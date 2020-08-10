Міноборони виділило кошти на заміну нашивок на військовій формі, щоб "поліпшити зовнішній вигляд військовослужбовців". ВIДЕО

Перехід на нові знаки розрізнення має закінчитися до кінця року.

Нещодавно, було змінено деякі елементи військової форми ЗСУ, зокрема змінився на чорний колір написів на нагрудних нашивках, що м'яко кажучи, не викликало особливого ентузіазму у військових, які купляють ці елементи форми за свої кошти, пише ukrmilitary.com, передає Цензор.НЕТ.

Саме про про зміну знаків розрізнення на польовій формі одягу військовослужбовців ЗС України, розповів цього разу у спецпроєкті "Мілітарний код", полковник Ігор Непота – начальник відділу розробки та впровадження військової символіки Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗС України.

Головне, про що він сказав: "На сьогоднішній день Міністерством оборони України заплановано кошти на нові нагрудні та нарукавні знаки. Разом з плановою видачею військової форми одягу, військовослужбовцям видаватимуть нові нагрудні та нарукавні знаки. Тому різкого переходу на нові знаки розрізнення не буде".

За його словами орієнтовно перехід на нові знаки розрізнення має закінчитися до кінця року.

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Звісно скоріш за все буде як завжди, але, якщо є можливість, поки не витрачайте свої кошти, може раптом держава такі видасть вам те що має видати. Адже, якщо вона під час війни знайшла кошти на шиття золотих парадних погонів...

А поки повернемося до презентації очільника "військових модельєрів".

На польовій формі одягу військовослужбовців Збройних Сил України розміщуються наступні нарукавні та нагрудній знаки:

нарукавний знак "Державний Прапор України" розміщується на правому та лівому передпліччі (1)

нарукавний знак роду військ або знак за курсами навчання розміщується на правому передпліччі (2)

нарукавний знак військової частини (навчального закладу) розміщується на лівому передпліччі (3)

нагрудний знак розрізнення військових звань (погон) розміщується по середині грудей (4).

нагрудний знак з прізвищем розміщується з правого боку грудей (5)

нагрудний знак "Збройні Сили України" розміщується з лівого боку грудей.

Далі йде обґрунтування "реформи кольору ниток". Пряма мова.

"Довгий час знаки розрізнення та нагрудні знаки військовослужбовців Збройних Сил України виготовлялись в різних відтінках зеленого кольору (слайд № 2, дивись нижче). Ця ж тенденція зберігалася і після введення в дію нового однострою в 2017 році. Використання різних відтінків зеленого кольору не лише знижувало візуальне сприйняття знаків розрізнення, а й призводило до розбіжності кольорів навіть в одному підрозділі. Все це негативно впливало на зовнішній вигляд військовослужбовців, а й відповідно на імідж Збройних Сил України.

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Примітка. Цікаво, що на наведеному Міноборони фото із зеленими нитками нашивок, саме фото розмите та не в фокусі, зокрема навіть не видно піксельного камуфльованого малюнку, який зливається, водночас на правому фото з "реформованими чорними нашивками", з якістю фото усе гаразд і видно не лише чорні написи. а й пікселі на формі.

Під час підготовки проєкту наказу про внесення змін до Правил носіння військової форми одягу, було проведено глибокий аналіз використання нагрудних знаків та знаків розрізнення військовослужбовців збройних сил країн-членів НАТО. (Слайд № 3, 4, 5, 6, 7, 8 –див. на відео) В ході аналізу було з’ясовано, що більшість країн використовує знаки розрізнення та нагрудні знаки, зображення та написи на яких вишиті чорною ниткою.

Використання чорної нитки при виготовленні знаків розрізнення дає можливість не лише максимально їх уніфікувати, а також сприяє виконанню їх прямого призначення – швидка ідентифікація військовослужбовця.

На сьогоднішній день Міністерством оборони України заплановано кошти на нові нагрудні та нарукавні знаки. Разом з плановою видачою військової форми одягу, військовослужбовцям видаватимуть нові нагрудні та нарукавні знаки. Тому різкого переходу на нові знаки розрізнення не буде. Орієнтовно закінчення переходу на нові знаки розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України буде завершено до кінця року.

"Підсумовуючи, полковник Непота зробив висновок, що з кожним роком вони усувають все більше прогалин в уніформістиці та максимально наближують зовнішній вигляд наших військовослужбовців до зовнішнього вигляду наших колег з Північно-Атлантичного альянсу альянсу", - резюмує видання.