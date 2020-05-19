УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9923 відвідувача онлайн
Новини Відео
3 720 4

"Авіасполучення, зокрема міжнародне, відновиться, ймовірно, в червні", - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує відновлення авіасполучення, зокрема і міжнародного, в червні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр повідомив в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері.

"Авіасполучення, міжнародне зокрема, відновиться, ймовірно, в червні місяці. Але потрібно, щоб відновилося сполучення з тими, куди летіти. Необхідно розуміти які країни також відновлять авіасполучення", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що найближча дата, коли європейські країни оголосили про можливість відкриття авіасполучення, це не раніше 15 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінінфраструктури обговорює відновлення чартерних рейсів до Єгипту, Туреччини і Грузії: Щойно нам інша країна підтвердить, ми все швидко відкриємо

Крім того, прем'єр зазначив, що міжміське транспортне сполучення наземного транспорту буде відкрито з третього етапу виходу з карантину.

Раніше повідомлялося, що в Україні роботу громадського транспорту і внутрішнього авіасполучення відновлюватимуть одночасно.

Автор: 

транспорт (1392) авіасполучення (3070) Шмигаль Денис (4572)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЕС открывает границы с 15 июня, на эту дату нужно и ориентироваться с открытием перелетов, хотя внутренние рейсы можно и раньше запустить.
показати весь коментар
19.05.2020 10:08 Відповісти
такой себе принцип неопределённости шмыгаля. если определено время начала авиасообщения, то абсолютно ничо нельзя сказать о месте где оно произойдёт. и наоборот. )
показати весь коментар
19.05.2020 10:30 Відповісти
Дупу полетять гріти ці зелені остолопи в Кюршавель і Італію
показати весь коментар
19.05.2020 10:40 Відповісти
500 000 робочих місць в наступному місяці!
показати весь коментар
19.05.2020 14:40 Відповісти
 
 