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Зеленський перезапустив бренд України Ukraine NOW. ВIДЕО

У День незалежності України президент Володимир Зеленський дав старт інформаційній кампанії з перезапуску бренду України Ukraine NOW.

Відео зі зверненням опубліковано на сторінці глави держави у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У цьому відеоролику Зеленський розповідає про Україну іноземцям.

"Україна - це мрія, мирна і відкрита", - каже він.

Президент згадує, що податки для IT-бізнесу в Україні становлять лише 5%.

Він також говорить про земельну реформу і стверджує, що "разом ми можемо нагодувати світ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з іноземними інвесторами, які планують вкласти в Запорізьку область 1,5 млрд євро. ФОТО

"Поспішайте! Найбільша країна Європи стане новим великим проривом", - додає Зеленський.

У межах кампанії з перезапуску бренду Ukraine NOW свої відеозвернення до міжнародної спільноти також запишуть зірки світового рівня. Своїми враженнями про Україну поділяться кінорежисер Девід Лінч, група Kadebostany та багато інших, наголошується в пресрелізі, опублікованому Офісом Президента.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) інвестиції (2059) іноземець (390) реклама (405) інвестори (445)


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Топ коментарі
+73
Зеленский снялся в ролике об Украине на английском языке - Цензор.НЕТ 3839
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24.08.2020 16:20
+53
Зеленский снялся в ролике об Украине на английском языке - Цензор.НЕТ 2670
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24.08.2020 16:23
+50
Зеленский снялся в ролике об Украине на английском языке - Цензор.НЕТ 6217
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24.08.2020 16:24
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Насправді це дуже давній бренд, і ось як він виглядає:
"Малого сліду не покину
На нашій славній Україні,
На нашій - не своїй землі.
I не пом'яне батько з сином,
Не скаже синові: - Молись.
Молися, сину: за Вкраїну
Його замучили колись. -
Мені однаково, чи буде
Той син молитися, чи ні...
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені."
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25.08.2020 10:17 Відповісти
Членограя нужно определить зазывалой в бордель - то его потолок
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25.08.2020 10:29 Відповісти
Мало на дорогах украли, так еще и на всей это ху..не из видосиков будут бабки пилить.
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25.08.2020 10:53 Відповісти
Увікнить Україну. По стопам дона Батона пошел
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25.08.2020 11:09 Відповісти
якщо не навчився поважати мамину українську вишиванку , то це зовсім не означає,що на голову неньки потрібно курячими мозгами , чіпляти новенький рашистський "кокошник" Навчи світ поважати те українське,що є її рідним...
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25.08.2020 11:15 Відповісти
не могли хорошего актера найти? оно жмурится, чмокает - ему никто денег не даст!
https://www.youtube.com/watch?v=ltUqiFlaeUY Гепа и Допа снимают кино
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25.08.2020 11:31 Відповісти
о боги, какой жуткий акцент... у арабов, торгующих ковриками в Каире - и то лучше...
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25.08.2020 11:32 Відповісти
вот ......... вместо поддержки своего бизнеса они вот прямо сейчас повыщают налоги(минималку до 5000 - будут все платить больше) - во всем мире делают наоборот - по сему ,кто к нам прийдет - дятел?
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25.08.2020 11:37 Відповісти
Придурок.
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25.08.2020 11:56 Відповісти
Вистачило 5 сек цього хрипуна.
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25.08.2020 12:05 Відповісти
Опять видосик вместо работы...
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25.08.2020 12:07 Відповісти
Украина - это действительно сказка!!!
Здесь хорошо!!!!
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25.08.2020 13:11 Відповісти
Под такой видосик даже сторонники клована денег не отстегнут, не говоря о серьёзных инвесторах
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25.08.2020 13:47 Відповісти
Хорошее видео. А то прошлый логотип был плагиатом с порн-хаба для геев. И шрифт и цвет, всё украли.
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25.08.2020 15:08 Відповісти
А хлебало какое опухшее и лоснящееся, капец
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25.08.2020 16:41 Відповісти
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