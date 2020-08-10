Міноборони виділило кошти на заміну нашивок на військовій формі, щоб "поліпшити зовнішній вигляд військовослужбовців". ВIДЕО
Перехід на нові знаки розрізнення має закінчитися до кінця року.
Нещодавно, було змінено деякі елементи військової форми ЗСУ, зокрема змінився на чорний колір написів на нагрудних нашивках, що м'яко кажучи, не викликало особливого ентузіазму у військових, які купляють ці елементи форми за свої кошти, пише ukrmilitary.com, передає Цензор.НЕТ.
Саме про про зміну знаків розрізнення на польовій формі одягу військовослужбовців ЗС України, розповів цього разу у спецпроєкті "Мілітарний код", полковник Ігор Непота – начальник відділу розробки та впровадження військової символіки Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗС України.
Головне, про що він сказав: "На сьогоднішній день Міністерством оборони України заплановано кошти на нові нагрудні та нарукавні знаки. Разом з плановою видачею військової форми одягу, військовослужбовцям видаватимуть нові нагрудні та нарукавні знаки. Тому різкого переходу на нові знаки розрізнення не буде".
За його словами орієнтовно перехід на нові знаки розрізнення має закінчитися до кінця року.
Звісно скоріш за все буде як завжди, але, якщо є можливість, поки не витрачайте свої кошти, може раптом держава такі видасть вам те що має видати. Адже, якщо вона під час війни знайшла кошти на шиття золотих парадних погонів...
А поки повернемося до презентації очільника "військових модельєрів".
На польовій формі одягу військовослужбовців Збройних Сил України розміщуються наступні нарукавні та нагрудній знаки:
- нарукавний знак "Державний Прапор України" розміщується на правому та лівому передпліччі (1)
- нарукавний знак роду військ або знак за курсами навчання розміщується на правому передпліччі (2)
- нарукавний знак військової частини (навчального закладу) розміщується на лівому передпліччі (3)
- нагрудний знак розрізнення військових звань (погон) розміщується по середині грудей (4).
- нагрудний знак з прізвищем розміщується з правого боку грудей (5)
- нагрудний знак "Збройні Сили України" розміщується з лівого боку грудей.
Далі йде обґрунтування "реформи кольору ниток". Пряма мова.
"Довгий час знаки розрізнення та нагрудні знаки військовослужбовців Збройних Сил України виготовлялись в різних відтінках зеленого кольору (слайд № 2, дивись нижче). Ця ж тенденція зберігалася і після введення в дію нового однострою в 2017 році. Використання різних відтінків зеленого кольору не лише знижувало візуальне сприйняття знаків розрізнення, а й призводило до розбіжності кольорів навіть в одному підрозділі. Все це негативно впливало на зовнішній вигляд військовослужбовців, а й відповідно на імідж Збройних Сил України.
Примітка. Цікаво, що на наведеному Міноборони фото із зеленими нитками нашивок, саме фото розмите та не в фокусі, зокрема навіть не видно піксельного камуфльованого малюнку, який зливається, водночас на правому фото з "реформованими чорними нашивками", з якістю фото усе гаразд і видно не лише чорні написи. а й пікселі на формі.
Під час підготовки проєкту наказу про внесення змін до Правил носіння військової форми одягу, було проведено глибокий аналіз використання нагрудних знаків та знаків розрізнення військовослужбовців збройних сил країн-членів НАТО. (Слайд № 3, 4, 5, 6, 7, 8 –див. на відео) В ході аналізу було з’ясовано, що більшість країн використовує знаки розрізнення та нагрудні знаки, зображення та написи на яких вишиті чорною ниткою.
Використання чорної нитки при виготовленні знаків розрізнення дає можливість не лише максимально їх уніфікувати, а також сприяє виконанню їх прямого призначення – швидка ідентифікація військовослужбовця.
На сьогоднішній день Міністерством оборони України заплановано кошти на нові нагрудні та нарукавні знаки. Разом з плановою видачою військової форми одягу, військовослужбовцям видаватимуть нові нагрудні та нарукавні знаки. Тому різкого переходу на нові знаки розрізнення не буде. Орієнтовно закінчення переходу на нові знаки розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України буде завершено до кінця року.
"Підсумовуючи, полковник Непота зробив висновок, що з кожним роком вони усувають все більше прогалин в уніформістиці та максимально наближують зовнішній вигляд наших військовослужбовців до зовнішнього вигляду наших колег з Північно-Атлантичного альянсу альянсу", - резюмує видання.
Будь ласка, зачекайте...
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Снарядов - нет.
Ракет - нет.
Аптечек - нет.
...
Они, мля, НАШИВОЧКАМИ ОЗАБОТИЛИСЬ!!!
- Извените, а что часовню тоже я?
- Нет до вас в 16 веке!
Армия от цыганского табора отличается дисциплиной и формой. А то сейчас лепят на себя все, что кому в голову придет.
Хомчак дал высокую должность в Генштабе экс-комбригу который бросил бригаду и сбежал с войны
Мнения / Общество 09-авг, 20:479 2 808 0
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назначил на должность в Генеральном штаба экс-командира 128-й бригады Олега Христенко, который бросил бригаду на войне и сбежал. Об этом на своей странице в facebook пишет волонтер Роман Доник.
«Знакомьтесь. Новое лицо, полководец и военачальник в генеральном штабе реформированном по стандартам НАТО. Полковник Христенко.
Был командиром 128 бригады до войны и в самом ее начале.
Когда БТГр 128 бригады зашла в Луганскую область и появились первые потери, полковник Христенко уволился по состоянию здоровья. Сердце. Совсем просто - испугался и с***ался. Всю войну просидел «за печкой»», - написал Доник.
Волонтер добавил, что «до 2019 года работал в какой-то фирме. С приходом Хомчака (с которым у Христенко дружеские отношения) Христенко восстанавливается и сейчас служит в генеральном штабе в J1. Сейчас он реализует кадровую политику ВСУ».
«Для понимания мужества, бесстрашия и авторитета полковника. Его даже не упоминают в командирах 128 бригады. Сейчас этот мамкин воеватель оценивает офицеров воюющих седьмой год и подруливает назначениями», - резюмировал Доник.
P.S. Он намутил себе 2 группу инвалидности в 14 году. А в 19 как то снял ее чтоб пройти комиссию. Так что медицина у нас оя#бу. Почти мертвых на ноги поднимают
Зенітні системи С-300В1 поки не модернізуватимуть
Рішення про модернізацію зенітних ракетних систем С-300В1, які кілька років тому повернуті на озброєння Повітряних Сил ЗС України, не прийняте попри наявні виробничі можливості. https://**********.com.ua/2020/07/23-roky-v-avangardi-vijskovo-tehnichnoyi-nauky/ *********** повідомив начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України (ЦНДІ ОВТ ЗСУ) генерал-майор Ігор Чепков.
«Ми визначали доцільність і можливість модернізації зенітної ракетної системи С-300В1 оборонними підприємствами країни. Але, на жаль, остаточне рішення з відкриття відповідної дослідно-конструкторської роботи не ухвалено», - повідомив генерал.
Нагадаємо, що С-300В1 були зняті з озброєння та передані на зберігання після https://www.ukrmilitary.com/p/disbanded-troops.html розформування у 2012 році 137-ї зенітної ракетної бригади в Умані (останньої з двох ними озброєних, у 2001 р. була розформована 25 зрбр у Стрию). Після початку російської збройної агресії С-300В1 були повернуті на озброєння. Перші часи вони виконували імітаційні дії, проте з часом заступили на бойове чергування. Наразі до складу 201-ї зенітної ракетної бригади входить окремий дивізіон С-300В1, проте у https://www.ukrmilitary.com/2018/07/zrv-povernut-s300v1-tor-kub-s125.html планах сформувати окремий полк, а згодом й бригаду.
Которые кстати Порох восстановил за свои в 2014-2015 годах.
Где приемка НЕПТУНА и вильх-м?
Выделение денег на развитие нептуна до морской и воздушной версии. А они тендерами с откатами заняты, враги украины.
"лишь бы не стрелкин".
Значит одобряем..
Дураки те, которые здесь пишут - " Мол похерели ракетную программу, а формой одежды занимаются!"
Вы что, хотите что бы и форму одежды похерели...?
главное чтобы костюмчик сидел (с)
Минобороны это прокладка на прокладке.
Коррупционер на коррупционере. Тендера только с откатами. Без отката они будут брать онциллу вместо проверенного дозора
Они выбирают такие тендера чтобы не покупать у краза. А у маза
Варты пашинского(новатор еще куда не шел) вместо нормальных дозор-б
Морозов первый коррупционер сорвал пакистанские тендера для украины в угоду своих прокладок. И Абромав его заместителем держит
Убил сразу 2-х зайцев...нашивка стоила 5 грн по ценам 1998 года, естественно каждый обязан был ее купить, с солдат сняли с получки, офицеры и прапора на свои ...
Кто не пришил с того лупанули 10% за неподготовку к строевому смотру, кто не явился в воскресенье на строевой смотр (местные домой в села уезжали) тех 33% за подрыв боевой готовности..
Все четко...И масштабах минобороны будет тоже самое
Сталин бы жукова расстрелял за такое.
https://youtu.be/TQgYGCjJUhQ
Может стоит все-таки в данном случае поднять верх сверху
и понизить низ снизу?
Два ряда выточек слева, два справа.
Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию?
Я не разрешу опускать линию талии на бедра. 155.
В конце концов, мы - центр Европы.
Я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия.
Хотите отрезной рукав - пожалуйста.
Хотите плиссированную юбку с выточками? Принимаю и это.
Но опускать линию талии не дам.
Теперь, кацапня, берегитесь.