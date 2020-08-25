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Зеленский перезапустил бренд Украины Ukraine NOW. ВИДЕО

В День независимости Украины президент Владимир Зеленский дал старт информационной кампании по перезапуску бренда Украины Ukraine NOW.

Видео с обращением опубликовано на странице главы государства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В этом видеоролике Зеленский рассказывает об Украине иностранцам.

"Украина - это мечта, мирная и открытая", - говорит он.

Президент упоминает, что налоги для IT-бизнеса в Украине составляют всего 5%.

Он также говорит о земельной реформе и утверждает, что "вместе мы можем накормить мир".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский встретился с иностранными инвесторами, планирующими вложить в Запорожскую область 1,5 млрд евро. ФОТО

"Поторопитесь! Крупнейшая страна Европы станет новым большим прорывом", - добавляет Зеленский.

В рамках кампании по перезапуску бренда Ukraine NOW свои видеообращения к международному сообществу также запишут звезды мирового уровня. Своими впечатлениями об Украине поделятся кинорежиссер Дэвид Линч, группа Kadebostany и многие другие, подчеркивается в пресс-релизе, опубликованном Офисом президента.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) инвестиции (1164) иностранец (492) реклама (643) инвесторы (333)


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Топ комментарии
+73
Зеленский снялся в ролике об Украине на английском языке - Цензор.НЕТ 3839
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24.08.2020 16:20
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Зеленский снялся в ролике об Украине на английском языке - Цензор.НЕТ 2670
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24.08.2020 16:23
+50
Зеленский снялся в ролике об Украине на английском языке - Цензор.НЕТ 6217
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24.08.2020 16:24
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Насправді це дуже давній бренд, і ось як він виглядає:
"Малого сліду не покину
На нашій славній Україні,
На нашій - не своїй землі.
I не пом'яне батько з сином,
Не скаже синові: - Молись.
Молися, сину: за Вкраїну
Його замучили колись. -
Мені однаково, чи буде
Той син молитися, чи ні...
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені."
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25.08.2020 10:17 Ответить
Членограя нужно определить зазывалой в бордель - то его потолок
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25.08.2020 10:29 Ответить
Мало на дорогах украли, так еще и на всей это ху..не из видосиков будут бабки пилить.
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25.08.2020 10:53 Ответить
Увікнить Україну. По стопам дона Батона пошел
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25.08.2020 11:09 Ответить
якщо не навчився поважати мамину українську вишиванку , то це зовсім не означає,що на голову неньки потрібно курячими мозгами , чіпляти новенький рашистський "кокошник" Навчи світ поважати те українське,що є її рідним...
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25.08.2020 11:15 Ответить
не могли хорошего актера найти? оно жмурится, чмокает - ему никто денег не даст!
https://www.youtube.com/watch?v=ltUqiFlaeUY Гепа и Допа снимают кино
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25.08.2020 11:31 Ответить
о боги, какой жуткий акцент... у арабов, торгующих ковриками в Каире - и то лучше...
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25.08.2020 11:32 Ответить
вот ......... вместо поддержки своего бизнеса они вот прямо сейчас повыщают налоги(минималку до 5000 - будут все платить больше) - во всем мире делают наоборот - по сему ,кто к нам прийдет - дятел?
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25.08.2020 11:37 Ответить
Придурок.
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25.08.2020 11:56 Ответить
Вистачило 5 сек цього хрипуна.
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25.08.2020 12:05 Ответить
Опять видосик вместо работы...
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25.08.2020 12:07 Ответить
Украина - это действительно сказка!!!
Здесь хорошо!!!!
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25.08.2020 13:11 Ответить
Под такой видосик даже сторонники клована денег не отстегнут, не говоря о серьёзных инвесторах
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25.08.2020 13:47 Ответить
Хорошее видео. А то прошлый логотип был плагиатом с порн-хаба для геев. И шрифт и цвет, всё украли.
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25.08.2020 15:08 Ответить
А хлебало какое опухшее и лоснящееся, капец
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25.08.2020 16:41 Ответить
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