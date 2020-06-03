"Будете зелених п#здячити без мене", - "слуга народу" Жупанин пише голові комітету ВР з енергетики Герусу. ВІДЕО+СКРІНШОТИ
Журналісти зафіксували листування між нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом і його колегою по фракції Андрієм Жупаниним.
Відео спілкування вдалося зняти і передати TK Media журналісту Олексію Липовецькому, пише Цензор.НЕТ.
Як випливає з листування, Андрій Жупанин, що є членом комітету з питань енергетики та ЖКГ, який очолює Андрій Герус, дорікає йому в тому, що той "любить ходити між крапель". Жупанин додає, що не збирається підписувати "проєкт по зелених", а отже "будете тоді з Єфімовим та Совсун п*здячити зелених" (ймовірно, йдеться про члена депутатської групи "Довіра" Максима Єфімова і нардепа від "Голосу" Інну Совсун. - ред.).
На це Герус відповідає: "Це я між крапель? Тобі одна смс-ка прийшла, щодо мене трохи інша ситуація, чи не так?".
Жупанин вказує Герусу на те, що його "кинули". Нардеп упевнений, що Герусу обіцяли одне, а зараз обдурили. Герус погоджується і вказує, що це тема для окремої розмови з лідером фракції "Слуги народу" Давидом Арахамією.
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https://twitter.com/resurrecti0n_ua Х¿йовий Пропов†дник
Вчора в самому центрі Києва - навпроти Софійки мою жінку намагались пограбувати цигани.ще раз в центрі ***** столиці біля главку
https://twitter.com/MVS_UA @MVS_UA
та головного управління
https://twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu орудують банди циган. де правоохоронці?- а іх ніхуа нема.
Арахамия, были бы они грузины послал бы их нах. по привычке. Но они "украинцы"( ). Придётся отслюнявить и "всё будет Украина".
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1268253389625925639
https://twitter.com/CommanderAntiZe CommanderX
- Жень, послухай мене.(с)Величайший политический деятель современности.
Сообщите ему кто-нибудь, что он уже не директор 95-го Квартала, а президент Украины. И хватит ему уже играть в Лукашенко-стайл или копировать Путина.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/06/3/661335/
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-06-03/novoe-rukovodstvo-nalogovoy-kryishuet-millionnyie-sdelki-s-medoborudovaniem---ekspert/199192 переглянути новину українською
После назначения Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы в ведомство массово возвращаются старые коррумпированные кадры, а с ними - старые коррупционные практики. Так, по протекции Любченко в ГУ ДПС г. Киев вернулся Николай Ильяшенко, в результате чего ООО "ТД" Азарис "позволили" прокрутить "многомиллионную аферу в сфере закупки медицинского оборудования.
Об этом в Facebook https://www.facebook.com/pavlo.kutuev/posts/1416796405165710 пишет политический эксперт, доктор социологических наук Павел Кутуев.
"Тревожные сигналы о тенденциях в налоговой системе начали поступать сразу после назначения Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы. Поступает информация о вещах, которые выглядят неприемлемо, в частности о многомиллионных аферах в сфере закупки медоборудования. И это в условиях глобальной пандемии!" - пишет Павел Кутуев.
"По протекции Любченко в Киевский главк ГНС на руководящую позицию - де-факто начальника ГУ - в мае вернулся Николай Ильяшенко, в результате чего ООО" ТД "Азарис" позволили "свернуть" более 30 млн гривен НДС. В схеме городская детская больница №5 в Запорожье, Волынское областное управление здравоохранения, Винницкая областная клиническая больница имени Пирогова. Само же ООО "ТД "Азарис" имеет налоговые долги. Его бенефициарами в реестрах значатся люди, зарегистрированные на оккупированных территориях. Логично предположить, что "владельцы" является подставными лицами", - заявил Кутуев, ссылаясь на соответствующие http://www.bagnet.org/news/politics/1283129/nalogoviki-**********-naladili-masshtabnye-shemy-s-meditsinskim-oborudovaniem-dlya-detskih-bolnits сообщения в СМИ.
"Схемы становятся циничнее и откровеннее, но от того - еще более вредными для всех нас, общества и граждан", - подытожил он.
Напомним, на днях нардеп Ярослав Железняк https://www.unian.ua/economics/finance/za-18-dniv-podatkova-pid-kerivnictvom-**********-skrutila-700-milyoniv-griven-pdv-nardep-novini-ukrajina-11019542.html заявил , что всего за 18 дней после того, как 29 апреля новым председателем ГНС был назначен Алексея Любченко, госбюджет недополучил около 700 млн грн в результате так называемых "скруток" с НДС.
Але про що це я ...
Слуги бидла, яке їх обрало, висловлюються відповідно. Точно, як їхні виборці.
Я не можу робити аж таких висновків, бо не займаюся подібним дослідженням (вона мусила опрацьовувати достатні масиви текстів різного спрямування), але певною мірою пояснила б це явище віртуальною реальністю і у в абсолютній більшості анонімністю інтернет-спілкування.
З іншого боку, якщо брати форум ЦН чи мій ФБ - то нормальні люди нормально пишуть.
І це одна з характеристик людини - стиль її викладу. Тому зразу видно: хто і що.
Але зауважують загальну тенденцію (світову) до зниження культурно-освітнього рівня широких мас, відбувається отаке спрощення в усьому і у мовленні теж. На жаль.
Широкий загал часто не здатен (це - правда) до складніших психічних процесів.
Мовлення є одним з них. От Ви знаєте, як висловлюється блазень ? (я його слухати не можу, але читаю, що люди плюються на те, як воно кострубато, а часто взагалі ніяк =висловлює свою "думку"=). А це - важливий індикатор "рівня" розвитку його психіки, зокрема.
І про =служок= те саме можна сказати.
Проблема спілкування в соцмережах в тому, що воно "знеособлене"... Ви не знаєте мене, я не знаю Вас, ні в лице, ні в буденному житті. З-за цього "знеособлення" люди, здебільшого, не стараються підібрать слова, висловлюючи свою думку, тому що не бачать їх облич і їм не відомий їх рівень інтелекту... Тому, "на сміх", за нагоди, ії, якщо і піднімуть, то не конкретну особу, а "знеособлену". От вони і "розслабляються"... А потім це входить у звичку...
А рівень "блазня" - рівень "своего, в доску, парня...". Я дебільний рівень "95-го кварталу", "містера Біна", і "Тупой, и ешё тупее", не сприймаю... Однак "наріду" він подобається... Чому? Тому, що він підсвідомо рівняє цих недоумків до себе і самозаспокоюється - "Є "тупіші мене!!!".
І всіх, з ким спілкуюся, уявляю, когось більше відчуваю, когось менше, сприймаю окремо.
=нарід= - то маса. Їй чим простіше - тим краще. Але за простоту можуть вважати і примітивізм та тупість. Що і бачимо.
"Бої за Іловайськ - бойові дії, що розгорнулися під містомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Іловайськ Донецької області у ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війни на сході України у серпні 2014 року.
18 серпня, в ході запеклих боїв, українські силовики, що значною частиною складалися з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) добровольчих батальйонів , увійшли в Іловайськ. Вони змогли взяти під свій контроль частину міста, однак після заходу значних сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) регулярних російських військ 23-24 серпня у тил українського угрупування з території РФ, іловайське угрупування опинилося в оточенні. У ніч з 28 на 29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Путін звернувся до «сил ополчення» із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA#cite_note-kremlin_corridor-2 [2] 29 серпня о 6:00 ранку російський офіцер прибув до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F Многопілля і повідомив українській стороні, що вихід має відбуватися без зброї. Керівництво українськими збройними силами мовчки нехтувало цими вимогами. О 8:15 українські військові організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Спершу українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції, проте через деякий час російські війська відкрили вогонь, розстрілявши колони на марші.
"Почесна капітуляція" передбачує вихід людей із зброєю... Ти цього не знав?. І, тим більше, якщо бої були з "ополченням", звідки та взявся російський офіцер? І який він мав стосунок? Росія ж, Україні, війну не оголошувала...
та в два цвета вас херачить будут...