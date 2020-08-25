Зеленський перезапустив бренд України Ukraine NOW. ВIДЕО

У День незалежності України президент Володимир Зеленський дав старт інформаційній кампанії з перезапуску бренду України Ukraine NOW.

Відео зі зверненням опубліковано на сторінці глави держави у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У цьому відеоролику Зеленський розповідає про Україну іноземцям.

"Україна - це мрія, мирна і відкрита", - каже він.

Президент згадує, що податки для IT-бізнесу в Україні становлять лише 5%.

Він також говорить про земельну реформу і стверджує, що "разом ми можемо нагодувати світ".

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"Поспішайте! Найбільша країна Європи стане новим великим проривом", - додає Зеленський.

У межах кампанії з перезапуску бренду Ukraine NOW свої відеозвернення до міжнародної спільноти також запишуть зірки світового рівня. Своїми враженнями про Україну поділяться кінорежисер Девід Лінч, група Kadebostany та багато інших, наголошується в пресрелізі, опублікованому Офісом Президента.