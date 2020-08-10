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Міноборони виділило кошти на заміну нашивок на військовій формі, щоб "поліпшити зовнішній вигляд військовослужбовців". ВIДЕО

Перехід на нові знаки розрізнення має закінчитися до кінця року.

Нещодавно, було змінено деякі елементи військової форми ЗСУ, зокрема змінився на чорний колір написів на нагрудних нашивках, що м'яко кажучи, не викликало особливого ентузіазму у військових, які купляють ці елементи форми за свої кошти, пише ukrmilitary.com, передає Цензор.НЕТ.

Саме про про зміну знаків розрізнення на польовій формі одягу військовослужбовців ЗС України, розповів цього разу у спецпроєкті "Мілітарний код", полковник Ігор Непота – начальник відділу розробки та впровадження військової символіки Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗС України.

Головне, про що він сказав: "На сьогоднішній день Міністерством оборони України заплановано кошти на нові нагрудні та нарукавні знаки. Разом з плановою видачею військової форми одягу, військовослужбовцям видаватимуть нові нагрудні та нарукавні знаки. Тому різкого переходу на нові знаки розрізнення не буде".

За його словами орієнтовно перехід на нові знаки розрізнення має закінчитися до кінця року.

Також дивіться: Міноборони представило нові правила носіння військової форми. ФОТО

Звісно скоріш за все буде як завжди, але, якщо є можливість, поки не витрачайте свої кошти, може раптом держава такі видасть вам те що має видати. Адже, якщо вона під час війни знайшла кошти на шиття золотих парадних погонів...

А поки повернемося до презентації очільника "військових модельєрів".

На польовій формі одягу військовослужбовців Збройних Сил України розміщуються наступні нарукавні та нагрудній знаки:

  • нарукавний знак "Державний Прапор України" розміщується на правому та лівому передпліччі (1)
  • нарукавний знак роду військ або знак за курсами навчання розміщується на правому передпліччі (2)
  • нарукавний знак військової частини (навчального закладу) розміщується на лівому передпліччі (3)
  • нагрудний знак розрізнення військових звань (погон) розміщується по середині грудей (4).
  • нагрудний знак з прізвищем розміщується з правого боку грудей (5)
  • нагрудний знак "Збройні Сили України" розміщується з лівого боку грудей.

Міноборони виділило кошти на заміну нашивок на військовій формі, щоб поліпшити зовнішній вигляд військовослужбовців 01

Далі йде обґрунтування "реформи кольору ниток". Пряма мова.

"Довгий час знаки розрізнення та нагрудні знаки військовослужбовців Збройних Сил України виготовлялись в різних відтінках зеленого кольору (слайд № 2, дивись нижче). Ця ж тенденція зберігалася і після введення в дію нового однострою в 2017 році. Використання різних відтінків зеленого кольору не лише знижувало візуальне сприйняття знаків розрізнення, а й призводило до розбіжності кольорів навіть в одному підрозділі. Все це негативно впливало на зовнішній вигляд військовослужбовців, а й відповідно на імідж Збройних Сил України.

Також дивіться: "Уся штатна зброя на місці. Нічого не забирали. Боєприпаси є. Ми до всього готові", - бійці ЗСУ про перемир'я в районі Золотого. ВІДЕО

Міноборони виділило кошти на заміну нашивок на військовій формі, щоб поліпшити зовнішній вигляд військовослужбовців 02

Примітка. Цікаво, що на наведеному Міноборони фото із зеленими нитками нашивок, саме фото розмите та не в фокусі, зокрема навіть не видно піксельного камуфльованого малюнку, який зливається, водночас на правому фото з "реформованими чорними нашивками", з якістю фото усе гаразд і видно не лише чорні написи. а й пікселі на формі.

Під час підготовки проєкту наказу про внесення змін до Правил носіння військової форми одягу, було проведено глибокий аналіз використання нагрудних знаків та знаків розрізнення військовослужбовців збройних сил країн-членів НАТО. (Слайд № 3, 4, 5, 6, 7, 8 –див. на відео) В ході аналізу було з’ясовано, що більшість країн використовує знаки розрізнення та нагрудні знаки, зображення та написи на яких вишиті чорною ниткою.

Міноборони виділило кошти на заміну нашивок на військовій формі, щоб поліпшити зовнішній вигляд військовослужбовців 03

Використання чорної нитки при виготовленні знаків розрізнення дає можливість не лише максимально їх уніфікувати, а також сприяє виконанню їх прямого призначення – швидка ідентифікація військовослужбовця.

На сьогоднішній день Міністерством оборони України заплановано кошти на нові нагрудні та нарукавні знаки. Разом з плановою видачою військової форми одягу, військовослужбовцям видаватимуть нові нагрудні та нарукавні знаки. Тому різкого переходу на нові знаки розрізнення не буде. Орієнтовно закінчення переходу на нові знаки розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України буде завершено до кінця року.

"Підсумовуючи, полковник Непота зробив висновок, що з кожним роком вони усувають все більше прогалин в уніформістиці та максимально наближують зовнішній вигляд наших військовослужбовців до зовнішнього вигляду наших колег з Північно-Атлантичного альянсу альянсу", - резюмує видання.

Автор: 

Міноборони (7520) оборона (4856) військовослужбовці (4834) ЗСУ (7721)


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Топ коментарі
+53
Патронов - нет.
Снарядов - нет.
Ракет - нет.
Аптечек - нет.
...
Они, мля, НАШИВОЧКАМИ ОЗАБОТИЛИСЬ!!!
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10.08.2020 15:56 Відповісти
+15
разумеется, главное в военной форме это шеврон Именно нарукавный знак поднимает дух бойцов в разы
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10.08.2020 15:58 Відповісти
+14
Нет, шоб в ракетную программу эти деньги, но там сложней украсть, а на нашифках в самый раз.
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10.08.2020 15:58 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Патронов - нет.
Снарядов - нет.
Ракет - нет.
Аптечек - нет.
...
Они, мля, НАШИВОЧКАМИ ОЗАБОТИЛИСЬ!!!
показати весь коментар
10.08.2020 15:56 Відповісти
Так норм. А с кем вообще малоросам воевать ? Мудрый нарид уже давно устал от войны ждет капитуляции, вот на будущих парадах 9 мая нашивочки и пригодятся.
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10.08.2020 16:00 Відповісти
Це рехформи від нового міністра оборони - це все на що здатен Таран та Хомчак разом узяті і їх обох потрібно гнати з роботи! Війська БПЛА досі не створені, переозброєння армії не відбувається, стандарти НАТО не впроваджуються - а от вам нашивочки!
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10.08.2020 16:08 Відповісти
-- Что вы делаете? -- завопил Воробьянинов. -- Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он все как новый!(с)
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10.08.2020 16:13 Відповісти
- А потом на развалинах часовни..
- Извените, а что часовню тоже я?
- Нет до вас в 16 веке!

Армия от цыганского табора отличается дисциплиной и формой. А то сейчас лепят на себя все, что кому в голову придет.
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10.08.2020 16:21 Відповісти
Они озаботились, а где еще бабки взять. вот и нашивочки, их много надо, можно еще и добавить. Главное, что бы выделили средства. Интерес, по чем их заказывать будут и у кого?
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10.08.2020 16:08 Відповісти
у кого надо) уже видимо распилили раз так неохотно делятся инфой
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10.08.2020 16:13 Відповісти
Какие нашивочки. Зебилы гробят армию на манер овоща с донецкими.
Хомчак дал высокую должность в Генштабе экс-комбригу который бросил бригаду и сбежал с войны
Мнения / Общество 09-авг, 20:479 2 808 0

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назначил на должность в Генеральном штаба экс-командира 128-й бригады Олега Христенко, который бросил бригаду на войне и сбежал. Об этом на своей странице в facebook пишет волонтер Роман Доник.

«Знакомьтесь. Новое лицо, полководец и военачальник в генеральном штабе реформированном по стандартам НАТО. Полковник Христенко.

Был командиром 128 бригады до войны и в самом ее начале.

Когда БТГр 128 бригады зашла в Луганскую область и появились первые потери, полковник Христенко уволился по состоянию здоровья. Сердце. Совсем просто - испугался и с***ался. Всю войну просидел «за печкой»», - написал Доник.

Волонтер добавил, что «до 2019 года работал в какой-то фирме. С приходом Хомчака (с которым у Христенко дружеские отношения) Христенко восстанавливается и сейчас служит в генеральном штабе в J1. Сейчас он реализует кадровую политику ВСУ».

«Для понимания мужества, бесстрашия и авторитета полковника. Его даже не упоминают в командирах 128 бригады. Сейчас этот мамкин воеватель оценивает офицеров воюющих седьмой год и подруливает назначениями», - резюмировал Доник.

P.S. Он намутил себе 2 группу инвалидности в 14 году. А в 19 как то снял ее чтоб пройти комиссию. Так что медицина у нас оя#бу. Почти мертвых на ноги поднимают
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10.08.2020 19:09 Відповісти
Почему исказили Герб?
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10.08.2020 15:58 Відповісти
Исказили по отношению к чему?
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10.08.2020 16:00 Відповісти
По отношению к https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137%D0%B0-12 Закону Украины .
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10.08.2020 17:07 Відповісти
А разве большой герб Украины утвержден наконец?
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10.08.2020 21:43 Відповісти
Они еще маленький рисовать не научились!
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11.08.2020 09:02 Відповісти
Лика святого Свиночолого там немає!
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10.08.2020 16:10 Відповісти
Сделай на сраке уже татуировку-побалуй свой дебильный организм.
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10.08.2020 16:42 Відповісти
Нет, шоб в ракетную программу эти деньги, но там сложней украсть, а на нашифках в самый раз.
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10.08.2020 15:58 Відповісти
Тю, ты шо! Зарубить ракетную программу Украины - одно из первоочередных заданий зелёным от кремля!
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10.08.2020 16:02 Відповісти
разумеется, главное в военной форме это шеврон Именно нарукавный знак поднимает дух бойцов в разы
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10.08.2020 15:58 Відповісти
+100 к броне и 150 к урону.
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10.08.2020 16:07 Відповісти
Зрада!!!!!!!!!!!!!!!!1
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10.08.2020 15:59 Відповісти
Минобороны выделило средства на замену нашивок на военной форме, чтобы "улучшить внешний вид военнослужащих" - Цензор.НЕТ 9966
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10.08.2020 16:03 Відповісти
И еще в копилку

Зенітні системи С-300В1 поки не модернізуватимуть
Рішення про модернізацію зенітних ракетних систем С-300В1, які кілька років тому повернуті на озброєння Повітряних Сил ЗС України, не прийняте попри наявні виробничі можливості. https://**********.com.ua/2020/07/23-roky-v-avangardi-vijskovo-tehnichnoyi-nauky/ *********** повідомив начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України (ЦНДІ ОВТ ЗСУ) генерал-майор Ігор Чепков.

«Ми визначали доцільність і можливість модернізації зенітної ракетної системи С-300В1 оборонними підприємствами країни. Але, на жаль, остаточне рішення з відкриття відповідної дослідно-конструкторської роботи не ухвалено», - повідомив генерал.
Нагадаємо, що С-300В1 були зняті з озброєння та передані на зберігання після https://www.ukrmilitary.com/p/disbanded-troops.html розформування у 2012 році 137-ї зенітної ракетної бригади в Умані (останньої з двох ними озброєних, у 2001 р. була розформована 25 зрбр у Стрию). Після початку російської збройної агресії С-300В1 були повернуті на озброєння. Перші часи вони виконували імітаційні дії, проте з часом заступили на бойове чергування. Наразі до складу 201-ї зенітної ракетної бригади входить окремий дивізіон С-300В1, проте у https://www.ukrmilitary.com/2018/07/zrv-povernut-s300v1-tor-kub-s125.html планах сформувати окремий полк, а згодом й бригаду.

Которые кстати Порох восстановил за свои в 2014-2015 годах.
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10.08.2020 16:14 Відповісти
Ах ты, зерыга! (зебил+регионал+барыга)
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10.08.2020 22:09 Відповісти
Большинство стоявших на майдане голосовали за Зеленского, а не за Свыню.
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10.08.2020 22:23 Відповісти
Да я в курсе, это я так шучу просто А самое смешное, что пресловутые 73% не взялись "ниоткуда". Соевые вообще не хотят думать о том какое количество от тех 54%, кто был за в 2014 стало 73% в 2019
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10.08.2020 22:28 Відповісти
ПВО на базе вильх тоже не будут финансировать.Луч откаты не дает бедному ворью из минобороны?
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10.08.2020 16:55 Відповісти
Это сейчас самое небходимое? Денег сильно много или Бадоеву внешний вид одностроев не нравится?
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10.08.2020 16:00 Відповісти
Все их внимание уходит на откатные тендера вместо самого важного. Потому что КАРМАН ПРЕЖДЕ всего.

Где приемка НЕПТУНА и вильх-м?
Выделение денег на развитие нептуна до морской и воздушной версии. А они тендерами с откатами заняты, враги украины.
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10.08.2020 16:51 Відповісти
Предатели зелёные саботировали ракетную программу Украины. Перестрелять тварей! Минобороны выделило средства на замену нашивок на военной форме, чтобы "улучшить внешний вид военнослужащих" - Цензор.НЕТ 7626
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10.08.2020 16:01 Відповісти
Ну і Мотор Січ продали
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10.08.2020 22:30 Відповісти
мощно чо....
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10.08.2020 16:01 Відповісти
Ну теперь в армию хлынут максимально мотивированные патриоты, а заробитчаны и командиры-самодуры аннигиллируются...чёрная нить всех победит. Архиважная новость...
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10.08.2020 16:03 Відповісти
Нашивка по вартості ракети обійдеться , на фоні більш вагомих не достатків в армії це маразм
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10.08.2020 16:05 Відповісти
Где заказ на 50 новых оплотов. Зелька будет 100летними палками воевать? Или он капитулянт

"лишь бы не стрелкин".
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10.08.2020 16:53 Відповісти
Ниче не меняется...Деньги выделили, а курсанты в Сагайдачного УЖЕ сдали по 100 грн "на шевроны".... Так кому выделили деньги ?!!!
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10.08.2020 16:06 Відповісти
как бы мелочь, но дающая улучшение пускай хоть и на микрон?
Значит одобряем..
Дураки те, которые здесь пишут - " Мол похерели ракетную программу, а формой одежды занимаются!"
Вы что, хотите что бы и форму одежды похерели...?
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10.08.2020 16:06 Відповісти
Я хочу ракет! Сейчас же! Ещё вчера.
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10.08.2020 16:09 Відповісти
я хочу ЯО - тем более после всего имеем право..
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10.08.2020 16:12 Відповісти
Они думают, что голые ракетчики и артилеристы будут довольны, 1/10 новой ракете на эти деньги)))
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10.08.2020 16:14 Відповісти
Теперь я понимаю, почему война идёт 7й год. Сила армии оказывается в чёрных нитках!
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10.08.2020 16:06 Відповісти
***
главное чтобы костюмчик сидел (с)
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10.08.2020 16:12 Відповісти
Ок,за США китаец, но почему за ФРГ какой-то возрастной "поздний переселенец", который стоит на фоне трупаков из фильмов ужасов. Міноборони виділило кошти на заміну нашивок на військовій формі, щоб "поліпшити зовнішній вигляд військовослужбовців" - Цензор.НЕТ 8479
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10.08.2020 16:14 Відповісти
японец за US ARMY Фучигами кокой-то...
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10.08.2020 16:23 Відповісти
Іноземці за замовченням не можуть служити в арміі США
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10.08.2020 17:15 Відповісти
добре, хай буде- американець, японського походження..
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11.08.2020 07:46 Відповісти
Ти багато бачив казадойчів з приставкою перед прізвщем - von
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10.08.2020 17:14 Відповісти
Богато видел Иванов Шнайдер, Олегов Фрик, Денисов Ольберг....
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10.08.2020 17:17 Відповісти
пригожеские тролли тут как тут
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10.08.2020 16:17 Відповісти
Аби ж то... Більше місцевих гнид і неосвічених - із "насілєнія".
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10.08.2020 16:33 Відповісти
А 2017 ГОД РАЗМЫЛИ ФОТОШОПОМ
Міноборони виділило кошти на заміну нашивок на військовій формі, щоб "поліпшити зовнішній вигляд військовослужбовців" - Цензор.НЕТ 5363
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10.08.2020 16:34 Відповісти
Минобороны - коррупированы до предела. Куда зелька смотрит?

Минобороны это прокладка на прокладке.
Коррупционер на коррупционере. Тендера только с откатами. Без отката они будут брать онциллу вместо проверенного дозора

Они выбирают такие тендера чтобы не покупать у краза. А у маза
Варты пашинского(новатор еще куда не шел) вместо нормальных дозор-б
Морозов первый коррупционер сорвал пакистанские тендера для украины в угоду своих прокладок. И Абромав его заместителем держит
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10.08.2020 16:46 Відповісти
После фразы "был проведен глубокий и тщательный анализ" - ясно..., что нихера ни делалось, а размышляли о распиле бабла...!
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10.08.2020 16:54 Відповісти
Даже на мелочах бизнес делают..
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10.08.2020 16:58 Відповісти
Было у нас такое в дивизии...частный предприниматель комдиву откатил, и тот устроил строевой смотр в новых нашивках дивизии ..в воскресенье во 2-й половине дня...
Убил сразу 2-х зайцев...нашивка стоила 5 грн по ценам 1998 года, естественно каждый обязан был ее купить, с солдат сняли с получки, офицеры и прапора на свои ...
Кто не пришил с того лупанули 10% за неподготовку к строевому смотру, кто не явился в воскресенье на строевой смотр (местные домой в села уезжали) тех 33% за подрыв боевой готовности..
Все четко...И масштабах минобороны будет тоже самое
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10.08.2020 17:01 Відповісти
Перемирие когда больной агрессор выдохся является приступлением.
Сталин бы жукова расстрелял за такое.
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10.08.2020 17:14 Відповісти
Ну да, это ж типа "многое меняет" в обороноспособности нашей страны.
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10.08.2020 17:33 Відповісти
КОРРУПЦИОННЫЕ ПОЗОРНИКИ !!!
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10.08.2020 17:35 Відповісти
Це про яку країну пишуть? С 2015 года не припомню ни одного случая, когда бы выдавались нашивки!!! Все нашивки покупаются в военторге - цена 20-30 грн. И за 6 лет я ни разу не встречал человека, который бы сказал, что "Мне нашивки выдали вместе с формой". Де така військова частина, де видають нашивки? Похвастайтесь плиз.
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10.08.2020 17:53 Відповісти
хорошо хоть зеленые нашивки ******* не предложили носить
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10.08.2020 18:06 Відповісти
Чего мелочится? Сразу перешли на зеленую униформу.
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10.08.2020 19:18 Відповісти
За...ло мінять шеврнони. Та пи..з про шеврони за кошт держави. всі вони закуповуються за власній кошт
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10.08.2020 18:09 Відповісти
Напомнило "экстренное совещание" из фильма "Тот самый Мюнгхаузен":
https://youtu.be/TQgYGCjJUhQ

Может стоит все-таки в данном случае поднять верх сверху
и понизить низ снизу?
Два ряда выточек слева, два справа.
Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию?
Я не разрешу опускать линию талии на бедра. 155.
В конце концов, мы - центр Европы.
Я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия.
Хотите отрезной рукав - пожалуйста.
Хотите плиссированную юбку с выточками? Принимаю и это.
Но опускать линию талии не дам.
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10.08.2020 18:25 Відповісти
Вот они, долгожданные реформы армии!!!
Теперь, кацапня, берегитесь.
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10.08.2020 19:16 Відповісти
Яка потужна реформа!
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10.08.2020 19:54 Відповісти
Блин взять форму Хьюго Босса за 40-й год, перекрасить в камуфляж и поставить наши нашивки - будет самая красивая форма в европе.
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10.08.2020 19:58 Відповісти
Вы бы лучше выделили деньги ,что бы кошелек военнослужащих выглядел лвчше. Очковтирательство зеленых соплей
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10.08.2020 20:12 Відповісти
Ну що ти скажеш--при владі шпанюки ,пройдисвіти і піарщики. А в дійсності----ІДІОТИ.
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10.08.2020 20:57 Відповісти
Зарплату военным ни на копейку за 14 месяцев не подняли и не собираются, оборонзаказ завалили, ракетная программа без финансирования --нашивками они озаботились! ВОРОВАТЫЕ ЗЕБИЛЫ !
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10.08.2020 23:06 Відповісти
Ну и правильно.
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11.08.2020 05:42 Відповісти
Серьезно? И когда это их выдавали? То буквы не той формы, то бортик не тот, то еще что-то. Теперь буквы черные. Ребята маркерами в черный перерисовывают, заказы в швейках поделали по 2 косаря на подразделение, а отчитаться нужно уже вчера. "Не покупайте", так вы это подчиненным скажите, телеграмму вышлите, мол, не заколупывайте личный состав раньше времени ерундой. Поздно, поменяли уже, что вы будете выдавать?
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11.08.2020 07:47 Відповісти
Люди уходят сотнями в месяц, никто служить не хочет, самодурство и бюрократизм процветают, зарплата не меняется ни на копейку, материалку отменили (такого даже при яныке не было, менты её получают, а военные - хер), в армию можно прийти только через знакомых, людей кидают через МПХ прямо в военкоматах, у них план, им ***** на человека. Они нашивки придумали. Да у нас армия укомплектована даже не на половину, одни бабы и работники ЗСУ, управления укомплектованы на 90%, подразделения на 30, итого средняя температура по больнице - 50
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11.08.2020 07:53 Відповісти
 
 