"Авіасполучення, зокрема міжнародне, відновиться, ймовірно, в червні", - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує відновлення авіасполучення, зокрема і міжнародного, в червні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр повідомив в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері.

"Авіасполучення, міжнародне зокрема, відновиться, ймовірно, в червні місяці. Але потрібно, щоб відновилося сполучення з тими, куди летіти. Необхідно розуміти які країни також відновлять авіасполучення", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що найближча дата, коли європейські країни оголосили про можливість відкриття авіасполучення, це не раніше 15 червня.

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Крім того, прем'єр зазначив, що міжміське транспортне сполучення наземного транспорту буде відкрито з третього етапу виходу з карантину.

Раніше повідомлялося, що в Україні роботу громадського транспорту і внутрішнього авіасполучення відновлюватимуть одночасно.