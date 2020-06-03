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"Будете зелених п#здячити без мене", - "слуга народу" Жупанин пише голові комітету ВР з енергетики Герусу. ВІДЕО+СКРІНШОТИ

Журналісти зафіксували листування між нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом і його колегою по фракції Андрієм Жупаниним.

Відео спілкування вдалося зняти і передати TK Media журналісту Олексію Липовецькому, пише Цензор.НЕТ.

Як випливає з листування, Андрій Жупанин, що є членом комітету з питань енергетики та ЖКГ, який очолює Андрій Герус, дорікає йому в тому, що той "любить ходити між крапель". Жупанин додає, що не збирається підписувати "проєкт по зелених", а отже "будете тоді з Єфімовим та Совсун п*здячити зелених" (ймовірно, йдеться про члена депутатської групи "Довіра" Максима Єфімова і нардепа від "Голосу" Інну Совсун. - ред.).

Також читайте: Конкуренція на ринку електроенергії може усунути потребу підвищувати тарифи, - "слуга народу" Герус

На це Герус відповідає: "Це я між крапель? Тобі одна смс-ка прийшла, щодо мене трохи інша ситуація, чи не так?".

Жупанин вказує Герусу на те, що його "кинули". Нардеп упевнений, що Герусу обіцяли одне, а зараз обдурили. Герус погоджується і вказує, що це тема для окремої розмови з лідером фракції "Слуги народу" Давидом Арахамією.

Будете зелених п#здячити без мене, - слуга народу Жупанин пише голові комітету ВР з енергетики Герусу 01
Будете зелених п#здячити без мене, - слуга народу Жупанин пише голові комітету ВР з енергетики Герусу 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Імовірність віялових відключень електроенергії в Україні близька до нуля, - "слуга народу" Герус

Автор: 

ВР (14972) комітет (370) енергетика (2594) Арахамія Давид (1104) Герус Андрій (446) Зелений тариф (420)


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Топ коментарі
+41
Мы их будем пис***ить - вместе с тобой уродом!
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03.06.2020 22:23
+41
"Будете зелених п#здячити без мене", - "слуга народу" Жупанин пише голові комітету ВР з енергетики Герусу - Цензор.НЕТ 9243
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03.06.2020 23:00
+40
Их народ скоро будет п@здить!и очень сильно!головы рубать!
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03.06.2020 22:24
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Мы их будем пис***ить - вместе с тобой уродом!
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03.06.2020 22:23 Відповісти
+ 100 не разбираясь в оттенках ЗЕльоного, синего и красно-белого
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03.06.2020 23:45 Відповісти
Вы их будете ******* или *******?
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04.06.2020 07:22 Відповісти
Надо еще подождать пока немного зебилоидов передохнет от "хуженебудет"!
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04.06.2020 09:27 Відповісти
Их народ скоро будет п@здить!и очень сильно!головы рубать!
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03.06.2020 22:24 Відповісти
Правільного пацана на дєньгі кинули-то сєрьйозно,пора стрєлку забивать.
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03.06.2020 22:25 Відповісти
Зеленые будут пи@.ть зеленых. Огласите дату плиз, я с удовольствием понаблюдаю.
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03.06.2020 22:25 Відповісти
Дату не знаю, но место - Стольгольм. Именно там зекоманда отправится в глубокий нокаут)))
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03.06.2020 22:43 Відповісти
Я бы даже помог.. И тем, и другим. Хотя бы советами
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03.06.2020 23:00 Відповісти
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04.06.2020 09:02 Відповісти
"Будете зеленых п#здячить без меня", - "слуга народа" Жупанин пишет главе комитета ВР по энергетике Герусу - Цензор.НЕТ 5061
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03.06.2020 22:26 Відповісти
Зелёную мразоту во главе с кокаду надо вешать и стрелять.
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03.06.2020 22:27 Відповісти
https://twitter.com/resurrecti0n_ua

https://twitter.com/resurrecti0n_ua Х¿йовий Пропов†дник



Вчора в самому центрі Києва - навпроти Софійки мою жінку намагались пограбувати цигани.ще раз в центрі ***** столиці біля главку
https://twitter.com/MVS_UA @MVS_UA
та головного управління
https://twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu орудують банди циган. де правоохоронці?- а іх ніхуа нема.
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03.06.2020 22:27 Відповісти
Ну якби жінка була військовою в формі то аваковці б притянули її за нетолерантне ставлення до ромської меншини. Голосували за представника меншин - отримайте! Ви самі цього хотіли. За двічі несудимого вже голосували. За спадкового казнокрада теж голосували. І навіть за цирк "два в одному" - нацмен + клоун - теж проголосували. В наступний раз голосуйте за педофіла (він любить дітей!), за підараса (він любить чоловіків), за фетишиста (він любить совок і портрет сталіна)... Ну коли вже до вас дійде що не можна голосувати за "менше зло" "бо прикольний" бо воно зажди розростається до абсолюту і починає вражати все навколо...
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03.06.2020 23:23 Відповісти
Пауки в банке)))
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03.06.2020 22:31 Відповісти
"Жупанин" указывает Герусу на то, что его "кинули". Нардеп уверен, что Герусу обещали одно, а сейчас обманули. Герус соглашается и указывает, что это тема для отдельного разговора с лидером фракции "Слуги народа" Давидом Арахамией.

Арахамия, были бы они грузины послал бы их нах. по привычке. Но они "украинцы"( ). Придётся отслюнявить и "всё будет Украина".
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03.06.2020 22:32 Відповісти
АраХАМия не грузин.
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03.06.2020 22:45 Відповісти
Я знаю, просто он недавно Грузию "успокаивал", как-то не дипломатично.
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03.06.2020 22:52 Відповісти
менгрелец, их столица Зугдиди
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03.06.2020 23:05 Відповісти
А не абхаз?
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04.06.2020 10:24 Відповісти
нет, в Абхазии кто только не жил, у абхазов фамилии заканчиваются на -ба -ва -пш и из біло 30%, а Арахамия менгрел по фамилии подобно Аласания, Берия... тощо
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04.06.2020 21:54 Відповісти
в Сухуми тоже, в частности, полно было менгрельцев))
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04.06.2020 21:56 Відповісти
А вот лет этак с 30 тому назо общался я с грузином. Тогда у нас служили четверл из ГрССР. Среди них был один мегрел, так вот чмырили его остальнве трое страшно и на вопрос почему ответили, что он мегрел. Затем мне пояснили, что для того же имеритинца, к примеру, мегрел что для одесита молдован, а для молдована гагауз а для украинца москаль а для москаля мордва, т.е. русские.
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05.06.2020 14:18 Відповісти
как все сложно в этом мире, но у грузинов отношение менгрельцам слегка пренебрежительное))
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05.06.2020 22:59 Відповісти
Арахамия этнический трансвестит.
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03.06.2020 23:24 Відповісти
Они все "нужные" решения в ВР принимают только за деньги.
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03.06.2020 22:32 Відповісти
Вишукана манера спілкування квартальної шпани.
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03.06.2020 22:34 Відповісти
Бей зелёных, пока не покраснеют.
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03.06.2020 22:35 Відповісти
Герус и КО.. Ты дажеине представляешь какие развлечения для тебя подготовлены )) все ваше кодло зеленых импоиентов ждут времена АДА.
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03.06.2020 22:38 Відповісти
Они еще молодые и наивные, и жизни плохо учатся))) Плохо только то, что загонят они Украину в долги после решений арбитража, просто уйдут из власти и на этом все.
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03.06.2020 22:45 Відповісти
Да уж ! Бедные овечки 😥. МАРОДЕРЫ и гниды оборзевшие у корыта 🤑🤑🤢🤢🤡👺🐽🐽🐽🐽
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04.06.2020 01:43 Відповісти
зеленая власть поставила новые рекорды в тотальной коррупции
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03.06.2020 22:38 Відповісти
"Будете зелених п#здячити без мене", - "слуга народу" Жупанин пише голові комітету ВР з енергетики Герусу - Цензор.НЕТ 9243
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03.06.2020 23:00 Відповісти
Страусы жрали меньше.
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03.06.2020 23:17 Відповісти
Есть факты?
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04.06.2020 12:03 Відповісти
Они так свободно и радостно распоряжаются народной собственностью как своей...
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03.06.2020 22:45 Відповісти
Це тому що до походу у владу більші ь свого просто не мала. А мати хочеться. Дуже.
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04.06.2020 07:30 Відповісти
Пиз.. ячить вас будут всех. И тебя и Геруса и Вошьдя Потерпевшего. Ох и сильно будут Пиз... ячить.
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03.06.2020 22:46 Відповісти
Если эти петушки могли еще договорится хоть с кем-то из "зеленых", после этой новости похоже п....ть Геруса и ко будут в Стольгольме, если не угомонятся)))
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03.06.2020 22:49 Відповісти
Оно и так было понятно, что гониво на Зеленый тариф - проплачено Коломойским.
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03.06.2020 22:47 Відповісти
Нафига одному из крупнейших игроков на рынке зеленой энергии Ахметову, оплачивать гониво на Зеленый тариф? Что за бред?
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03.06.2020 22:53 Відповісти
Герус ещё с Ляшком не закончил, скотыняка.
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03.06.2020 22:53 Відповісти
бедосик в Хмельницком.
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1268253389625925639
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03.06.2020 22:55 Відповісти
https://twitter.com/CommanderAntiZe

https://twitter.com/CommanderAntiZe CommanderX



- Жень, послухай мене.(с)Величайший политический деятель современности.


Сообщите ему кто-нибудь, что он уже не директор 95-го Квартала, а президент Украины. И хватит ему уже играть в Лукашенко-стайл или копировать Путина.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/06/3/661335/

"Будете зелених п#здячити без мене", - "слуга народу" Жупанин пише голові комітету ВР з енергетики Герусу - Цензор.НЕТ 5440
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03.06.2020 22:57 Відповісти
Вот это да! Поход в народ. Я в шоке. Цирк на дроті.
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03.06.2020 23:19 Відповісти
Новое руководство налоговой "крышует" миллионные сделки с медоборудованием - экспертСреда, 03 июня 2020, 18:35

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-06-03/novoe-rukovodstvo-nalogovoy-kryishuet-millionnyie-sdelki-s-medoborudovaniem---ekspert/199192 переглянути новину українською

После назначения Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы в ведомство массово возвращаются старые коррумпированные кадры, а с ними - старые коррупционные практики. Так, по протекции Любченко в ГУ ДПС г. Киев вернулся Николай Ильяшенко, в результате чего ООО "ТД" Азарис "позволили" прокрутить "многомиллионную аферу в сфере закупки медицинского оборудования.
Об этом в Facebook https://www.facebook.com/pavlo.kutuev/posts/1416796405165710 пишет политический эксперт, доктор социологических наук Павел Кутуев.
"Тревожные сигналы о тенденциях в налоговой системе начали поступать сразу после назначения Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы. Поступает информация о вещах, которые выглядят неприемлемо, в частности о многомиллионных аферах в сфере закупки медоборудования. И это в условиях глобальной пандемии!" - пишет Павел Кутуев.
"По протекции Любченко в Киевский главк ГНС на руководящую позицию - де-факто начальника ГУ - в мае вернулся Николай Ильяшенко, в результате чего ООО" ТД "Азарис" позволили "свернуть" более 30 млн гривен НДС. В схеме городская детская больница №5 в Запорожье, Волынское областное управление здравоохранения, Винницкая областная клиническая больница имени Пирогова. Само же ООО "ТД "Азарис" имеет налоговые долги. Его бенефициарами в реестрах значатся люди, зарегистрированные на оккупированных территориях. Логично предположить, что "владельцы" является подставными лицами", - заявил Кутуев, ссылаясь на соответствующие http://www.bagnet.org/news/politics/1283129/nalogoviki-**********-naladili-masshtabnye-shemy-s-meditsinskim-oborudovaniem-dlya-detskih-bolnits сообщения в СМИ.
"Схемы становятся циничнее и откровеннее, но от того - еще более вредными для всех нас, общества и граждан", - подытожил он.
Напомним, на днях нардеп Ярослав Железняк https://www.unian.ua/economics/finance/za-18-dniv-podatkova-pid-kerivnictvom-**********-skrutila-700-milyoniv-griven-pdv-nardep-novini-ukrajina-11019542.html заявил , что всего за 18 дней после того, как 29 апреля новым председателем ГНС был назначен Алексея Любченко, госбюджет недополучил около 700 млн грн в результате так называемых "скруток" с НДС.
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03.06.2020 23:04 Відповісти
Зеленые это солар панели что ли?
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03.06.2020 23:09 Відповісти
"Будете зелених п#здячити без мене", - "слуга народу" Жупанин пише голові комітету ВР з енергетики Герусу - Цензор.НЕТ 9425
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03.06.2020 23:12 Відповісти
Порошенко на фоне этой ЗЕшоблы кремлёвской гетьман и патриот.
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04.06.2020 00:10 Відповісти
Порох красавчик
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04.06.2020 00:15 Відповісти
Хуже не будет же
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04.06.2020 10:56 Відповісти
До зебілів звертатися марно, це моє питання риторичне і в повітря: а ці, прости Господи, "слуги" спілкуватися нормальною мовою взагалі здатні ? Чи їхній =язик= - то матюги і весь репертуар обсценної лексики ?
Але про що це я ...
Слуги бидла, яке їх обрало, висловлюються відповідно. Точно, як їхні виборці.
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04.06.2020 00:21 Відповісти
Вичитав, недавно, на російському ресурсі, гірке висловлювання лінгвіста, доктора наук. Вона сказала про те, що люди "опускаються" у своєму розвитку. Раніше вони відчували себе ніяково, користуючись вульгаризмами, не вміючи говорить "високими" словами, а зараз стидаються вживання культурних слів... Особливо це помітно у спілкуванні по Інтернет...
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04.06.2020 07:01 Відповісти
Цікаве спостереження.
Я не можу робити аж таких висновків, бо не займаюся подібним дослідженням (вона мусила опрацьовувати достатні масиви текстів різного спрямування), але певною мірою пояснила б це явище віртуальною реальністю і у в абсолютній більшості анонімністю інтернет-спілкування.
З іншого боку, якщо брати форум ЦН чи мій ФБ - то нормальні люди нормально пишуть.
І це одна з характеристик людини - стиль її викладу. Тому зразу видно: хто і що.
Але зауважують загальну тенденцію (світову) до зниження культурно-освітнього рівня широких мас, відбувається отаке спрощення в усьому і у мовленні теж. На жаль.
Широкий загал часто не здатен (це - правда) до складніших психічних процесів.
Мовлення є одним з них. От Ви знаєте, як висловлюється блазень ? (я його слухати не можу, але читаю, що люди плюються на те, як воно кострубато, а часто взагалі ніяк =висловлює свою "думку"=). А це - важливий індикатор "рівня" розвитку його психіки, зокрема.

І про =служок= те саме можна сказати.
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04.06.2020 07:28 Відповісти
Колись мені один знайомий розповідав, як в їх училищі (політичному), на "вченій раді", запропонували, за зразком дузовних семінарій та академій, ввести курс "риторики"... (Він, між іншим, у попів вважається одним з основних предметів). На це "головний науковець" відповів : "А разве рыбу нужно учить плавать?...".
Проблема спілкування в соцмережах в тому, що воно "знеособлене"... Ви не знаєте мене, я не знаю Вас, ні в лице, ні в буденному житті. З-за цього "знеособлення" люди, здебільшого, не стараються підібрать слова, висловлюючи свою думку, тому що не бачать їх облич і їм не відомий їх рівень інтелекту... Тому, "на сміх", за нагоди, ії, якщо і піднімуть, то не конкретну особу, а "знеособлену". От вони і "розслабляються"... А потім це входить у звичку...
А рівень "блазня" - рівень "своего, в доску, парня...". Я дебільний рівень "95-го кварталу", "містера Біна", і "Тупой, и ешё тупее", не сприймаю... Однак "наріду" він подобається... Чому? Тому, що він підсвідомо рівняє цих недоумків до себе і самозаспокоюється - "Є "тупіші мене!!!".
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04.06.2020 07:59 Відповісти
А я не маю такого =знеособлення=, воно мені не властиве.

І всіх, з ким спілкуюся, уявляю, когось більше відчуваю, когось менше, сприймаю окремо.

=нарід= - то маса. Їй чим простіше - тим краще. Але за простоту можуть вважати і примітивізм та тупість. Що і бачимо.
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05.06.2020 05:28 Відповісти
Ви про сентенцію "протистояння "Одиниці" і "Великого НУЛЯ", чули? Це протистояння "особистості" і "натовпу"... "Знеособлення" саме "натовпу" і стосується...
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05.06.2020 08:45 Відповісти
Невже? От читаю коменти і бачу, що матюки та "обсценна лексика" здебільша властива порохоботам. Частіше у дзеркало дивитися треба.
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04.06.2020 12:11 Відповісти
Ви помилилися адресою.
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04.06.2020 20:51 Відповісти
А ти - дивишся? Крім того, як з вами, "бидлом скацапленим", розмовлять, якщо ви нормальної лесики не розумієте? Люди змушені говорить з вами на "піджін-кацапен", бо слова з лексикону Бердяєва з Розановим і Буніна з Максиміліаном Волошиним, до вас не доходять...
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05.06.2020 08:50 Відповісти
А яке Ви "бидло"? Переважно усі коменти з матюками. Причому незалежно від того, це відповідь, або висловлювання своєї думки. Що Вам так не до вподоби у Зеленському? Ві хоть щось робить. А Порошенко почав добре, а потім скурвився. Може Ви забули серпень 2015го, коли протягнули особливий статус лугандона? Або забули Іловайск, коли Порошенко приймав парад, а наші танкісти чекали тягачі у Мелітополі. Не дочекались та пішли своїм ходом. Порошенко не провів судову реформу і тепер маємо наслідки.
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05.06.2020 12:03 Відповісти
Щодо "матюків" - це у мою адресу, особисто, чи "взагалі"? Щодо "Блазня" - то я маю свою думку стосовно нього, ще з того часу, коли він тільки вперше виліз у телеефір... І вона абсолютно не помінялася... Комусь подобається Данте з Петраркою, і Гулак-Артемовський з Шекспіром, а кому - Барков і балаганний "Петрушка"... І пам"ять я хорошу маю - щодо тягачів треба сказать "дякую" Кучмі, бо саме при ньому було ліквідовано полк "тралів", з тягачами "КрАЗами" у Новоград-Волинському, який, за годину-дві, "піднімав на колеса" цілу танкову дивізію... Мені це прекрасно відомо - там мій колишній однокурсник служив... Так що "не надо петь военных песен..." - мені про стан армії відомо набагато більше, ніж тобі... Чверть століття "календарних", "за плечами"... (і не прапорщиком...). Якщо вибирать між "дворовим псом і болонкою, то я вибираю "блохастого", а не "цяцьку на подушці"...
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05.06.2020 12:23 Відповісти
Про матюки - то взагалі. Ви ж теж "взагалі" писали? Може полк і ліквідували, але тягачі є у кожному танковому і не лише танковому підрозділі. Мені теж "відомо".))) Можливо, що у тому підрозділі їх на той час не було - парад.Треба було реагувати, а не красуватися на параді. Якщо вибирати між тим, хто декларує зміни і тим, хто змінює, то я віддаю перевагу останньому.
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05.06.2020 12:38 Відповісти
Ти про це?
"Бої за Іловайськ - бойові дії, що розгорнулися під містомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Іловайськ Донецької області у ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війни на сході України у серпні 2014 року.
18 серпня, в ході запеклих боїв, українські силовики, що значною частиною складалися з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) добровольчих батальйонів , увійшли в Іловайськ. Вони змогли взяти під свій контроль частину міста, однак після заходу значних сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) регулярних російських військ 23-24 серпня у тил українського угрупування з території РФ, іловайське угрупування опинилося в оточенні. У ніч з 28 на 29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Путін звернувся до «сил ополчення» із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA#cite_note-kremlin_corridor-2 [2] 29 серпня о 6:00 ранку російський офіцер прибув до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F Многопілля і повідомив українській стороні, що вихід має відбуватися без зброї. Керівництво українськими збройними силами мовчки нехтувало цими вимогами. О 8:15 українські військові організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Спершу українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції, проте через деякий час російські війська відкрили вогонь, розстрілявши колони на марші.
"Почесна капітуляція" передбачує вихід людей із зброєю... Ти цього не знав?. І, тим більше, якщо бої були з "ополченням", звідки та взявся російський офіцер? І який він мав стосунок? Росія ж, Україні, війну не оголошувала...
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05.06.2020 13:20 Відповісти
Я про те, що 24.08 наші танки чекали на станції тягачі. Не дочекавшись пішли до Іловайска своїм ходом.
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05.06.2020 13:33 Відповісти
І я про те саме...
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05.06.2020 13:36 Відповісти
так от і я про те, що якби Порошенко не позував би на параді, а зреагував на вторгнення, то і подальшої окупації не було би. Але Порошенко притаманне хизування собою. У цьому він весь.
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05.06.2020 16:12 Відповісти
"Позування" Порошенка оберталося для України міжнародною підтримкою, матеріальною, фінансовою, військовою і дипломатичною допомогою... Чим обертається "позування" "Блазня"? "Відосіками"?...
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05.06.2020 17:14 Відповісти
На відміну від Порошенка, Зеленський не позує. Коли був при владі Порошенко ми тільки й чули, що він то прапор десь підняв, то зустрівся з кимось, то ще щось. А реформ не було. Договорняки повернулись. Саме головне - не було содової реформи! Суд - остання інстанція, яка вирішує винен чи ні. Не можливо побороти корупцію. якшо суди корумповані.
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05.06.2020 17:36 Відповісти
А знаешь, почему "Блазень" не "позирует"? Потому что "БЗДИТ"... "Бздит", чтобы по "хайлу" не получить... Он, реально, боится народа... Даже тех, кто за него голосовал, потому что он и их обманул...(кстати, "ради информации": проверь, переводя текст моего комментария, с русского на украинский, и наоборот - где больше "затруднений" и необходимости менять "раскладку"?).
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05.06.2020 18:09 Відповісти
О, а чого ти це на російску перейшов? То мабуть ти москаль, та підбурюєшь тут усіх. Багато я щось почав вас москаликів тут помічати. Порошенко то та дівчинка з мультика, яка співала "кто похвалит меня лучше всех, тот получит вкусную конфету" І шов би ти москалику на свій лайф.вру. Саме там тобі й місце.
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06.06.2020 00:16 Відповісти
"Гамно вопрос...". "Къеть, бала! Съын кутак каранар!!!" Тебе ТАКА мова влаштовує?..Спробуй відповісти, "НЕ москалику"....
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06.06.2020 06:54 Відповісти
Москалику, мені пофіг що ти у Казахстані служив. Ти як був шолудивою собакою, так і помреш. Іди у дупу.
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06.06.2020 23:22 Відповісти
В дупі нема для мене місця - ти там безвилазно сидиш... Вскочиш, гавкнеш на людей, і назад ховаєшся... А на цей раз не вийшло - вискочв - і "в диню" отримав...
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07.06.2020 03:05 Відповісти
У твоїй дупі місця і для тебе, і для усіх москалів знайдеться, бо вони там кожен день бувають і тебе туди з собою беруть. Тіки дурень може вчити чужі лайки.
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07.06.2020 21:43 Відповісти
"Будете зелених п#здячити без мене", - "слуга народу" Жупанин пише голові комітету ВР з енергетики Герусу - Цензор.НЕТ 7868
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04.06.2020 01:40 Відповісти
натыцкал краснопузый....
та в два цвета вас херачить будут...
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04.06.2020 07:05 Відповісти
 
 