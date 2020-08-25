Зеленский перезапустил бренд Украины Ukraine NOW. ВИДЕО
В День независимости Украины президент Владимир Зеленский дал старт информационной кампании по перезапуску бренда Украины Ukraine NOW.
Видео с обращением опубликовано на странице главы государства в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
В этом видеоролике Зеленский рассказывает об Украине иностранцам.
"Украина - это мечта, мирная и открытая", - говорит он.
Президент упоминает, что налоги для IT-бизнеса в Украине составляют всего 5%.
Он также говорит о земельной реформе и утверждает, что "вместе мы можем накормить мир".
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский встретился с иностранными инвесторами, планирующими вложить в Запорожскую область 1,5 млрд евро. ФОТО
"Поторопитесь! Крупнейшая страна Европы станет новым большим прорывом", - добавляет Зеленский.
В рамках кампании по перезапуску бренда Ukraine NOW свои видеообращения к международному сообществу также запишут звезды мирового уровня. Своими впечатлениями об Украине поделятся кинорежиссер Дэвид Линч, группа Kadebostany и многие другие, подчеркивается в пресс-релизе, опубликованном Офисом президента.
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"Малого сліду не покину
На нашій славній Україні,
На нашій - не своїй землі.
I не пом'яне батько з сином,
Не скаже синові: - Молись.
Молися, сину: за Вкраїну
Його замучили колись. -
Мені однаково, чи буде
Той син молитися, чи ні...
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені."
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Здесь хорошо!!!!