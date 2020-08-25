Зеленський перезапустив бренд України Ukraine NOW. ВIДЕО
У День незалежності України президент Володимир Зеленський дав старт інформаційній кампанії з перезапуску бренду України Ukraine NOW.
Відео зі зверненням опубліковано на сторінці глави держави у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
У цьому відеоролику Зеленський розповідає про Україну іноземцям.
"Україна - це мрія, мирна і відкрита", - каже він.
Президент згадує, що податки для IT-бізнесу в Україні становлять лише 5%.
Він також говорить про земельну реформу і стверджує, що "разом ми можемо нагодувати світ".
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"Поспішайте! Найбільша країна Європи стане новим великим проривом", - додає Зеленський.
У межах кампанії з перезапуску бренду Ukraine NOW свої відеозвернення до міжнародної спільноти також запишуть зірки світового рівня. Своїми враженнями про Україну поділяться кінорежисер Девід Лінч, група Kadebostany та багато інших, наголошується в пресрелізі, опублікованому Офісом Президента.
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"Малого сліду не покину
На нашій славній Україні,
На нашій - не своїй землі.
I не пом'яне батько з сином,
Не скаже синові: - Молись.
Молися, сину: за Вкраїну
Його замучили колись. -
Мені однаково, чи буде
Той син молитися, чи ні...
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені."
https://www.youtube.com/watch?v=ltUqiFlaeUY Гепа и Допа снимают кино
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