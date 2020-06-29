Шахтарі з різних регіонів України починають акцію протесту в Києві з 30 червня, - глава профспілки Волинець. ВIДЕО

Шахтарі з різних регіонів України почнуть завтра в Києві безстрокову акцію протесту, на якій, серед іншого, будуть вимагати погашення перед працівниками державних шахт заборгованості з виплати зарплати, виведення галузі з кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Гірники підприємств "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля" виїхали до столиці. 30 червня шахтарі з різних регіонів України починають в Києві безстрокову акцію протесту, щоб захистити свої гарантовані Конституцією права і передати президенту, прем'єр-міністру, міністру енергетики свої вимоги, серед яких: погашення перед працівниками державних шахт заборгованості з виплати заробітної плати, яка, станом на 24 червня 2020 року, становить 622,5 млн грн", - зазначив він.

Також, за словами Волинця, серед вимог шахтарів: "зобов'язання Фонду державного майна України, ЗАТ "Центренерго", ДП "Держвуглепостач", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" повністю розрахуватися з державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля, зокрема, з ДП "Львіввугілля"(353 млн грн), шахтами імені М.С. Сургая (94 млн грн),"Південнодонбаська №1"(260 млн грн),"Краснолиманська".

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Крім того, шахтарі вимагатимуть звільнити від виконання обов'язків голову профільного комітету Верховної Ради Андрія Геруса і притягнути його до кримінальної відповідальності. "Також заборона імпорту електроенергії і вугілля газових марок з країни агресора - Російської Федерації, Білорусі. Відновлення роботи блоків теплових електростанцій, які були переоснащені з антрацитового вугілля на вугілля газової групи. Висновок шахт з простою, забезпечення їх стабільної роботи та інше", - додав Волинець.

Нагадаємо, на минулому тижні шахтарі державної шахти "Надія" протестували під Офісом Президента. Після виходу до них глави держави і обіцянки "розібратися з Центренерго", шахтарям держкомпанія, підконтрольна Ігорю Коломойському, заплатила 8,75 млн грн, що становить близько 0,5% боргу "Центренерго" шахтам.

Раніше Волинець заявляв, що коли працювала формула "Роттердам +", вітчизняне вугілля було затребуване і шахтарі мали роботу і зарплату, а зараз вони збираються їхати до Києва протестувати.

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