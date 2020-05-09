Сотрудник прокуратуры Закарпатья погиб в ДТП под Мукачево. ВИДЕО+ФОТО

Прокурор прокуратуры Закарпатской области погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, произошло это в пятницу вечером на трассе Киев-Чоп возле Мукачево.

По информации пресс-секретаря прокуратуры области Марины Безеги, 35-летний прокурор был за рулем, его авто столкнулось с микроавтобусом, в котором в результате аварии травмирован пассажир.

Досудебное расследование осуществляет ГБР во Львовской области.

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Видео: Виталий Глагола



Фото: Закарпаття онлайн

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