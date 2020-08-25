Зеленский перезапустил бренд Украины Ukraine NOW. ВИДЕО

В День независимости Украины президент Владимир Зеленский дал старт информационной кампании по перезапуску бренда Украины Ukraine NOW.

Видео с обращением опубликовано на странице главы государства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В этом видеоролике Зеленский рассказывает об Украине иностранцам.

"Украина - это мечта, мирная и открытая", - говорит он.

Президент упоминает, что налоги для IT-бизнеса в Украине составляют всего 5%.

Он также говорит о земельной реформе и утверждает, что "вместе мы можем накормить мир".

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"Поторопитесь! Крупнейшая страна Европы станет новым большим прорывом", - добавляет Зеленский.

В рамках кампании по перезапуску бренда Ukraine NOW свои видеообращения к международному сообществу также запишут звезды мирового уровня. Своими впечатлениями об Украине поделятся кинорежиссер Дэвид Линч, группа Kadebostany и многие другие, подчеркивается в пресс-релизе, опубликованном Офисом президента.