УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7953 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
10 763 99

Кулеба: Вбивство медика на Донбасі містить ознаки військового злочину. ВIДЕО (оновлено)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вбивство українського медика на Донбасі просто так не залишать, оскільки очевидні ознаки військового злочину.

Про це він заявив на онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Уже сьогодні ми, Міністерство закордонних справ, проінформуємо наших партнерів про те, що сталося, про те, як грубо вкотре порушуються норми міжнародно-гуманітарного права окупаційними силами. Зокрема, сьогодні я буду проводити зустріч з представником ОБСЄ в Тристоронній контактній групі пані Хайді Грау, і це питання ми також детально обговоримо. Вбивство українського медика на фронті не залишиться без уваги наших міжнародних партнерів, і ми зробимо все для того, щоб ворог заплатив за цей злочин дорогу ціну", - сказав Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, що з юридичної точки зору в цьому вбивстві є ознаки військового злочину.

"Перш за все, я хочу висловити співчуття близьким, родичам загиблого. По-друге, хочу дуже чітко заявити, що з юридичної точки зору в цьому вбивстві є ознаки військового злочину, а з моральної точки зору йдеться ні про що інше, як про акт варварства", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів загинули від початку доби в зоні ООС, - пресцентр

Нагадаємо, російські терористи застрелили військового медика і поранили двох бійців, які намагалися винести тіло загиблого бійця під Зайцевим.

Автор: 

смерть (6774) Донбас (22356) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
Бубочке уже сообщили?
А то его - главное не стрелять не работает. Даже и не начинало работать.
показати весь коментар
14.07.2020 09:58
+31
Проснулся!
И не содержит признаки, а ЯВЛЯЕТСЯ военным преступлением, приспособленец кулеба.
показати весь коментар
14.07.2020 09:58
+22
Кулеба также назвал это убийство актом вандализма.
Он бы еще это хулиганством назвал, мудак.
показати весь коментар
14.07.2020 10:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бубочке уже сообщили?
А то его - главное не стрелять не работает. Даже и не начинало работать.
показати весь коментар
14.07.2020 09:58 Відповісти
Його головне - "большая стройка" і дерибан державного бабла
показати весь коментар
14.07.2020 10:04 Відповісти
у ишака новоселье, а вы тут с какими-то проблемами, и, вообще, високосный год
показати весь коментар
14.07.2020 10:08 Відповісти
Ваве нужен "четкий план", а вы тут с такими мелочами
показати весь коментар
14.07.2020 10:08 Відповісти
твой мозг такой же как у Зели...любой повод используешь что б нагадить в интернете...
показати весь коментар
14.07.2020 11:33 Відповісти
кондитерского бубочку это не интересует.
показати весь коментар
14.07.2020 19:08 Відповісти
А как террористы были извещены о намерении делегации забрать тело? Какие опознавательные знаки имел медик и сколь заметны они были?
показати весь коментар
14.07.2020 09:58 Відповісти
Договаривались через ОБСЕ, все были в белых касках, медик с красным крестом.
показати весь коментар
14.07.2020 09:59 Відповісти
А что миссия ОБСЕ про это пишет?
показати весь коментар
14.07.2020 10:21 Відповісти
Идите и читайте.
показати весь коментар
14.07.2020 10:22 Відповісти
Уже сходил, пока ничего.
показати весь коментар
14.07.2020 10:24 Відповісти
Зайдете позже, может у них позднее зажигание, как у Кулебы.
показати весь коментар
14.07.2020 10:31 Відповісти
алехандро,идите ко-ко- ко на срусайты ...
показати весь коментар
14.07.2020 10:51 Відповісти
"Получив подтверждение режима "Тишина" группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия.
Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому.
В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие вражеского огня военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевую травму.
Коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска даже не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм".

Источник: https://censor.net/n3207862
показати весь коментар
14.07.2020 10:01 Відповісти
"Отримавши підтвердження режиму «Тиша» група евакуації в білих касках із розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла полеглого декілька метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. "
Кто был раненый, к которому поспешил медик, если шли к убитому, а потом "группа отошла"?
Такого рода сообщения страдают некоторой односторонностью и неясностью изложения. Что означает режим "тишина"? Днем или ночью было дело, когда цвет каски неразличим?
показати весь коментар
14.07.2020 10:13 Відповісти
Не важно ранен был или убит тот, к кому шла группа.
Переговори о прекращении огня шли через ОБСЕ и совместную группу-комиссию.
Ищите информацию из других источников.
Или вы в состоянии только задавать вопросы?
показати весь коментар
14.07.2020 10:20 Відповісти
В определенном смысле не важно, но написано, что шли к убитому. Я не вижу ссылок на ОБСЕ и какую то "групп-комиссию", потому и спрашиваю, вы же что то утверждаете, стало быть, видели какой то источник мне не известный.
показати весь коментар
14.07.2020 10:23 Відповісти
у тебя один источник ясный - это Путин
показати весь коментар
14.07.2020 10:29 Відповісти
Я дала вам ссылку на статью с сообщением от командования ООС.
Они по-вашему врут?
показати весь коментар
14.07.2020 10:30 Відповісти
В сообщении не видать, чтоб кто то договаривался через ОБСЕ, про белые каски написано, про красный крест - не написано, в чем суть режима "тишина" не написано.
В целом сообщения часто загадочны, например, прилетает пуля в какой то жилой дом в ОРДЛО, военные тут же сообщают, что с их позиции не могла прилететь, т.к. 2 км дистанции и рельеф не позволяет, но при этом позицию указывают на 1,5 км. дальше линии фронта, так что неясно, мог ли какой то вольный стрелок выдвинутся поближе и стрельнуть?
показати весь коментар
14.07.2020 10:39 Відповісти
Читала о совместной комиссии и ОБСЕ в твиттере. Поищу.
В сообщении командования ООС написано, что договаривались.
С кем?
показати весь коментар
14.07.2020 10:46 Відповісти
Ну вот, появился отчет миссии ОБСЕ от 14.07.20, там ни слова о посредничестве миссии в договоренностях про режим тишины для выноса тела, вообще никак не освещен эпизод с расстрелом медиков.
показати весь коментар
14.07.2020 19:58 Відповісти
В чем вы пытаетесь меня убедить? Что мрази, которые вспарывали живот жителю Горловки только за то, что он препятствовал снятию украинского флага, пытали и убили подростка Степу Чубенко за желто-синюю леночку, перевоспитались и из мерзавцев превратились в благородных воинов?
Я в это не поверю.
Я верю, что какие-то договоренности о прекращении огня были, как сообщил штаб ООС. Иначе, медика туда не оправляли бы.
показати весь коментар
14.07.2020 20:41 Відповісти
Медик как никак все же военный. Что касается мразей, то вопрос не в моральных качествах, а в том, что им самим приходится периодически вытаскивать своих бойцов и договоренностей про взаимное не препятствование уже были десятки, если не сотни, так что сознательно нарушить очередные договоренности без весомых и понятных причин выгоды никакой.
показати весь коментар
14.07.2020 20:56 Відповісти
Эти обдолбыши постоянно нарушают договоренности, и не только о прекращении огня.
Не пускают представителей ОБСЕ в места, которые подлежат мониторингу, сбивают их беспилотники.
Ну прямо новость и никогда такого не было, чтобы они нарушали обещания!
показати весь коментар
14.07.2020 21:02 Відповісти
Да, они вообще всегда, а ВСУ изредка и случайно, только вот по докладам ОБСЕ всегда как то равно и техники вне мест отведения, и снарядов, летящих в обе стороны, и пушек установленных рядом с жильем.
показати весь коментар
14.07.2020 21:27 Відповісти
Рашкотварь падлючая,ответите за подлую развязанную войну по полной - тотальной нищетой и развалом заСрахи
показати весь коментар
14.07.2020 10:54 Відповісти
ты тупой штоле? четко написано - вышла группа за убитым, по группе открыли огонь на поражение, из группы двоих ранило, медика убило, когда он пытался оказать помощь одному из раненых.
показати весь коментар
14.07.2020 10:48 Відповісти
Это ты тупой
""Получив подтверждение режима "Тишина" группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия.
Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому.
В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие вражеского огня военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевую травму."
В сообщении написано, что шли за телом, а не за раненым. Написано, что группа из 3х человек после первого обстрела отошла, но медик поспешил на помощь раненому, ПОСЛЕ чего начался второй обстрел, в котором медик убит, а остальные 2 члена группы ранены, так к кому же медик бросился на помощь, если один из упомянутых бойцов был убит еще до 1го обстрела и группа об этом знала, а остальные участники группы ранены после убийства медика?
показати весь коментар
14.07.2020 11:19 Відповісти
тупорылый ватник, чем ты там пытаешься думать? шли за телом группой, по итогам обстрела получили 2 раненых и убитого медика. нигде не сказано ни общее количество людей в группе, ни момент получения ранений. 2 раненых и 1 убитый - это уже общий итог по результатам обстрела. шли забирать тело, поэтому абсолютно логично, что медик помогал одному из раненых группы, так как других раненых там не было. чего ты такое тупое? где ты там увидел, что "остальные участники группы ранены после убийства медика"?? нигде такого не сказано
показати весь коментар
14.07.2020 11:25 Відповісти
Фразы сообщения придурковаты, потому и возникают вопросы, если один из бойцов был ранен в результате первого обстрела при отходе, то так и нужно было написать "раненому при отходе члену группы", вместо "но военный медик поспешил" - "и военный медик поспешил".
Тупорылый по прежнему только ты, вранье и нечленораздельное беканье любых государственных органов, включая военных, беда не РФ, а украинцев.
показати весь коментар
14.07.2020 12:18 Відповісти
шо такое "РФ"? это ты ********* так называешь стыдливо? почему-то вопросы возникают у одного тебя, кацапского бота. а у нас вопросов нет, потому что все понятно. и вообще эти вопросы никак не меняют сути дела - а именно наглого, циничного, подлого, варварского убийства российскими войсками медика.
показати весь коментар
14.07.2020 14:41 Відповісти
Так у тебя и прочих здесь работающих под 20 никами ботов, вопросов не может быть априори.
показати весь коментар
14.07.2020 17:39 Відповісти
По его информации, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военные были вынуждены отойти назад и перегруппироваться. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время российские наемники продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.Источник: https://censor.net/n3208041

скушал, коцапчег? вопросі у него возникают..
показати весь коментар
14.07.2020 16:29 Відповісти
Это сообщение не информ службы ООС, а частного лица, так что придурковатость текста ООС никак не отменяется.
показати весь коментар
14.07.2020 17:43 Відповісти
Они специально медиков убивают, намеренно.
И год назад специально медиков убили.
Именно военные медики, спасающие бойцов ВСУ, вызывают у них такую лютую ненависть.
Это нелюди, уроды.
показати весь коментар
14.07.2020 10:27 Відповісти
"Получив подтверждение режима "Тишина" группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Источник: https://censor.net/n3207862
показати весь коментар
14.07.2020 10:01 Відповісти
Сейчас к тебе выехал курьер с копиями рапортов бойцов,фото с места убийства,докладами командиров частей и родов войск, делегацией из дырляндии с рассказом о том как они были извещены ,задавай вопросы не стесняйся.
показати весь коментар
14.07.2020 10:03 Відповісти
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/897841740708443

Кулеба: Вбивство медика на Донбасі містить ознаки військового злочину - Цензор.НЕТ 2317
показати весь коментар
14.07.2020 10:04 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3207862/rosiyiski_terorysty_zastrelyly_viyiskovogo_medyka_i_poranyly_dvoh_biyitsiv_yaki_namagalysya_vynesty
показати весь коментар
14.07.2020 10:32 Відповісти
какие "террористы"? там российские оккупанты
показати весь коментар
14.07.2020 10:36 Відповісти
Проснулся!
И не содержит признаки, а ЯВЛЯЕТСЯ военным преступлением, приспособленец кулеба.
показати весь коментар
14.07.2020 09:58 Відповісти
Как-то не удобно получилось.)) Правда?
показати весь коментар
14.07.2020 10:40 Відповісти
А "величайший" ничего не хочет людям сказать? Или это не видосики клепать? Не комильфо?

Кулеба: Убийство медика на Донбассе содержит признаки военного преступления - Цензор.НЕТ 632
показати весь коментар
14.07.2020 09:58 Відповісти
Невже ще не дішло що домовлятись з кацапами собі дорожче?
показати весь коментар
14.07.2020 09:59 Відповісти
Дипломатов учат врать на учебе. И вес дипломаты врут своим коллегам. Наши дипломаты - врут своим гражданам. Вы оставите это преступление просто так, как и все преступления до этого.
показати весь коментар
14.07.2020 10:03 Відповісти
Военное преступление? А шо по этому поводу думает гавнокомандующий Бубочка?
показати весь коментар
14.07.2020 10:03 Відповісти
Накаже відвести війська, відкрити додаткові КПВВ і далі буде дивитися в "мирні очі" обнуленого чи облупленого.
показати весь коментар
14.07.2020 10:07 Відповісти
Бытовое там тоже наши люди.
показати весь коментар
14.07.2020 10:13 Відповісти
а чего зе молчит???????? опять спрятался от людей под диван
показати весь коментар
14.07.2020 10:05 Відповісти
Це ж не про вірус і не про карантин.
показати весь коментар
14.07.2020 10:08 Відповісти
Обживається в новому житлі.(або отходняки після новосілля).
показати весь коментар
14.07.2020 10:25 Відповісти
Уявіть,як би таке трапилося в країні,де є президент.Реакція була б миттєва.Але у нас нема президента.Є нікчема і клоун.
показати весь коментар
14.07.2020 10:08 Відповісти
Миттєво було б змішане з лайном те місце, звідки стався обстріл і ще до реакції президента.
показати весь коментар
14.07.2020 10:17 Відповісти
Їх фомулювання вже викликають блювотний рефлекс.
Основна мета зеленої влади, сказати так, щоб не образити кацапів, які вбивають українців, і не викликати посилення санкцій проти мордора.
показати весь коментар
14.07.2020 10:09 Відповісти
Кулеба также назвал это убийство актом вандализма.
Он бы еще это хулиганством назвал, мудак.
показати весь коментар
14.07.2020 10:09 Відповісти
На самом деле, обвинение в военном преступлании - это серьезное обвинение:
"Военное преступление является актом , который представляет собой серьезное нарушение https://ru.qwe.wiki/wiki/Laws_of_war законов войны , которая дает начало индивидуальной уголовной ответственности"
(Википедия)

Понимаете? Индивидуальная уголовная ответственность, а не какая-то "неизвестная группа ихтамнетов"!

" https://ru.qwe.wiki/wiki/Geneva_Conventions Женевские конвенции 1949 года определили новые военные преступления и установили, что государства могут осуществлять https://ru.qwe.wiki/wiki/Universal_jurisdiction универсальную юрисдикцию в отношении таких преступлений."

То есть "Универсальная юрисдикция позволяет https://ru.qwe.wiki/wiki/Sovereign_state государства или https://ru.qwe.wiki/wiki/International_organization международные организациям требовать уголовной https://ru.qwe.wiki/wiki/Jurisdiction юрисдикции над обвиняемым независимо от того, где якобы было совершенно преступление, и независимо от национальности обвиняемого, страны https://ru.qwe.wiki/wiki/Residency_(domicile) проживания , или любого другого отношения с объектом уголовного преследования. Преступления , преследуемые по универсальной юрисдикции считается преступления против всех, слишком серьезных , чтобы терпеть https://ru.qwe.wiki/wiki/Jurisdictional_arbitrage юрисдикционный арбитраж ."
(Википедия)

Запоребриком укрыться не получится, потребуют выдачи.
Если будут этим заниматься, конечно. Бо "бубочка" то занят: пилит видосики.
показати весь коментар
14.07.2020 10:34 Відповісти
*Вандали́зм - одна из форм деструктивного (разрушительного) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 девиантного поведения человека, в ходе которого уничтожаются или оскверняются предметы искусства, культуры*

*Историческое толкование слова «вандализм» - дикий, беспощадный грабёж, варварствоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2 [2] *

Военное преступление а не акт вандализма. К чему тут вандализм?
показати весь коментар
14.07.2020 10:12 Відповісти
Це працює професійний перекладач на Цензорі,що вважає "варварство" українською,"вандалізмом" російською.
показати весь коментар
14.07.2020 10:33 Відповісти
Дякую, прочитав українську версію, перекладач дійсно професійний. На жаль український варіант статті з'являється чомусь пізніше
показати весь коментар
14.07.2020 11:04 Відповісти
Не впізнаю. Хто це? Інокентій Смоктуновський? Ні. А це не бравий солдат Швейк чи співпадіння?
показати весь коментар
14.07.2020 10:12 Відповісти
********* вышла из всех международных договоров - может убивать и насиловать всех безнаказанно.
показати весь коментар
14.07.2020 10:13 Відповісти
это есть военное преступление(без "содержит признаки"), это международный терроризм. и террорист - кацапия.
показати весь коментар
14.07.2020 10:13 Відповісти
Медика вбити це злочин, а добровільно віддати територію ворогу рідної країни, в обхід вимог кілької статей Конституції одразу, це у низ не злочин. Цікава логіка. Особливао для наступих прокурорів і трибуналів, тоді коли попруть хабад із влади.
показати весь коментар
14.07.2020 10:16 Відповісти
Примите выпердышей убийц без экзаменов в вузы Украины.
показати весь коментар
14.07.2020 10:19 Відповісти
ну ты-то для себя уже явно сделал выбор где жить, патрийот...пафосно гавкать издалека любой сможет, а вот разгребать все равно будут другие...
показати весь коментар
14.07.2020 10:26 Відповісти
это не твое дело.
показати весь коментар
14.07.2020 10:41 Відповісти
ну я то, в отличие от тебя, здесь живу...а вот ты, гордый непримиримый борцун, сдриснул, оставив разгребать проблемы другим...
показати весь коментар
14.07.2020 10:45 Відповісти
Неужели это первый случай за 6 лет?
Таких преступлений со стороны мордора уже было сотни! И почему петя рошенко за 5 лет своей каденции не подымал эти преступления на международном уровне???
О таких вещах надо было трубить везде! Во всех международных организациях, в иностранных СМИ, заявлять о них везде где только можно! Что бы ватные дебилы в мордоре потом не говорили : "...там бендеровцы и нацики..."
показати весь коментар
14.07.2020 10:19 Відповісти
та неее.. то мир в глазах *****!
показати весь коментар
14.07.2020 10:19 Відповісти
а я думал ведение террористической гибридной войны кацапнёй и оккупация Крыма, а также убийства каждого украинца содержат все признаки военного преступления...
показати весь коментар
14.07.2020 10:26 Відповісти
Нарушение Женевской конвенции.
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-conventon-1.htm
показати весь коментар
14.07.2020 10:28 Відповісти
Візовий режим з Росією, навіть не пропонують. Скотиняки однозначно....
показати весь коментар
14.07.2020 10:29 Відповісти
Чому не розслідують причини загибелі тисячів бійців в ілловайську та інших котлах де на лице вина парашенки та його проросійських хенералів????
показати весь коментар
14.07.2020 10:36 Відповісти
https://vk.com/strelkov_info Сводки от ополчения Новороссии
https://vk.com/wall-57424472_275595 7 минут назад

Действия

14.07.20. Сообщение от НМ ДНР.

«Неспособность командования ВСУ сохранять жизнь и здоровье своих подчиненных, а также провальная вылазка диверсионно-разведывательной группы ни чему не учит и ее организатора - командира 35-й бригады морской пехоты ПАЛАСА.
Как мы сообщали ранее, шесть диверсантов из состава 35 бригады совершили попытку выхода к переднему краю в районе н.п. ЗАЙЦЕВО. В результате подрывов на собственных минах противник понес потери: один погиб на месте, двое получили ранения. Безразличие к личному составу командования морской пехоты ВСУ привело к тому, что погибший боец остался на месте подрыва.
При этом Народной милицией по запросу СЦКК украинской стороны не раз предоставлялись гарантии безопасности для эвакуации тела погибшего украинского военнослужащего. В ответ боевики только усилили обстрелы с применением беспилотника.
Впоследствии нам удалось эвакуировать тело погибшего военнослужащего 137 батальона 35 бригады, оставленного командованием морской пехоты и готовы его передать родственникам для придания тела земле, согласно христианским обычаям.
Однако, в настоящее время с целью очернить наши гуманитарные инициативы украинское командование, вместо обращения к нам с вопросом о возможности передать тело и ничего не придумав для защиты своих бойцов, в экстренном порядке обратилось за помощью к украинским телеканалам для создания театрализованного шоу.
Отдельно отметим, что находящееся на погибшем диверсанте экипировка и имеющееся вооружение (автомат АКМ-ТК7) прямо указывают на явный немиролюбивый замысел разведывательной группы противника.
Топорность в управлении подчиненными командования морской пехоты ВСУ в очередной раз свидетельствует о не способности вести боевые действия без допущения потерь.
С момента прибытия 35 бригады в зону ООС небоевые потери противника по состоянию на 14 июля составляют: ТРОЕ погибшими и ШЕСТНАДЦАТЬ ранеными».
показати весь коментар
14.07.2020 10:41 Відповісти
Тупой базар....
Как и бла бла ООН после Алеппо!!!!
показати весь коментар
14.07.2020 10:41 Відповісти
А где так называемый главнокомандующий сказать нечего памперсы очередные меняет безвольное беспринципное это не руководитель а артист в главной роли президента им крутят как хотят
показати весь коментар
14.07.2020 10:43 Відповісти
Треба робити як сказав ЗеіБеня: Просто перестать стрелять...
показати весь коментар
14.07.2020 10:49 Відповісти
Видео не смотрел, а прочитал текст. И не одного слова о параше, только слово - враг. Это в стиле Зеленского.
показати весь коментар
14.07.2020 11:03 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1282940059516383238 43 мин

Після порушення режиму припинення вогню й загибелі трьох наших військових президент Зеленський мав би зв'язатися з учасниками нормандського формату, вимагати посилення антиросійських санкцій, винести питання на засідання РБ ООН. Ну, це все, звісно, якби Зеленський був президентом
показати весь коментар
14.07.2020 11:13 Відповісти
А убийство простых солдат незаконными формированиями не носит признаки военного преступления? Вообще то- все эти убийства сейчас класифицируются как теракты. Хоть солдат, хоть медиков, хоть мирных. Не забываем, там ведь- террористы!
показати весь коментар
14.07.2020 11:26 Відповісти
этим "террористам" обучение, еду, оружие, деньги и приказы отдает рф.
показати весь коментар
14.07.2020 12:26 Відповісти
Тоесть, они не террористы?
показати весь коментар
14.07.2020 12:41 Відповісти
если они террористы то рф должны признать государством финансирующим терроризм что наказывается санкциями и изоляцией, если они военные преступники, то рф должны признать государством развязавшим войну против суверенного государства что должно привести ко второму Нюрнбергу. выбирай.
показати весь коментар
14.07.2020 12:45 Відповісти
Это в моей власти- выбирать варианты??!!!!
показати весь коментар
14.07.2020 17:09 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZXD2bi2UEjZeDUNsDgqm1LJAnChJdUHtaVZgsJICNt56gD5q5mn0s_B8M4FMTUhUq4u6r9Sh2YOJLDouws-IihjYvr7RsfROx3ct_0otaSsOVds1FMkhJYuaEK39CZrllY&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3354062034613807?__cft__[0]=AZXD2bi2UEjZeDUNsDgqm1LJAnChJdUHtaVZgsJICNt56gD5q5mn0s_B8M4FMTUhUq4u6r9Sh2YOJLDouws-IihjYvr7RsfROx3ct_0otaSsOVds1FMkhJYuaEK39CZrllY&__tn__=%2CO%2CP-R 5 мин. ·

11-21. Прошло почти 20 часов с момента гибели трех наших воинов, в том числе убийстве медика при попытке эвакуации погибшего под гарантии ОБСЕ и российских оккупантов.

Зеленский молчит. Ему на это наплевать. У него в голове война уже закончилась.
показати весь коментар
14.07.2020 11:28 Відповісти
Чому проце говорить міністр іноземних справ!? Де президент!?
показати весь коментар
14.07.2020 11:55 Відповісти
на дачі "бурячки сапає"
показати весь коментар
14.07.2020 12:24 Відповісти
а пам'ятаєте місцеву зебільна сволоту?

Татьяна Лайф
Порохоботы, не развивайте пургу. Отступление будет синхронным. Боевики каждый день обстреливают наши позиции, это должно прекратиться. Наши позиции не станут позициями врага, просто мы перестанем читать ежедневные сводки о гибели наших воинов.
Так что заткнитесь, вояки диванные
18.09.2019 19:04
Ответить
Мне нравится 6
показати весь коментар
14.07.2020 12:01 Відповісти
так они и не читают сводки о гибели патриотов Украины....им на гибель этих ребят пох....вместе с ихним паханом зеликом **********....на сайте ОП об этом ни слова....зачем им это?...их это не касается....главное быстренько увеличить себе зарплаты...а погибать за Украину - это дело холопов....зеленым подонкамкак и мертвечуковским главное заранее перевести заработанное непосильным трудом бабло в офшоры.......
показати весь коментар
14.07.2020 14:19 Відповісти
скажите бубочке медик не стрелял, и что помогло?
показати весь коментар
14.07.2020 12:05 Відповісти
Це там, де дурачок війська розвів?
показати весь коментар
14.07.2020 12:07 Відповісти
вЯличайший политик современности за работой -

https://twitter.com/i/status/1276764096088674305
показати весь коментар
14.07.2020 13:04 Відповісти
Кулеба: Вбивство медика на Донбасі містить ознаки військового злочину - Цензор.НЕТ 5399
показати весь коментар
14.07.2020 13:09 Відповісти
Если ты так считаешь, то оъясни, пожалуйста, своему нелоху, чтобы он понял, что это действительно военное преступление (уже которое по счету) путлера против Украины. Успехов в оъяснении азбучных истин сегодняшнему президенту Украины. Что-то мне подсказывает, что это закончится снятием тебя с твоей должности как не справившегося со своими обязанностями....вперед....
показати весь коментар
14.07.2020 14:11 Відповісти
 
 