"Будете зелених п#здячити без мене", - "слуга народу" Жупанин пише голові комітету ВР з енергетики Герусу. ВІДЕО+СКРІНШОТИ

Журналісти зафіксували листування між нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом і його колегою по фракції Андрієм Жупаниним.

Відео спілкування вдалося зняти і передати TK Media журналісту Олексію Липовецькому, пише Цензор.НЕТ.

Як випливає з листування, Андрій Жупанин, що є членом комітету з питань енергетики та ЖКГ, який очолює Андрій Герус, дорікає йому в тому, що той "любить ходити між крапель". Жупанин додає, що не збирається підписувати "проєкт по зелених", а отже "будете тоді з Єфімовим та Совсун п*здячити зелених" (ймовірно, йдеться про члена депутатської групи "Довіра" Максима Єфімова і нардепа від "Голосу" Інну Совсун. - ред.).

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На це Герус відповідає: "Це я між крапель? Тобі одна смс-ка прийшла, щодо мене трохи інша ситуація, чи не так?".

Жупанин вказує Герусу на те, що його "кинули". Нардеп упевнений, що Герусу обіцяли одне, а зараз обдурили. Герус погоджується і вказує, що це тема для окремої розмови з лідером фракції "Слуги народу" Давидом Арахамією.





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