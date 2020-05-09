Сотрудник прокуратуры Закарпатья погиб в ДТП под Мукачево. ВИДЕО+ФОТО
Прокурор прокуратуры Закарпатской области погиб в дорожно-транспортном происшествии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, произошло это в пятницу вечером на трассе Киев-Чоп возле Мукачево.
По информации пресс-секретаря прокуратуры области Марины Безеги, 35-летний прокурор был за рулем, его авто столкнулось с микроавтобусом, в котором в результате аварии травмирован пассажир.
Досудебное расследование осуществляет ГБР во Львовской области.
Видео: Виталий Глагола
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+17 Люцифер
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+11 krot_lub
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+10 я гражданин Украины
показать весь комментарий09.05.2020 20:52 Ответить Ссылка
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Ви серйозно?
Підводна лодка "Курськ" потонула.
Так, новина для дибілів.
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странная формулировка.А если б перед рулем был или возле руля то что? Не столкнулся б с бусом? Надо писАть кто бухой был,кто спровоцировал ДТП,нарушил ПДР и т.п.А то вийшло-"на городі бузина,а в Києві-дядько".
очень спешил на работу.
Загинув, чи не загинув - то вторинне...
А ось загибель чи не була побічною дією коронавірусу?!!