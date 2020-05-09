Співробітник прокуратури Закарпаття загинув у ДТП під Мукачевим. ВІДЕО+ФОТО

Прокурор прокуратури Закарпатської області загинув в дорожньо-транспортній пригоді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, сталося це в п'ятницю ввечері на трасі Київ-Чоп біля Мукачева.

За інформацією прессекретаря прокуратури області Марини Безеги, 35-річний прокурор був за кермом, його авто зіткнулося з мікроавтобусом, в якому в результаті аварії травмовано пасажира.

Досудове розслідування здійснює ДБР у Львівській області.

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Відео: Віталій Глагола



Фото: Закарпаття онлайн

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