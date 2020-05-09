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Співробітник прокуратури Закарпаття загинув у ДТП під Мукачевим. ВІДЕО+ФОТО

Прокурор прокуратури Закарпатської області загинув в дорожньо-транспортній пригоді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, сталося це в п'ятницю ввечері на трасі Київ-Чоп біля Мукачева.

За інформацією прессекретаря прокуратури області Марини Безеги, 35-річний прокурор був за кермом, його авто зіткнулося з мікроавтобусом, в якому в результаті аварії травмовано пасажира.

Досудове розслідування здійснює ДБР у Львівській області.

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Відео: Віталій Глагола

Співробітник прокуратури Закарпаття загинув у ДТП під Мукачевим 01
Фото: Закарпаття онлайн

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ДТП (4467) Мукачево (175) Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3677) силовики (2514) смерть (6750) прокурор (624) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+17
Хорошо что люди не погибли.
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09.05.2020 20:50
+11
Добре що люди не загинули
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09.05.2020 21:12
+10
законы физики ксива-корка не отменяет...
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09.05.2020 20:52
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Хорошо что люди не погибли.
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09.05.2020 20:50 Відповісти
Добре що люди не загинули
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09.05.2020 21:12 Відповісти
Новина, співробітник прокуратури загинув
Ви серйозно?
Підводна лодка "Курськ" потонула.
Так, новина для дибілів.
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09.05.2020 21:32 Відповісти
35-летний прокурор был за рулем, его авто столкнулось с микроавтобусом

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странная формулировка.А если б перед рулем был или возле руля то что? Не столкнулся б с бусом? Надо писАть кто бухой был,кто спровоцировал ДТП,нарушил ПДР и т.п.А то вийшло-"на городі бузина,а в Києві-дядько".
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09.05.2020 21:59 Відповісти
законы физики ксива-корка не отменяет...
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09.05.2020 20:52 Відповісти
ни себе фига...
очень спешил на работу.
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09.05.2020 20:55 Відповісти
Пока вы не знаете как было на самом деле то не имеете право кого то обвинять , сам негативно отношусь к нынешней прокуратуре, но по понятию справедливости оценивать не берусь, не зная как было на самом деле , как говорится ,может да, а может нет
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09.05.2020 21:08 Відповісти
а пофиг...
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09.05.2020 21:54 Відповісти
а шо за авто було у прокурора , кто в курсе расскажите , славута ?
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09.05.2020 21:09 Відповісти
Бугати верон в расстянутом в три раза корпусе от таврии, ну что бы ни кто не догадался на что копил на чём катался
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09.05.2020 21:35 Відповісти
Якась модель тойоти
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09.05.2020 21:38 Відповісти
Тойота
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09.05.2020 22:26 Відповісти
наверное Таврия...
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09.05.2020 23:50 Відповісти
чого ж нескромне?!!
Загинув, чи не загинув - то вторинне...
А ось загибель чи не була побічною дією коронавірусу?!!
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09.05.2020 22:00 Відповісти
божья кара
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09.05.2020 21:46 Відповісти
Пацан шёл к успеху!
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09.05.2020 22:24 Відповісти
 
 