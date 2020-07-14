Кулеба: Вбивство медика на Донбасі містить ознаки військового злочину. ВIДЕО (оновлено)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вбивство українського медика на Донбасі просто так не залишать, оскільки очевидні ознаки військового злочину.

Про це він заявив на онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Уже сьогодні ми, Міністерство закордонних справ, проінформуємо наших партнерів про те, що сталося, про те, як грубо вкотре порушуються норми міжнародно-гуманітарного права окупаційними силами. Зокрема, сьогодні я буду проводити зустріч з представником ОБСЄ в Тристоронній контактній групі пані Хайді Грау, і це питання ми також детально обговоримо. Вбивство українського медика на фронті не залишиться без уваги наших міжнародних партнерів, і ми зробимо все для того, щоб ворог заплатив за цей злочин дорогу ціну", - сказав Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, що з юридичної точки зору в цьому вбивстві є ознаки військового злочину.

"Перш за все, я хочу висловити співчуття близьким, родичам загиблого. По-друге, хочу дуже чітко заявити, що з юридичної точки зору в цьому вбивстві є ознаки військового злочину, а з моральної точки зору йдеться ні про що інше, як про акт варварства", - зазначив Кулеба.

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Нагадаємо, російські терористи застрелили військового медика і поранили двох бійців, які намагалися винести тіло загиблого бійця під Зайцевим.