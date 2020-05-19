"Авіасполучення, зокрема міжнародне, відновиться, ймовірно, в червні", - Шмигаль. ВIДЕО
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує відновлення авіасполучення, зокрема і міжнародного, в червні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр повідомив в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері.
"Авіасполучення, міжнародне зокрема, відновиться, ймовірно, в червні місяці. Але потрібно, щоб відновилося сполучення з тими, куди летіти. Необхідно розуміти які країни також відновлять авіасполучення", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що найближча дата, коли європейські країни оголосили про можливість відкриття авіасполучення, це не раніше 15 червня.
Крім того, прем'єр зазначив, що міжміське транспортне сполучення наземного транспорту буде відкрито з третього етапу виходу з карантину.
Раніше повідомлялося, що в Україні роботу громадського транспорту і внутрішнього авіасполучення відновлюватимуть одночасно.
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