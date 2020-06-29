Шахтарі з різних регіонів України починають акцію протесту в Києві з 30 червня, - глава профспілки Волинець. ВIДЕО
Шахтарі з різних регіонів України почнуть завтра в Києві безстрокову акцію протесту, на якій, серед іншого, будуть вимагати погашення перед працівниками державних шахт заборгованості з виплати зарплати, виведення галузі з кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників.
Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Гірники підприємств "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля" виїхали до столиці. 30 червня шахтарі з різних регіонів України починають в Києві безстрокову акцію протесту, щоб захистити свої гарантовані Конституцією права і передати президенту, прем'єр-міністру, міністру енергетики свої вимоги, серед яких: погашення перед працівниками державних шахт заборгованості з виплати заробітної плати, яка, станом на 24 червня 2020 року, становить 622,5 млн грн", - зазначив він.
Також, за словами Волинця, серед вимог шахтарів: "зобов'язання Фонду державного майна України, ЗАТ "Центренерго", ДП "Держвуглепостач", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" повністю розрахуватися з державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля, зокрема, з ДП "Львіввугілля"(353 млн грн), шахтами імені М.С. Сургая (94 млн грн),"Південнодонбаська №1"(260 млн грн),"Краснолиманська".
Крім того, шахтарі вимагатимуть звільнити від виконання обов'язків голову профільного комітету Верховної Ради Андрія Геруса і притягнути його до кримінальної відповідальності. "Також заборона імпорту електроенергії і вугілля газових марок з країни агресора - Російської Федерації, Білорусі. Відновлення роботи блоків теплових електростанцій, які були переоснащені з антрацитового вугілля на вугілля газової групи. Висновок шахт з простою, забезпечення їх стабільної роботи та інше", - додав Волинець.
Нагадаємо, на минулому тижні шахтарі державної шахти "Надія" протестували під Офісом Президента. Після виходу до них глави держави і обіцянки "розібратися з Центренерго", шахтарям держкомпанія, підконтрольна Ігорю Коломойському, заплатила 8,75 млн грн, що становить близько 0,5% боргу "Центренерго" шахтам.
Раніше Волинець заявляв, що коли працювала формула "Роттердам +", вітчизняне вугілля було затребуване і шахтарі мали роботу і зарплату, а зараз вони збираються їхати до Києва протестувати.
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4 місяці тому: https://hromadske.ua/posts/zbitkovi-derzhavni-shahti-mayut-zakriti-protyagom-5-rokiv-na-ce-pide-do-15-mlrd-grn Збиткові державні шахти мають закрити протягом 5 років: на це піде до 15 млрд грн
«Закриття однієї шахти і переведення її в екологічно безпечний об'єкт коштує від 200 до 500 мільйонів гривень. Додаємо соціальний пакет, який треба буде надати шахтарям. За нашою оцінкою, загалом реформа обійдеться в 14-15 мільярдів гривень», - повідомив Оржель.
І хіба не справедливі вимоги: виплатити зарплату (невиплачену з причин несплати за поставлене вугілля) і припинити експорт вугілля газової групи з країни-агресора,що лобіюється Ґерусом ?
В Украине( как и в мире) шахту "обслуживают" энергетики( громадный потребитель э/э) машиностроители( комбайны,компрессоры,насосы,электровозы,вагонетки),металлурги( рельсы и различная "крепь"),производители электрических машин. Я назвал САМЫЕ большие отрасли,которые и так плохо себя чувствуют ,а без шахт умрут. Поголовное большинство госшахт становится "прибыльными" как только приватизируются. Почему? Наверное вопрос не в шахтах ,а в управлении ними? Другие не хотят приватизировать,хотя запасы угля огромны. Почему? Наверное потому что в них надо сначала ВЛОЖИТЬ,а "ето" пусть сделает государство( а уж затем можно и "приватизировать") И для НЕ умных людей вопрос- В Украине энергетический баланс 50% строится на ТЭС,уголь за БАКСЫ покупать будете?( где их возьмете,ну так для интереса,если сейчас каждая третья гривна ЗАЕМНАЯ)Или лучше 2.5млр$ заплатить американским шахтёрам а своим 30 млн.$ нельзя?) СПРАШИВАТЬ надо ПОЧЕМУ НАГЛО ВОРУЮТ и отрасль УНИЧТОЖАЕТСЯ намеренно! В Украине за ТАКОЕ руководство госсобственностью НИКТО не несёт ответственности. Никто и НИКАКОЙ. Причина в ЭТОМ и уголь "дарагой"и шахты "убыточные" и меседжи "дурковатые". В мировом энергическом балансе уголь занимает 40%,а вы сокращать( в США чуть менее 50% и где мы и где США). В Украине 55% э/э производится на АЭС( и сколько срок службы блоков,а? Ну которым уже по 30-40 лет) Электричество тоже покупать будете? И на что? Не давайте советов космической глупости,если не разбираетесь.
Следующей жертвой олигархам стане атомная энергетика уводимая в минус назначенными Зеленским и К представителями Ахметова. Генерация АЭС снижена до исторического минимума - 49% для поддержания схем Ахметова.
А кто виноват? Ахметов точно такой же как был год назад при Порошенке, но -
ТОГДА ЦЕНТРЕНЕРГО БЬІЛО ПРИБЬІЛЬНЬІМ.
Это многое поясняет в вашем повдении.
И не передёргивайте цифры. 73% ОТ ПРИШЕДШИХ на выборы. А не от всей имеющих право голоса. А явка была ну очень низкая.
Осюда такая ненависть к Пороху и его лекторату!!
Власником квартири Волинець став 19 червня, але інформацію про зміни в декларації на сайті Національного агентства з запобігання корупції опублікували 28 червня
Где были эти стучальщики касками в 2014?
Долой олигархов
Выбьют последние мозги из небожителей.
Так что кто кому чего порвёт / куда засунет и пропихнёт - очень интересный и непростой вопрос.
Ой, а шахтеры - зелебобики сделали сами себя ?
Так вот - к 1998 году бравые шахтёры реально по 2 года вообще не получали зарплат, а так как знали, кто реально ворует всё и жутко боялись поднимать лапу на хоязев (чтобы самим не оказаться "подснежниками"), то колоннами по 3000 человек, пешком, за 600-800 км ходили "на Киев", стучать касочками и требовать выплаты зарплат.
Все ещё только начинается. Все ещё впереди...