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Сотрудник прокуратуры Закарпатья погиб в ДТП под Мукачево. ВИДЕО+ФОТО

Прокурор прокуратуры Закарпатской области погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, произошло это в пятницу вечером на трассе Киев-Чоп возле Мукачево.

По информации пресс-секретаря прокуратуры области Марины Безеги, 35-летний прокурор был за рулем, его авто столкнулось с микроавтобусом, в котором в результате аварии травмирован пассажир.

Досудебное расследование осуществляет ГБР во Львовской области.

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Видео: Виталий Глагола

Сотрудник прокуратуры Закарпатья погиб в ДТП под Мукачево 01
Фото: Закарпаття онлайн

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Автор: 

ДТП (7698) Мукачево (345) правоохранительные органы (2971) прокуратура (5040) силовики (2799) смерть (9261) прокурор (1132) Закарпатская область (2617)


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Топ комментарии
+17
Хорошо что люди не погибли.
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09.05.2020 20:50 Ответить
+11
Добре що люди не загинули
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09.05.2020 21:12 Ответить
+10
законы физики ксива-корка не отменяет...
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09.05.2020 20:52 Ответить
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Хорошо что люди не погибли.
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09.05.2020 20:50 Ответить
Добре що люди не загинули
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09.05.2020 21:12 Ответить
Новина, співробітник прокуратури загинув
Ви серйозно?
Підводна лодка "Курськ" потонула.
Так, новина для дибілів.
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09.05.2020 21:32 Ответить
35-летний прокурор был за рулем, его авто столкнулось с микроавтобусом

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странная формулировка.А если б перед рулем был или возле руля то что? Не столкнулся б с бусом? Надо писАть кто бухой был,кто спровоцировал ДТП,нарушил ПДР и т.п.А то вийшло-"на городі бузина,а в Києві-дядько".
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09.05.2020 21:59 Ответить
законы физики ксива-корка не отменяет...
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09.05.2020 20:52 Ответить
ни себе фига...
очень спешил на работу.
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09.05.2020 20:55 Ответить
Пока вы не знаете как было на самом деле то не имеете право кого то обвинять , сам негативно отношусь к нынешней прокуратуре, но по понятию справедливости оценивать не берусь, не зная как было на самом деле , как говорится ,может да, а может нет
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09.05.2020 21:08 Ответить
а пофиг...
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09.05.2020 21:54 Ответить
а шо за авто було у прокурора , кто в курсе расскажите , славута ?
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09.05.2020 21:09 Ответить
Бугати верон в расстянутом в три раза корпусе от таврии, ну что бы ни кто не догадался на что копил на чём катался
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09.05.2020 21:35 Ответить
Якась модель тойоти
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09.05.2020 21:38 Ответить
Тойота
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09.05.2020 22:26 Ответить
наверное Таврия...
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09.05.2020 23:50 Ответить
чого ж нескромне?!!
Загинув, чи не загинув - то вторинне...
А ось загибель чи не була побічною дією коронавірусу?!!
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09.05.2020 22:00 Ответить
божья кара
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09.05.2020 21:46 Ответить
Пацан шёл к успеху!
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09.05.2020 22:24 Ответить
 
 