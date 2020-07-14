Кулеба: Убийство медика на Донбассе содержит признаки военного преступления. ВИДЕО (обновлено)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе просто так не оставят, поскольку на лицо признаки военного преступления.

Об этом он заявил на онлайн-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Уже сегодня мы, Министерство иностранных дел, проинформируем наших партнеров о том, что произошло, о том, как грубо в очередной раз нарушаются нормы международно-гуманитарного права оккупационными силами. В частности, сегодня я буду проводить встречу с представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе госпожой Хайди Грау, и этот вопрос мы также детально обсудим. Убийство украинского медика на фронте не останется без внимания наших международных партнеров, и мы сделаем все для того, чтобы враг заплатил за это преступление дорогую цену", - сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления.

"Прежде всего, я хочу выразить соболезнования близким, родственникам погибшего. Во-вторых, хочу очень четко заявить, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления, а с моральной точки зрения речь идет ни о чем другом, как об акте варварства", - отметил Кулеба.

Напомним, российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево.

