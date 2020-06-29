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Шахтарі з різних регіонів України починають акцію протесту в Києві з 30 червня, - глава профспілки Волинець. ВIДЕО

Шахтарі з різних регіонів України почнуть завтра в Києві безстрокову акцію протесту, на якій, серед іншого, будуть вимагати погашення перед працівниками державних шахт заборгованості з виплати зарплати, виведення галузі з кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Гірники підприємств "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля" виїхали до столиці. 30 червня шахтарі з різних регіонів України починають в Києві безстрокову акцію протесту, щоб захистити свої гарантовані Конституцією права і передати президенту, прем'єр-міністру, міністру енергетики свої вимоги, серед яких: погашення перед працівниками державних шахт заборгованості з виплати заробітної плати, яка, станом на 24 червня 2020 року, становить 622,5 млн грн", - зазначив він.

Також, за словами Волинця, серед вимог шахтарів: "зобов'язання Фонду державного майна України, ЗАТ "Центренерго", ДП "Держвуглепостач", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" повністю розрахуватися з державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля, зокрема, з ДП "Львіввугілля"(353 млн грн), шахтами імені М.С. Сургая (94 млн грн),"Південнодонбаська №1"(260 млн грн),"Краснолиманська".

Також читайте: Після обіцянки Зеленського підконтрольне Коломойському "Центренерго" виплатило 0,5% боргу шахтарям

Крім того, шахтарі вимагатимуть звільнити від виконання обов'язків голову профільного комітету Верховної Ради Андрія Геруса і притягнути його до кримінальної відповідальності. "Також заборона імпорту електроенергії і вугілля газових марок з країни агресора - Російської Федерації, Білорусі. Відновлення роботи блоків теплових електростанцій, які були переоснащені з антрацитового вугілля на вугілля газової групи. Висновок шахт з простою, забезпечення їх стабільної роботи та інше", - додав Волинець.

Шахтарі з різних регіонів України починають акцію протесту в Києві з 30 червня, - глава профспілки Волинець 01

Нагадаємо, на минулому тижні шахтарі державної шахти "Надія" протестували під Офісом Президента. Після виходу до них глави держави і обіцянки "розібратися з Центренерго", шахтарям держкомпанія, підконтрольна Ігорю Коломойському, заплатила 8,75 млн грн, що становить близько 0,5% боргу "Центренерго" шахтам.

Раніше Волинець заявляв, що коли працювала формула "Роттердам +", вітчизняне вугілля було затребуване і шахтарі мали роботу і зарплату, а зараз вони збираються їхати до Києва протестувати.

Читайте: САП ще не має експертиз та висновків експертів для передачі справи "Роттердам+" до суду, - Холодницький

Автор: 

Волинець Михайло (97) Київ (19534) протест (2398) шахтарі (537) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+32
Клятый Порошенко, що ж ты зарплаты задерживаешь?
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29.06.2020 17:11
+12
Ответ: плачу я и мои знакомые, родственники и друзья с кумовьями из своего кармана. За убыточные предпреятия, убыточными их сделал ЗЕ через Геруса для Коломойского. Конкуренцию уничтожил тот же ЗЕ через того же Гекруса для того же Коломойского. И карман мой. Скажим вместе СПАСИБО Зедятлам. Они с ЗЕ, Герусом и Коломойским это сделали ВМЕСТЕ.
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29.06.2020 17:31
+10
Шахтеры из разных регионов Украины начинают акцию протеста в Киеве с 30 июня, - глава профсоюза Волынец - Цензор.НЕТ 3598
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29.06.2020 17:26
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Клятый Порошенко, що ж ты зарплаты задерживаешь?
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29.06.2020 17:11 Відповісти
"Роттердам+ - ето кака", - говорили вони...
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29.06.2020 18:03 Відповісти
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29.06.2020 21:42 Відповісти
За що вони голосували те й отримали.
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30.06.2020 10:53 Відповісти
Здобули!
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29.06.2020 17:13 Відповісти
Вопрос: кто будет платить за убыточные шахты и где конкуренция на энергорынке? Из чьего кармана этот банкет?
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29.06.2020 17:13 Відповісти
Банкетом вважаєш отримання заробленої зарплати ? Майже дев'яності.
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29.06.2020 17:26 Відповісти
Банкетом я считаю МНОГОЛЕТНЕЕ финансирование госбюджетом УБЫТОЧНЫХ шахт, которые надо быстрее закрывать и шахтёрам на них искать новую работу, как в Европе. Остаться должны ПРИБЫЛЬНЫЕ и КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫЕ
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29.06.2020 17:31 Відповісти
А хто проти ? Але цим має хтось зайнятись.
4 місяці тому: https://hromadske.ua/posts/zbitkovi-derzhavni-shahti-mayut-zakriti-protyagom-5-rokiv-na-ce-pide-do-15-mlrd-grn Збиткові державні шахти мають закрити протягом 5 років: на це піде до 15 млрд грн
«Закриття однієї шахти і переведення її в екологічно безпечний об'єкт коштує від 200 до 500 мільйонів гривень. Додаємо соціальний пакет, який треба буде надати шахтарям. За нашою оцінкою, загалом реформа обійдеться в 14-15 мільярдів гривень», - повідомив Оржель.

І хіба не справедливі вимоги: виплатити зарплату (невиплачену з причин несплати за поставлене вугілля) і припинити експорт вугілля газової групи з країни-агресора,що лобіюється Ґерусом ?
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29.06.2020 17:48 Відповісти
Блеять, при таких розцінках коли Зєля буде уходити з Офісу Президента закривати за ним двері будуть протягом двох тижднів і на це піде декілька мільйонів гривень
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30.06.2020 10:55 Відповісти
А как отличить прибыльные от неприбыльных? Вот Центренерго, при барыгах, было прибыльным, а при честной бубочке стало убыточным. Его закрывать?
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29.06.2020 17:49 Відповісти
А Вы разбирались почему они "убыточные"? Ну так для понимания, прежде чем давать советы космической глупости? В Польше где темпы развития САМЫЕ большие в Европе что закрывают угольные шахты?( Это к вашим "аргументам") Расставила все по полочкам. Госшахты( как и вся госсобственность) являются кормушкой уродов олигархов и чиновников 30 лет."руководителям" "отрасли" и шахт ВЫГОДНО выделение дотаций и о они просто банально разворовываются. Далее на госшахтах существует система "аренды" "нужными бизнесменами" ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ НА ДЕНЬГИ государства добычных участков,когда САМОЕ ДОРОГОЕ "удовольствие" строительство добычных участков производит шахта,а добычу угля на ней( причем ВСЕ затраты сбрасываются на шахту) "нужными" бизнесменами. Часть угля,добываемого на госшахтах почему то по минимальной стоимости продается посредникам,которые продают его уже с "надбавкой". Далее на энергетических предприятиях почему то НЕ покупают уголь с госшахт,а покупают ( конечно же по "тендерам" у других либо по дорогой цене,если это госсобственность,и создают фиктивные долги,что бы обанкротить и купить либо ..просто не покупают и уголь тысячами тонн валяется на складах утрачивая свое качество). Для людей НЕ представляющих что такое шахта в Украине
В Украине( как и в мире) шахту "обслуживают" энергетики( громадный потребитель э/э) машиностроители( комбайны,компрессоры,насосы,электровозы,вагонетки),металлурги( рельсы и различная "крепь"),производители электрических машин. Я назвал САМЫЕ большие отрасли,которые и так плохо себя чувствуют ,а без шахт умрут. Поголовное большинство госшахт становится "прибыльными" как только приватизируются. Почему? Наверное вопрос не в шахтах ,а в управлении ними? Другие не хотят приватизировать,хотя запасы угля огромны. Почему? Наверное потому что в них надо сначала ВЛОЖИТЬ,а "ето" пусть сделает государство( а уж затем можно и "приватизировать") И для НЕ умных людей вопрос- В Украине энергетический баланс 50% строится на ТЭС,уголь за БАКСЫ покупать будете?( где их возьмете,ну так для интереса,если сейчас каждая третья гривна ЗАЕМНАЯ)Или лучше 2.5млр$ заплатить американским шахтёрам а своим 30 млн.$ нельзя?) СПРАШИВАТЬ надо ПОЧЕМУ НАГЛО ВОРУЮТ и отрасль УНИЧТОЖАЕТСЯ намеренно! В Украине за ТАКОЕ руководство госсобственностью НИКТО не несёт ответственности. Никто и НИКАКОЙ. Причина в ЭТОМ и уголь "дарагой"и шахты "убыточные" и меседжи "дурковатые". В мировом энергическом балансе уголь занимает 40%,а вы сокращать( в США чуть менее 50% и где мы и где США). В Украине 55% э/э производится на АЭС( и сколько срок службы блоков,а? Ну которым уже по 30-40 лет) Электричество тоже покупать будете? И на что? Не давайте советов космической глупости,если не разбираетесь.
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30.06.2020 06:32 Відповісти
Ответ: плачу я и мои знакомые, родственники и друзья с кумовьями из своего кармана. За убыточные предпреятия, убыточными их сделал ЗЕ через Геруса для Коломойского. Конкуренцию уничтожил тот же ЗЕ через того же Гекруса для того же Коломойского. И карман мой. Скажим вместе СПАСИБО Зедятлам. Они с ЗЕ, Герусом и Коломойским это сделали ВМЕСТЕ.
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29.06.2020 17:31 Відповісти
Я конечно понимаю, что на данном ресурсе очень популярна любая критика Зелика, при чём по всем вопросам жизнедеятельности страны и людей в целом, прямо не Президент Украины с весьма скромными полномочиями, а целый Темнейший и Величайший, но государственные шахты проблемны уже много лет и этот вопрос надо закрывать. Время угля для энергогенерации подходит к концу, увы и ах. Тянуть всё это за счёт госбюджета - путь в никуда
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29.06.2020 17:36 Відповісти
Опровергните ФАКТАМИ мои слова. Обоснуйте ФАКТАМИ свои. Про Зе, Геруса и Коломойского. да, скоро и работники АЄС в Киев подтянуться. Атомную єнергетику положили те же люди по той же причине.
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29.06.2020 17:43 Відповісти
Теме распила бабла при "господдержке" шахт уже лет 20, окститесь, при чём тут Зелик? Кто всрався, невистка? Как раз Волынец энд компани вам об этом и расскажет. Состояния уже сделаны на этом, а шахтёров до сих пор возят в Киев на "экскурсии с касками". Атомщикам да, надо дать возможности, но там вопрос Раши постоянно мелькает. Поэтому не надо сваливать всё в одну кучу. Экономика должна быть экономной и конкурентноспособной, а не за громкими лозунгами, продолжать сидеть на шее государства
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29.06.2020 17:52 Відповісти
Как это при чём ЗЕ? Вы, что, айкоса с ним накурились? Вот, например, ещё 19 мая сего года Ахметов отказался от предложения Зеленского купить ГП "Центроэнерго". С начала года убытки ГП "Центроэнерго" от продажи электроэнергии по заниженным ценам предприятиям, Коломойского составили 1,107 млрд. гривен. А до ЗЕ оно было ПРИБЫЛЬНЫМ. За период с середины 2019 года с приходом Зеленского к власти, государственное предприятие "Центрэнерго" , один из основных генераторов электрической и тепловой энергии государственной собственности, с доходного и работающего предприятия, усилиями назначенных властью управленцев, превратилось в убыточное с огромными много миллиардными долгами. Долг предприятия сейчас составляет 3.01 млрд. гривен.
Следующей жертвой олигархам стане атомная энергетика уводимая в минус назначенными Зеленским и К представителями Ахметова. Генерация АЭС снижена до исторического минимума - 49% для поддержания схем Ахметова.
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29.06.2020 18:00 Відповісти
По Центрэнерго таки и задайте этот вопрос Зелику? Я то тут причём, тем более с айкосами? На госшахтах какая себестоимость добычи угля? Какая цена у нас на электроэнергию? Откуда у Ахметова монополия и как он со всем договаривается? Это всё Зелик виноват? Или 25 лет схем в энергетике с различными олигархами в главных ролях, так и остались неведомыми для пипла? Роттердам+ ничему не учит?
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29.06.2020 18:12 Відповісти
ты забавный) Тебе пишут что зеля назначает ахметовских ставленников и те хоронят то же Центренерго, а у тебя "зелик невиноват"?))))
А кто виноват? Ахметов точно такой же как был год назад при Порошенке, но -
ТОГДА ЦЕНТРЕНЕРГО БЬІЛО ПРИБЬІЛЬНЬІМ.

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29.06.2020 18:33 Відповісти
Да, Зедятлы они забавные.
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29.06.2020 18:37 Відповісти
Ахметовских ставленников назначали, назначают и будут назначать. Ахметов - это гигант украинской экономики и политики уже на протяжении 25 лет. И никто с этим ничего не поделает, да - это такая забавная вещь и реалии этой жизни. Кучма, Янек и Порох с этим ничего не поделали, так что вы сейчас хотите, диванные "реформаторы"?
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29.06.2020 18:47 Відповісти
Спросят, непременно спросят. И по полной. особенно, как с борцуна с олигархами. ну, как он даунам от рождения обущал, ну, тем, кто за него проголосовал.
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29.06.2020 18:36 Відповісти
С Кучмы, Ющенко, Януковича, Порошенко много спросили? Сидят они в тюрьме? Пострадало их имущество, заработанное непонятно где? За Зелика проголосовало 73%,и как тут высирают под каждой новостью, они все дебилы? И вас, таких умных, все они окружили и жить не дают? К чему эта наивность?
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29.06.2020 19:39 Відповісти
Так вуы голосовали за кипрско-оманского офшорника и мастера иммитации игры х..м на рояле!
Это многое поясняет в вашем повдении.
И не передёргивайте цифры. 73% ОТ ПРИШЕДШИХ на выборы. А не от всей имеющих право голоса. А явка была ну очень низкая.
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29.06.2020 20:34 Відповісти
Я НЕ голосовал за Зелика и надеюсь теперь весь антиЗЕпонос выше ,смотрится комично. Навешивания ярлыков "зедебила" и прочее, уже входит в какое-то шизоидное состояние
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29.06.2020 21:55 Відповісти
Ответте на два вопроса пожалуста- почему есть нормально иметь к Порошенко претензии по всем проблемам,даже самым мелким,и второй- почему к зеленскому нельзя обращаться ни по каким вопросам,даже стратегическим?
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30.06.2020 00:41 Відповісти
Да, сейчас многие говорят, что не нолосовали за это тупое, трусливое и воровитое отребье. Об этом, об отказе за свое нолосование, говорили еще год тому назад. Подведем итог: фактами вы не опровергли мои факты, так же как и не подтвердили фактами свои слова. За писсюаниста вы не голосовали. Теперь можно и посмеяться. С вас. 😁😂🤣😊
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30.06.2020 05:40 Відповісти
Это значит он голосовал за Медведчука,Рабиновича и т.д.,короче,за праршу....(ватник)....
Осюда такая ненависть к Пороху и его лекторату!!
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30.06.2020 06:58 Відповісти
К слову, за страусовода вы не в курсе?
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29.06.2020 20:44 Відповісти
Так кто ему виноват, что он такой неуч, ублюдок и враг Украины???
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29.06.2020 17:57 Відповісти
Ну так они же честно говорили перед выборами: "мы сделаем это вместе". Просто не говорили что именно сделают и вместе с кем сделают.
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30.06.2020 10:57 Відповісти
Береги свою зеленую рожу, клоун. А это пока еще "засранцы" не подтянулись... И да, по поводу "засранцев" и вайбер. Кто-то знает, как гнусавое подключилось к группе? Его администратор группы подключил туда, или они подключились туда каким-то своим методом? Если это так, то что такое конфиденциальность с точки зрения вайбер, если каждое мурло может залезть в группу? Немного офтоп, но с другой стороны, все смешалось так, что уже не разберешь, где что и как.
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29.06.2020 17:14 Відповісти
А тим часом: Народний депутат від ВО «Батьківщина» Михайло Волинець став власником квартири площею 122,3 кв. м у Києві. Вартість нерухомості становить 7,64 млн грн, свідчить https://public.nazk.gov.ua/declaration/b6f6f041-2d87-4ff5-a1fc-b0ba90871f60 повідомлення про суттєві зміни у декларації депутата.
Власником квартири Волинець став 19 червня, але інформацію про зміни в декларації на сайті Національного агентства з запобігання корупції опублікували 28 червня
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29.06.2020 17:15 Відповісти
Что, Ахметову нужно впарить свой дорогой уголь вместо дешёвого газа да?
Где были эти стучальщики касками в 2014?
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29.06.2020 17:15 Відповісти
сидели в шахтах и сомневались напал агрессор или нет.
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29.06.2020 17:40 Відповісти
Геруса направить в эту толпу.Нехай понюхает шахтёрского пота.
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29.06.2020 17:16 Відповісти
ПУСТЬ ИМ ПЛАТЯТ СМОТРЯЩИЕ
Долой олигархов
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29.06.2020 17:18 Відповісти
Коломойський ? Чому б і ні.
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29.06.2020 17:24 Відповісти
Шо, снова касками на Банковой стучать будут?
Выбьют последние мозги из небожителей.
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29.06.2020 17:18 Відповісти
Пусть своими касками лучше Ахметке по голове постучат.
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29.06.2020 17:21 Відповісти
А почему только ему? А Бене и его буратине которое он выстругал ил говна и ЗЕлёного полена не надо стучать по голове? Новинскому и прочим не надо стучать в бубен?
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29.06.2020 17:53 Відповісти
Не відривайте Ваву від самолюбованія!
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29.06.2020 17:21 Відповісти
Які проблєми ? Щас Вовка курне айкос,підстрибне,накаже напечатати тонну дєнєг,-проблєма рєшена !
Шахтеры из разных регионов Украины начинают акцию протеста в Киеве с 30 июня, - глава профсоюза Волынец - Цензор.НЕТ 7484
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29.06.2020 17:22 Відповісти
айкос сцикуну видно добкін менший підганяє.
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29.06.2020 17:27 Відповісти
А че не в Ницце? Идите там касками постучите😷
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29.06.2020 17:24 Відповісти
И старый козёл Волынец, в который уже раз!, ведёт стадо баранов
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29.06.2020 17:24 Відповісти
За волынца и стадо согласен. Но махинаторы сидят в ВР и ОП.
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29.06.2020 17:54 Відповісти
Пусть уточнят, кто из них (примерно 73%) проголосовали за зебила. Они должны скинуться остальным 27% и отпустить их по домам. А сами- продолжить протесты и выбить деньги из зебилов с Беней.
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29.06.2020 17:25 Відповісти
Шахтеры из разных регионов Украины начинают акцию протеста в Киеве с 30 июня, - глава профсоюза Волынец - Цензор.НЕТ 3598
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29.06.2020 17:26 Відповісти
......снова КАСКАМИ грохотать будут ???? и ДУТЕТЬ будут ????
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29.06.2020 17:27 Відповісти
страшное дело...включить игнор билетам на концерты дыбилоквартала в такое сложное для страны время...волынцу яйки стальными померещились?
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29.06.2020 17:29 Відповісти
....походу ГЕРОСУ писец )))) Ляшко ему рубаху за ШАХТАРИКОВ порвал , теперь он их ГЕРОЙ !!!!
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29.06.2020 17:30 Відповісти
Герус своей законодательной поправкой позволил доить бюджет Украины со скоростью 48 млн баксов в день.
Так что кто кому чего порвёт / куда засунет и пропихнёт - очень интересный и непростой вопрос.
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29.06.2020 22:21 Відповісти
шо еще не дали ахметову???
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29.06.2020 17:36 Відповісти
сначала идиотов выбирают во власть, а потом касками стучат.
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29.06.2020 17:38 Відповісти
Совсем скоро : зубами стучать будут и костями, когда хйло воду на Крым пробивать начнёт
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29.06.2020 22:19 Відповісти
Зелебобики! Вы сделали шахтеров вместе!
Ой, а шахтеры - зелебобики сделали сами себя ?
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29.06.2020 17:46 Відповісти
А не треба було клована обирати. Сподіваюсь, хоть поржалі?
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29.06.2020 17:46 Відповісти
Вофка виходь, зелений дов#ойоб.
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29.06.2020 17:47 Відповісти
выстраивайтесь в колонны и под марш славянки на РФ ,причём не только с востока.Мы в масле тоже не купаемся,терпим,вы стучали касками в 90-х,шли пешим ходом по неньке,люди делились с вами куском хлеба...14 год в моём понимании на сияющей лампочке шахтёра поставил крест,вам дали паспорта РФ,кому нет получайте и не портите атмосферу,что вы хотели,то и получили.Адьёс.
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29.06.2020 18:06 Відповісти
ага, всего один раз за всю историю шахтёры попытались "вякать" - это случилось в 1997-1998 годах, на 2-3 годах действия "комплексной программы модернизации и реструктуризации угольной отрасли". Тогда казначейство работало не так круто, как сейчас, бабло на зарплаты и на "модернизацию" шло на одни и те же счета. И доблесный проффесор, будучи главой Донецкой ОГА, реально 2 года тупо перекладывал ВСЁ бабло со счетов угольных трестов (сосредоточненных тогда в г.Донецке) в карманы местной мафии (в 1998 году, кстати, в Украине появился первый долларовый миллиардер - Р.Ахметов, а весной 1999 года в посадках под Донецком, появилось несколько десятков "подснежников", лично посаженных Р.Ахметовым, которые думали, что они тоже учавствуют в дележе пирога).

Так вот - к 1998 году бравые шахтёры реально по 2 года вообще не получали зарплат, а так как знали, кто реально ворует всё и жутко боялись поднимать лапу на хоязев (чтобы самим не оказаться "подснежниками"), то колоннами по 3000 человек, пешком, за 600-800 км ходили "на Киев", стучать касочками и требовать выплаты зарплат.
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29.06.2020 18:29 Відповісти
Ліл, а хто то зробив? Вони думали що будуть робить їх разом, але навіть і встрашномснєнєвідєлі що той загадковий "їх" це і є величайший та наймудріший нарід, який змучився в очікуванні вселенської халяви та мудрого і справедливого царя.
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29.06.2020 18:07 Відповісти
Гудок прогнал рабов отвоевывать себе преференции . все как всегда .
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29.06.2020 18:10 Відповісти
При проффесоре Викторе Федоровиче вякать бравые шахтёры не пытались. Хотя именно при дважды не судимом впервые сняли "вредность" с кучи профессий шахтных и порезали коэфициенты тарифных сеток заводским работникам.
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29.06.2020 18:22 Відповісти
если возьмут ненароком Донецк - респект..))
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29.06.2020 18:30 Відповісти
шахтеры просрали Донецк, а идут на Киев.. На Донецк гаспада-с, на Донецк..
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29.06.2020 18:49 Відповісти
Мутит ахмет,а идут к бендеровцам и президенту.Совок неизлечим.
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29.06.2020 19:03 Відповісти
Да не совсем: мутит беня, опустошая бюджет Украины. Следовательно, ахметке меньше положенного стало перепадать. Вот и ставят зэ-клоуна раком на шпагат. Ща ещё пинчук со своими убыточными трубными заводами с нераспроданный продукцией подтянется ...))) а там и аграрии в лице бахматюков/косюков, которым на яхты перестало хватать из-за Бениной монопольной жадности...
Все ещё только начинается. Все ещё впереди...
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29.06.2020 22:17 Відповісти
Шахтарі з різних регіонів України починають акцію протесту в Києві з 30 червня, - глава профспілки Волинець - Цензор.НЕТ 5544
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29.06.2020 19:51 Відповісти
А КАКОГО В КИЕВЕ !!! НАХЙ ПОШЛИ ДОМОЙ И ДИРЕКТОРА СВОЕГО НА РАКУХУ !!!
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29.06.2020 20:19 Відповісти
Оооо, быдло денег захотело
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29.06.2020 22:09 Відповісти
Заборона на закупівлю та збагачення російського (з"ордло") вугілля виришить чимало шахтарських проблем. І не тільки шахтарських. Цікаво, до ахметова, королевської та іншої проросійської колаборації в протестувальників знайдуться такі вимоги?
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30.06.2020 09:41 Відповісти
 
 