
Відео: Віталій Глагола
Топ коментарі
+17 Люцифер
показати весь коментар09.05.2020 20:50
+11 krot_lub
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+10 я гражданин Украины
показати весь коментар09.05.2020 20:52
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Ви серйозно?
Підводна лодка "Курськ" потонула.
Так, новина для дибілів.
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странная формулировка.А если б перед рулем был или возле руля то что? Не столкнулся б с бусом? Надо писАть кто бухой был,кто спровоцировал ДТП,нарушил ПДР и т.п.А то вийшло-"на городі бузина,а в Києві-дядько".
очень спешил на работу.
Загинув, чи не загинув - то вторинне...
А ось загибель чи не була побічною дією коронавірусу?!!