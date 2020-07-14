Кулеба: Убийство медика на Донбассе содержит признаки военного преступления. ВИДЕО (обновлено)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе просто так не оставят, поскольку на лицо признаки военного преступления.
Об этом он заявил на онлайн-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Уже сегодня мы, Министерство иностранных дел, проинформируем наших партнеров о том, что произошло, о том, как грубо в очередной раз нарушаются нормы международно-гуманитарного права оккупационными силами. В частности, сегодня я буду проводить встречу с представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе госпожой Хайди Грау, и этот вопрос мы также детально обсудим. Убийство украинского медика на фронте не останется без внимания наших международных партнеров, и мы сделаем все для того, чтобы враг заплатил за это преступление дорогую цену", - сказал Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления.
"Прежде всего, я хочу выразить соболезнования близким, родственникам погибшего. Во-вторых, хочу очень четко заявить, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления, а с моральной точки зрения речь идет ни о чем другом, как об акте варварства", - отметил Кулеба.
Напомним, российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А то его - главное не стрелять не работает. Даже и не начинало работать.
Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому.
В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие вражеского огня военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевую травму.
Коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска даже не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм".
Источник: https://censor.net/n3207862
Кто был раненый, к которому поспешил медик, если шли к убитому, а потом "группа отошла"?
Такого рода сообщения страдают некоторой односторонностью и неясностью изложения. Что означает режим "тишина"? Днем или ночью было дело, когда цвет каски неразличим?
Переговори о прекращении огня шли через ОБСЕ и совместную группу-комиссию.
Ищите информацию из других источников.
Или вы в состоянии только задавать вопросы?
Они по-вашему врут?
В целом сообщения часто загадочны, например, прилетает пуля в какой то жилой дом в ОРДЛО, военные тут же сообщают, что с их позиции не могла прилететь, т.к. 2 км дистанции и рельеф не позволяет, но при этом позицию указывают на 1,5 км. дальше линии фронта, так что неясно, мог ли какой то вольный стрелок выдвинутся поближе и стрельнуть?
В сообщении командования ООС написано, что договаривались.
С кем?
Я в это не поверю.
Я верю, что какие-то договоренности о прекращении огня были, как сообщил штаб ООС. Иначе, медика туда не оправляли бы.
Не пускают представителей ОБСЕ в места, которые подлежат мониторингу, сбивают их беспилотники.
Ну прямо новость и никогда такого не было, чтобы они нарушали обещания!
""Получив подтверждение режима "Тишина" группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия.
Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому.
В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие вражеского огня военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевую травму."
В сообщении написано, что шли за телом, а не за раненым. Написано, что группа из 3х человек после первого обстрела отошла, но медик поспешил на помощь раненому, ПОСЛЕ чего начался второй обстрел, в котором медик убит, а остальные 2 члена группы ранены, так к кому же медик бросился на помощь, если один из упомянутых бойцов был убит еще до 1го обстрела и группа об этом знала, а остальные участники группы ранены после убийства медика?
Тупорылый по прежнему только ты, вранье и нечленораздельное беканье любых государственных органов, включая военных, беда не РФ, а украинцев.
скушал, коцапчег? вопросі у него возникают..
И год назад специально медиков убили.
Именно военные медики, спасающие бойцов ВСУ, вызывают у них такую лютую ненависть.
Это нелюди, уроды.
И не содержит признаки, а ЯВЛЯЕТСЯ военным преступлением, приспособленец кулеба.
Основна мета зеленої влади, сказати так, щоб не образити кацапів, які вбивають українців, і не викликати посилення санкцій проти мордора.
Он бы еще это хулиганством назвал, мудак.
"Военное преступление является актом , который представляет собой серьезное нарушение https://ru.qwe.wiki/wiki/Laws_of_war законов войны , которая дает начало индивидуальной уголовной ответственности"
(Википедия)
Понимаете? Индивидуальная уголовная ответственность, а не какая-то "неизвестная группа ихтамнетов"!
" https://ru.qwe.wiki/wiki/Geneva_Conventions Женевские конвенции 1949 года определили новые военные преступления и установили, что государства могут осуществлять https://ru.qwe.wiki/wiki/Universal_jurisdiction универсальную юрисдикцию в отношении таких преступлений."
То есть "Универсальная юрисдикция позволяет https://ru.qwe.wiki/wiki/Sovereign_state государства или https://ru.qwe.wiki/wiki/International_organization международные организациям требовать уголовной https://ru.qwe.wiki/wiki/Jurisdiction юрисдикции над обвиняемым независимо от того, где якобы было совершенно преступление, и независимо от национальности обвиняемого, страны https://ru.qwe.wiki/wiki/Residency_(domicile) проживания , или любого другого отношения с объектом уголовного преследования. Преступления , преследуемые по универсальной юрисдикции считается преступления против всех, слишком серьезных , чтобы терпеть https://ru.qwe.wiki/wiki/Jurisdictional_arbitrage юрисдикционный арбитраж ."
(Википедия)
Запоребриком укрыться не получится, потребуют выдачи.
Если будут этим заниматься, конечно. Бо "бубочка" то занят: пилит видосики.
*Историческое толкование слова «вандализм» - дикий, беспощадный грабёж, варварствоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-2 [2] *
Военное преступление а не акт вандализма. К чему тут вандализм?
Таких преступлений со стороны мордора уже было сотни! И почему петя рошенко за 5 лет своей каденции не подымал эти преступления на международном уровне???
О таких вещах надо было трубить везде! Во всех международных организациях, в иностранных СМИ, заявлять о них везде где только можно! Что бы ватные дебилы в мордоре потом не говорили : "...там бендеровцы и нацики..."
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-conventon-1.htm
https://vk.com/wall-57424472_275595 7 минут назад
Действия
14.07.20. Сообщение от НМ ДНР.
«Неспособность командования ВСУ сохранять жизнь и здоровье своих подчиненных, а также провальная вылазка диверсионно-разведывательной группы ни чему не учит и ее организатора - командира 35-й бригады морской пехоты ПАЛАСА.
Как мы сообщали ранее, шесть диверсантов из состава 35 бригады совершили попытку выхода к переднему краю в районе н.п. ЗАЙЦЕВО. В результате подрывов на собственных минах противник понес потери: один погиб на месте, двое получили ранения. Безразличие к личному составу командования морской пехоты ВСУ привело к тому, что погибший боец остался на месте подрыва.
При этом Народной милицией по запросу СЦКК украинской стороны не раз предоставлялись гарантии безопасности для эвакуации тела погибшего украинского военнослужащего. В ответ боевики только усилили обстрелы с применением беспилотника.
Впоследствии нам удалось эвакуировать тело погибшего военнослужащего 137 батальона 35 бригады, оставленного командованием морской пехоты и готовы его передать родственникам для придания тела земле, согласно христианским обычаям.
Однако, в настоящее время с целью очернить наши гуманитарные инициативы украинское командование, вместо обращения к нам с вопросом о возможности передать тело и ничего не придумав для защиты своих бойцов, в экстренном порядке обратилось за помощью к украинским телеканалам для создания театрализованного шоу.
Отдельно отметим, что находящееся на погибшем диверсанте экипировка и имеющееся вооружение (автомат АКМ-ТК7) прямо указывают на явный немиролюбивый замысел разведывательной группы противника.
Топорность в управлении подчиненными командования морской пехоты ВСУ в очередной раз свидетельствует о не способности вести боевые действия без допущения потерь.
С момента прибытия 35 бригады в зону ООС небоевые потери противника по состоянию на 14 июля составляют: ТРОЕ погибшими и ШЕСТНАДЦАТЬ ранеными».
Как и бла бла ООН после Алеппо!!!!
https://twitter.com/sergiy_taran
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1282940059516383238 43 мин
Після порушення режиму припинення вогню й загибелі трьох наших військових президент Зеленський мав би зв'язатися з учасниками нормандського формату, вимагати посилення антиросійських санкцій, винести питання на засідання РБ ООН. Ну, це все, звісно, якби Зеленський був президентом
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3354062034613807?__cft__[0]=AZXD2bi2UEjZeDUNsDgqm1LJAnChJdUHtaVZgsJICNt56gD5q5mn0s_B8M4FMTUhUq4u6r9Sh2YOJLDouws-IihjYvr7RsfROx3ct_0otaSsOVds1FMkhJYuaEK39CZrllY&__tn__=%2CO%2CP-R 5 мин. ·
11-21. Прошло почти 20 часов с момента гибели трех наших воинов, в том числе убийстве медика при попытке эвакуации погибшего под гарантии ОБСЕ и российских оккупантов.
Зеленский молчит. Ему на это наплевать. У него в голове война уже закончилась.
Татьяна Лайф
Порохоботы, не развивайте пургу. Отступление будет синхронным. Боевики каждый день обстреливают наши позиции, это должно прекратиться. Наши позиции не станут позициями врага, просто мы перестанем читать ежедневные сводки о гибели наших воинов.
Так что заткнитесь, вояки диванные
18.09.2019 19:04
Ответить
Мне нравится 6
https://twitter.com/i/status/1276764096088674305