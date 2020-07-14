РУС
10 763 99

Кулеба: Убийство медика на Донбассе содержит признаки военного преступления. ВИДЕО (обновлено)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе просто так не оставят, поскольку на лицо признаки военного преступления.

Об этом он заявил на онлайн-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Уже сегодня мы, Министерство иностранных дел, проинформируем наших партнеров о том, что произошло, о том, как грубо в очередной раз нарушаются нормы международно-гуманитарного права оккупационными силами. В частности, сегодня я буду проводить встречу с представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе госпожой Хайди Грау, и этот вопрос мы также детально обсудим. Убийство украинского медика на фронте не останется без внимания наших международных партнеров, и мы сделаем все для того, чтобы враг заплатил за это преступление дорогую цену", - сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления.

"Прежде всего, я хочу выразить соболезнования близким, родственникам погибшего. Во-вторых, хочу очень четко заявить, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления, а с моральной точки зрения речь идет ни о чем другом, как об акте варварства", - отметил Кулеба.

Напомним, российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево.

Читайте также: Трое украинских воинов погибли, еще двое получили ранения и боевые травмы. За сутки - 18 вражеских обстрелов, - штаб

смерть (9284) Донбасс (26961) Кулеба Дмитрий (2881)
Топ комментарии
+40
Бубочке уже сообщили?
А то его - главное не стрелять не работает. Даже и не начинало работать.
14.07.2020 09:58 Ответить
14.07.2020 09:58 Ответить
+31
Проснулся!
И не содержит признаки, а ЯВЛЯЕТСЯ военным преступлением, приспособленец кулеба.
14.07.2020 09:58 Ответить
14.07.2020 09:58 Ответить
+22
Кулеба также назвал это убийство актом вандализма.
Он бы еще это хулиганством назвал, мудак.
14.07.2020 10:09 Ответить
14.07.2020 10:09 Ответить
Бубочке уже сообщили?
А то его - главное не стрелять не работает. Даже и не начинало работать.
14.07.2020 09:58 Ответить
14.07.2020 09:58 Ответить
Його головне - "большая стройка" і дерибан державного бабла
14.07.2020 10:04 Ответить
14.07.2020 10:04 Ответить
у ишака новоселье, а вы тут с какими-то проблемами, и, вообще, високосный год
14.07.2020 10:08 Ответить
14.07.2020 10:08 Ответить
Ваве нужен "четкий план", а вы тут с такими мелочами
14.07.2020 10:08 Ответить
14.07.2020 10:08 Ответить
твой мозг такой же как у Зели...любой повод используешь что б нагадить в интернете...
14.07.2020 11:33 Ответить
14.07.2020 11:33 Ответить
кондитерского бубочку это не интересует.
14.07.2020 19:08 Ответить
14.07.2020 19:08 Ответить
А как террористы были извещены о намерении делегации забрать тело? Какие опознавательные знаки имел медик и сколь заметны они были?
14.07.2020 09:58 Ответить
14.07.2020 09:58 Ответить
Договаривались через ОБСЕ, все были в белых касках, медик с красным крестом.
14.07.2020 09:59 Ответить
14.07.2020 09:59 Ответить
А что миссия ОБСЕ про это пишет?
14.07.2020 10:21 Ответить
14.07.2020 10:21 Ответить
Идите и читайте.
14.07.2020 10:22 Ответить
14.07.2020 10:22 Ответить
Уже сходил, пока ничего.
14.07.2020 10:24 Ответить
14.07.2020 10:24 Ответить
Зайдете позже, может у них позднее зажигание, как у Кулебы.
14.07.2020 10:31 Ответить
14.07.2020 10:31 Ответить
алехандро,идите ко-ко- ко на срусайты ...
14.07.2020 10:51 Ответить
14.07.2020 10:51 Ответить
"Получив подтверждение режима "Тишина" группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия.
Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому.
В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие вражеского огня военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевую травму.
Коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска даже не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм".

Источник: https://censor.net/n3207862
14.07.2020 10:01 Ответить
14.07.2020 10:01 Ответить
"Отримавши підтвердження режиму «Тиша» група евакуації в білих касках із розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла полеглого декілька метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. "
Кто был раненый, к которому поспешил медик, если шли к убитому, а потом "группа отошла"?
Такого рода сообщения страдают некоторой односторонностью и неясностью изложения. Что означает режим "тишина"? Днем или ночью было дело, когда цвет каски неразличим?
14.07.2020 10:13 Ответить
14.07.2020 10:13 Ответить
Не важно ранен был или убит тот, к кому шла группа.
Переговори о прекращении огня шли через ОБСЕ и совместную группу-комиссию.
Ищите информацию из других источников.
Или вы в состоянии только задавать вопросы?
14.07.2020 10:20 Ответить
14.07.2020 10:20 Ответить
В определенном смысле не важно, но написано, что шли к убитому. Я не вижу ссылок на ОБСЕ и какую то "групп-комиссию", потому и спрашиваю, вы же что то утверждаете, стало быть, видели какой то источник мне не известный.
14.07.2020 10:23 Ответить
14.07.2020 10:23 Ответить
у тебя один источник ясный - это Путин
14.07.2020 10:29 Ответить
14.07.2020 10:29 Ответить
Я дала вам ссылку на статью с сообщением от командования ООС.
Они по-вашему врут?
14.07.2020 10:30 Ответить
14.07.2020 10:30 Ответить
В сообщении не видать, чтоб кто то договаривался через ОБСЕ, про белые каски написано, про красный крест - не написано, в чем суть режима "тишина" не написано.
В целом сообщения часто загадочны, например, прилетает пуля в какой то жилой дом в ОРДЛО, военные тут же сообщают, что с их позиции не могла прилететь, т.к. 2 км дистанции и рельеф не позволяет, но при этом позицию указывают на 1,5 км. дальше линии фронта, так что неясно, мог ли какой то вольный стрелок выдвинутся поближе и стрельнуть?
14.07.2020 10:39 Ответить
14.07.2020 10:39 Ответить
Читала о совместной комиссии и ОБСЕ в твиттере. Поищу.
В сообщении командования ООС написано, что договаривались.
С кем?
14.07.2020 10:46 Ответить
14.07.2020 10:46 Ответить
Ну вот, появился отчет миссии ОБСЕ от 14.07.20, там ни слова о посредничестве миссии в договоренностях про режим тишины для выноса тела, вообще никак не освещен эпизод с расстрелом медиков.
14.07.2020 19:58 Ответить
14.07.2020 19:58 Ответить
В чем вы пытаетесь меня убедить? Что мрази, которые вспарывали живот жителю Горловки только за то, что он препятствовал снятию украинского флага, пытали и убили подростка Степу Чубенко за желто-синюю леночку, перевоспитались и из мерзавцев превратились в благородных воинов?
Я в это не поверю.
Я верю, что какие-то договоренности о прекращении огня были, как сообщил штаб ООС. Иначе, медика туда не оправляли бы.
14.07.2020 20:41 Ответить
14.07.2020 20:41 Ответить
Медик как никак все же военный. Что касается мразей, то вопрос не в моральных качествах, а в том, что им самим приходится периодически вытаскивать своих бойцов и договоренностей про взаимное не препятствование уже были десятки, если не сотни, так что сознательно нарушить очередные договоренности без весомых и понятных причин выгоды никакой.
14.07.2020 20:56 Ответить
14.07.2020 20:56 Ответить
Эти обдолбыши постоянно нарушают договоренности, и не только о прекращении огня.
Не пускают представителей ОБСЕ в места, которые подлежат мониторингу, сбивают их беспилотники.
Ну прямо новость и никогда такого не было, чтобы они нарушали обещания!
14.07.2020 21:02 Ответить
14.07.2020 21:02 Ответить
Да, они вообще всегда, а ВСУ изредка и случайно, только вот по докладам ОБСЕ всегда как то равно и техники вне мест отведения, и снарядов, летящих в обе стороны, и пушек установленных рядом с жильем.
14.07.2020 21:27 Ответить
14.07.2020 21:27 Ответить
Рашкотварь падлючая,ответите за подлую развязанную войну по полной - тотальной нищетой и развалом заСрахи
14.07.2020 10:54 Ответить
14.07.2020 10:54 Ответить
ты тупой штоле? четко написано - вышла группа за убитым, по группе открыли огонь на поражение, из группы двоих ранило, медика убило, когда он пытался оказать помощь одному из раненых.
14.07.2020 10:48 Ответить
14.07.2020 10:48 Ответить
Это ты тупой
""Получив подтверждение режима "Тишина" группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия.
Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому.
В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие вражеского огня военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевую травму."
В сообщении написано, что шли за телом, а не за раненым. Написано, что группа из 3х человек после первого обстрела отошла, но медик поспешил на помощь раненому, ПОСЛЕ чего начался второй обстрел, в котором медик убит, а остальные 2 члена группы ранены, так к кому же медик бросился на помощь, если один из упомянутых бойцов был убит еще до 1го обстрела и группа об этом знала, а остальные участники группы ранены после убийства медика?
14.07.2020 11:19 Ответить
14.07.2020 11:19 Ответить
тупорылый ватник, чем ты там пытаешься думать? шли за телом группой, по итогам обстрела получили 2 раненых и убитого медика. нигде не сказано ни общее количество людей в группе, ни момент получения ранений. 2 раненых и 1 убитый - это уже общий итог по результатам обстрела. шли забирать тело, поэтому абсолютно логично, что медик помогал одному из раненых группы, так как других раненых там не было. чего ты такое тупое? где ты там увидел, что "остальные участники группы ранены после убийства медика"?? нигде такого не сказано
14.07.2020 11:25 Ответить
14.07.2020 11:25 Ответить
Фразы сообщения придурковаты, потому и возникают вопросы, если один из бойцов был ранен в результате первого обстрела при отходе, то так и нужно было написать "раненому при отходе члену группы", вместо "но военный медик поспешил" - "и военный медик поспешил".
Тупорылый по прежнему только ты, вранье и нечленораздельное беканье любых государственных органов, включая военных, беда не РФ, а украинцев.
14.07.2020 12:18 Ответить
14.07.2020 12:18 Ответить
шо такое "РФ"? это ты ********* так называешь стыдливо? почему-то вопросы возникают у одного тебя, кацапского бота. а у нас вопросов нет, потому что все понятно. и вообще эти вопросы никак не меняют сути дела - а именно наглого, циничного, подлого, варварского убийства российскими войсками медика.
14.07.2020 14:41 Ответить
14.07.2020 14:41 Ответить
Так у тебя и прочих здесь работающих под 20 никами ботов, вопросов не может быть априори.
14.07.2020 17:39 Ответить
14.07.2020 17:39 Ответить
По его информации, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военные были вынуждены отойти назад и перегруппироваться. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время российские наемники продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.Источник: https://censor.net/n3208041

скушал, коцапчег? вопросі у него возникают..
14.07.2020 16:29 Ответить
14.07.2020 16:29 Ответить
Это сообщение не информ службы ООС, а частного лица, так что придурковатость текста ООС никак не отменяется.
14.07.2020 17:43 Ответить
14.07.2020 17:43 Ответить
Они специально медиков убивают, намеренно.
И год назад специально медиков убили.
Именно военные медики, спасающие бойцов ВСУ, вызывают у них такую лютую ненависть.
Это нелюди, уроды.
14.07.2020 10:27 Ответить
14.07.2020 10:27 Ответить
"Получив подтверждение режима "Тишина" группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Источник: https://censor.net/n3207862
14.07.2020 10:01 Ответить
14.07.2020 10:01 Ответить
Сейчас к тебе выехал курьер с копиями рапортов бойцов,фото с места убийства,докладами командиров частей и родов войск, делегацией из дырляндии с рассказом о том как они были извещены ,задавай вопросы не стесняйся.
14.07.2020 10:03 Ответить
14.07.2020 10:03 Ответить
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/897841740708443

Кулеба: Вбивство медика на Донбасі містить ознаки військового злочину - Цензор.НЕТ 2317
14.07.2020 10:04 Ответить
14.07.2020 10:04 Ответить
https://censor.net/ua/news/3207862/rosiyiski_terorysty_zastrelyly_viyiskovogo_medyka_i_poranyly_dvoh_biyitsiv_yaki_namagalysya_vynesty
14.07.2020 10:32 Ответить
14.07.2020 10:32 Ответить
какие "террористы"? там российские оккупанты
14.07.2020 10:36 Ответить
14.07.2020 10:36 Ответить
Проснулся!
И не содержит признаки, а ЯВЛЯЕТСЯ военным преступлением, приспособленец кулеба.
14.07.2020 09:58 Ответить
14.07.2020 09:58 Ответить
Как-то не удобно получилось.)) Правда?
14.07.2020 10:40 Ответить
14.07.2020 10:40 Ответить
А "величайший" ничего не хочет людям сказать? Или это не видосики клепать? Не комильфо?

Кулеба: Убийство медика на Донбассе содержит признаки военного преступления - Цензор.НЕТ 632
14.07.2020 09:58 Ответить
14.07.2020 09:58 Ответить
Невже ще не дішло що домовлятись з кацапами собі дорожче?
14.07.2020 09:59 Ответить
14.07.2020 09:59 Ответить
Дипломатов учат врать на учебе. И вес дипломаты врут своим коллегам. Наши дипломаты - врут своим гражданам. Вы оставите это преступление просто так, как и все преступления до этого.
14.07.2020 10:03 Ответить
14.07.2020 10:03 Ответить
Военное преступление? А шо по этому поводу думает гавнокомандующий Бубочка?
14.07.2020 10:03 Ответить
14.07.2020 10:03 Ответить
Накаже відвести війська, відкрити додаткові КПВВ і далі буде дивитися в "мирні очі" обнуленого чи облупленого.
14.07.2020 10:07 Ответить
14.07.2020 10:07 Ответить
Бытовое там тоже наши люди.
14.07.2020 10:13 Ответить
14.07.2020 10:13 Ответить
а чего зе молчит???????? опять спрятался от людей под диван
14.07.2020 10:05 Ответить
14.07.2020 10:05 Ответить
Це ж не про вірус і не про карантин.
14.07.2020 10:08 Ответить
14.07.2020 10:08 Ответить
Обживається в новому житлі.(або отходняки після новосілля).
14.07.2020 10:25 Ответить
14.07.2020 10:25 Ответить
Уявіть,як би таке трапилося в країні,де є президент.Реакція була б миттєва.Але у нас нема президента.Є нікчема і клоун.
14.07.2020 10:08 Ответить
14.07.2020 10:08 Ответить
Миттєво було б змішане з лайном те місце, звідки стався обстріл і ще до реакції президента.
14.07.2020 10:17 Ответить
14.07.2020 10:17 Ответить
Їх фомулювання вже викликають блювотний рефлекс.
Основна мета зеленої влади, сказати так, щоб не образити кацапів, які вбивають українців, і не викликати посилення санкцій проти мордора.
14.07.2020 10:09 Ответить
14.07.2020 10:09 Ответить
Кулеба также назвал это убийство актом вандализма.
Он бы еще это хулиганством назвал, мудак.
14.07.2020 10:09 Ответить
14.07.2020 10:09 Ответить
На самом деле, обвинение в военном преступлании - это серьезное обвинение:
"Военное преступление является актом , который представляет собой серьезное нарушение https://ru.qwe.wiki/wiki/Laws_of_war законов войны , которая дает начало индивидуальной уголовной ответственности"
(Википедия)

Понимаете? Индивидуальная уголовная ответственность, а не какая-то "неизвестная группа ихтамнетов"!

" https://ru.qwe.wiki/wiki/Geneva_Conventions Женевские конвенции 1949 года определили новые военные преступления и установили, что государства могут осуществлять https://ru.qwe.wiki/wiki/Universal_jurisdiction универсальную юрисдикцию в отношении таких преступлений."

То есть "Универсальная юрисдикция позволяет https://ru.qwe.wiki/wiki/Sovereign_state государства или https://ru.qwe.wiki/wiki/International_organization международные организациям требовать уголовной https://ru.qwe.wiki/wiki/Jurisdiction юрисдикции над обвиняемым независимо от того, где якобы было совершенно преступление, и независимо от национальности обвиняемого, страны https://ru.qwe.wiki/wiki/Residency_(domicile) проживания , или любого другого отношения с объектом уголовного преследования. Преступления , преследуемые по универсальной юрисдикции считается преступления против всех, слишком серьезных , чтобы терпеть https://ru.qwe.wiki/wiki/Jurisdictional_arbitrage юрисдикционный арбитраж ."
(Википедия)

Запоребриком укрыться не получится, потребуют выдачи.
Если будут этим заниматься, конечно. Бо "бубочка" то занят: пилит видосики.
14.07.2020 10:34 Ответить
14.07.2020 10:34 Ответить
*Вандали́зм - одна из форм деструктивного (разрушительного) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 девиантного поведения человека, в ходе которого уничтожаются или оскверняются предметы искусства, культуры*

*Историческое толкование слова «вандализм» - дикий, беспощадный грабёж, варварствоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2 [2] *

Военное преступление а не акт вандализма. К чему тут вандализм?
14.07.2020 10:12 Ответить
14.07.2020 10:12 Ответить
Це працює професійний перекладач на Цензорі,що вважає "варварство" українською,"вандалізмом" російською.
14.07.2020 10:33 Ответить
14.07.2020 10:33 Ответить
Дякую, прочитав українську версію, перекладач дійсно професійний. На жаль український варіант статті з'являється чомусь пізніше
14.07.2020 11:04 Ответить
14.07.2020 11:04 Ответить
Не впізнаю. Хто це? Інокентій Смоктуновський? Ні. А це не бравий солдат Швейк чи співпадіння?
14.07.2020 10:12 Ответить
14.07.2020 10:12 Ответить
********* вышла из всех международных договоров - может убивать и насиловать всех безнаказанно.
14.07.2020 10:13 Ответить
14.07.2020 10:13 Ответить
это есть военное преступление(без "содержит признаки"), это международный терроризм. и террорист - кацапия.
14.07.2020 10:13 Ответить
14.07.2020 10:13 Ответить
Медика вбити це злочин, а добровільно віддати територію ворогу рідної країни, в обхід вимог кілької статей Конституції одразу, це у низ не злочин. Цікава логіка. Особливао для наступих прокурорів і трибуналів, тоді коли попруть хабад із влади.
14.07.2020 10:16 Ответить
14.07.2020 10:16 Ответить
Примите выпердышей убийц без экзаменов в вузы Украины.
14.07.2020 10:19 Ответить
14.07.2020 10:19 Ответить
ну ты-то для себя уже явно сделал выбор где жить, патрийот...пафосно гавкать издалека любой сможет, а вот разгребать все равно будут другие...
14.07.2020 10:26 Ответить
14.07.2020 10:26 Ответить
это не твое дело.
14.07.2020 10:41 Ответить
14.07.2020 10:41 Ответить
ну я то, в отличие от тебя, здесь живу...а вот ты, гордый непримиримый борцун, сдриснул, оставив разгребать проблемы другим...
14.07.2020 10:45 Ответить
14.07.2020 10:45 Ответить
Неужели это первый случай за 6 лет?
Таких преступлений со стороны мордора уже было сотни! И почему петя рошенко за 5 лет своей каденции не подымал эти преступления на международном уровне???
О таких вещах надо было трубить везде! Во всех международных организациях, в иностранных СМИ, заявлять о них везде где только можно! Что бы ватные дебилы в мордоре потом не говорили : "...там бендеровцы и нацики..."
14.07.2020 10:19 Ответить
14.07.2020 10:19 Ответить
та неее.. то мир в глазах *****!
14.07.2020 10:19 Ответить
14.07.2020 10:19 Ответить
а я думал ведение террористической гибридной войны кацапнёй и оккупация Крыма, а также убийства каждого украинца содержат все признаки военного преступления...
14.07.2020 10:26 Ответить
14.07.2020 10:26 Ответить
Нарушение Женевской конвенции.
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-conventon-1.htm
14.07.2020 10:28 Ответить
14.07.2020 10:28 Ответить
Візовий режим з Росією, навіть не пропонують. Скотиняки однозначно....
14.07.2020 10:29 Ответить
14.07.2020 10:29 Ответить
Чому не розслідують причини загибелі тисячів бійців в ілловайську та інших котлах де на лице вина парашенки та його проросійських хенералів????
14.07.2020 10:36 Ответить
14.07.2020 10:36 Ответить
https://vk.com/strelkov_info Сводки от ополчения Новороссии
https://vk.com/wall-57424472_275595 7 минут назад

Действия

14.07.20. Сообщение от НМ ДНР.

«Неспособность командования ВСУ сохранять жизнь и здоровье своих подчиненных, а также провальная вылазка диверсионно-разведывательной группы ни чему не учит и ее организатора - командира 35-й бригады морской пехоты ПАЛАСА.
Как мы сообщали ранее, шесть диверсантов из состава 35 бригады совершили попытку выхода к переднему краю в районе н.п. ЗАЙЦЕВО. В результате подрывов на собственных минах противник понес потери: один погиб на месте, двое получили ранения. Безразличие к личному составу командования морской пехоты ВСУ привело к тому, что погибший боец остался на месте подрыва.
При этом Народной милицией по запросу СЦКК украинской стороны не раз предоставлялись гарантии безопасности для эвакуации тела погибшего украинского военнослужащего. В ответ боевики только усилили обстрелы с применением беспилотника.
Впоследствии нам удалось эвакуировать тело погибшего военнослужащего 137 батальона 35 бригады, оставленного командованием морской пехоты и готовы его передать родственникам для придания тела земле, согласно христианским обычаям.
Однако, в настоящее время с целью очернить наши гуманитарные инициативы украинское командование, вместо обращения к нам с вопросом о возможности передать тело и ничего не придумав для защиты своих бойцов, в экстренном порядке обратилось за помощью к украинским телеканалам для создания театрализованного шоу.
Отдельно отметим, что находящееся на погибшем диверсанте экипировка и имеющееся вооружение (автомат АКМ-ТК7) прямо указывают на явный немиролюбивый замысел разведывательной группы противника.
Топорность в управлении подчиненными командования морской пехоты ВСУ в очередной раз свидетельствует о не способности вести боевые действия без допущения потерь.
С момента прибытия 35 бригады в зону ООС небоевые потери противника по состоянию на 14 июля составляют: ТРОЕ погибшими и ШЕСТНАДЦАТЬ ранеными».
14.07.2020 10:41 Ответить
14.07.2020 10:41 Ответить
Тупой базар....
Как и бла бла ООН после Алеппо!!!!
14.07.2020 10:41 Ответить
14.07.2020 10:41 Ответить
А где так называемый главнокомандующий сказать нечего памперсы очередные меняет безвольное беспринципное это не руководитель а артист в главной роли президента им крутят как хотят
14.07.2020 10:43 Ответить
14.07.2020 10:43 Ответить
Треба робити як сказав ЗеіБеня: Просто перестать стрелять...
14.07.2020 10:49 Ответить
14.07.2020 10:49 Ответить
Видео не смотрел, а прочитал текст. И не одного слова о параше, только слово - враг. Это в стиле Зеленского.
14.07.2020 11:03 Ответить
14.07.2020 11:03 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1282940059516383238 43 мин

Після порушення режиму припинення вогню й загибелі трьох наших військових президент Зеленський мав би зв'язатися з учасниками нормандського формату, вимагати посилення антиросійських санкцій, винести питання на засідання РБ ООН. Ну, це все, звісно, якби Зеленський був президентом
14.07.2020 11:13 Ответить
14.07.2020 11:13 Ответить
А убийство простых солдат незаконными формированиями не носит признаки военного преступления? Вообще то- все эти убийства сейчас класифицируются как теракты. Хоть солдат, хоть медиков, хоть мирных. Не забываем, там ведь- террористы!
14.07.2020 11:26 Ответить
14.07.2020 11:26 Ответить
этим "террористам" обучение, еду, оружие, деньги и приказы отдает рф.
14.07.2020 12:26 Ответить
14.07.2020 12:26 Ответить
Тоесть, они не террористы?
14.07.2020 12:41 Ответить
14.07.2020 12:41 Ответить
если они террористы то рф должны признать государством финансирующим терроризм что наказывается санкциями и изоляцией, если они военные преступники, то рф должны признать государством развязавшим войну против суверенного государства что должно привести ко второму Нюрнбергу. выбирай.
14.07.2020 12:45 Ответить
14.07.2020 12:45 Ответить
Это в моей власти- выбирать варианты??!!!!
14.07.2020 17:09 Ответить
14.07.2020 17:09 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZXD2bi2UEjZeDUNsDgqm1LJAnChJdUHtaVZgsJICNt56gD5q5mn0s_B8M4FMTUhUq4u6r9Sh2YOJLDouws-IihjYvr7RsfROx3ct_0otaSsOVds1FMkhJYuaEK39CZrllY&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3354062034613807?__cft__[0]=AZXD2bi2UEjZeDUNsDgqm1LJAnChJdUHtaVZgsJICNt56gD5q5mn0s_B8M4FMTUhUq4u6r9Sh2YOJLDouws-IihjYvr7RsfROx3ct_0otaSsOVds1FMkhJYuaEK39CZrllY&__tn__=%2CO%2CP-R 5 мин. ·

11-21. Прошло почти 20 часов с момента гибели трех наших воинов, в том числе убийстве медика при попытке эвакуации погибшего под гарантии ОБСЕ и российских оккупантов.

Зеленский молчит. Ему на это наплевать. У него в голове война уже закончилась.
14.07.2020 11:28 Ответить
14.07.2020 11:28 Ответить
Чому проце говорить міністр іноземних справ!? Де президент!?
14.07.2020 11:55 Ответить
14.07.2020 11:55 Ответить
на дачі "бурячки сапає"
14.07.2020 12:24 Ответить
14.07.2020 12:24 Ответить
а пам'ятаєте місцеву зебільна сволоту?

Татьяна Лайф
Порохоботы, не развивайте пургу. Отступление будет синхронным. Боевики каждый день обстреливают наши позиции, это должно прекратиться. Наши позиции не станут позициями врага, просто мы перестанем читать ежедневные сводки о гибели наших воинов.
Так что заткнитесь, вояки диванные
18.09.2019 19:04
Ответить
Мне нравится 6
14.07.2020 12:01 Ответить
14.07.2020 12:01 Ответить
так они и не читают сводки о гибели патриотов Украины....им на гибель этих ребят пох....вместе с ихним паханом зеликом **********....на сайте ОП об этом ни слова....зачем им это?...их это не касается....главное быстренько увеличить себе зарплаты...а погибать за Украину - это дело холопов....зеленым подонкамкак и мертвечуковским главное заранее перевести заработанное непосильным трудом бабло в офшоры.......
14.07.2020 14:19 Ответить
14.07.2020 14:19 Ответить
скажите бубочке медик не стрелял, и что помогло?
14.07.2020 12:05 Ответить
14.07.2020 12:05 Ответить
Це там, де дурачок війська розвів?
14.07.2020 12:07 Ответить
14.07.2020 12:07 Ответить
вЯличайший политик современности за работой -

https://twitter.com/i/status/1276764096088674305
14.07.2020 13:04 Ответить
14.07.2020 13:04 Ответить
Кулеба: Вбивство медика на Донбасі містить ознаки військового злочину - Цензор.НЕТ 5399
14.07.2020 13:09 Ответить
14.07.2020 13:09 Ответить
Если ты так считаешь, то оъясни, пожалуйста, своему нелоху, чтобы он понял, что это действительно военное преступление (уже которое по счету) путлера против Украины. Успехов в оъяснении азбучных истин сегодняшнему президенту Украины. Что-то мне подсказывает, что это закончится снятием тебя с твоей должности как не справившегося со своими обязанностями....вперед....
14.07.2020 14:11 Ответить
14.07.2020 14:11 Ответить
 
 