Від початку доби двоє воїнів ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог зробив один постріл поблизу хутора Вільного, - пресцентр. ВIДЕО

У районі відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українським воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, від початку доби зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації: противник зробив один постріл з автоматичного станкового гранатомета біля хутора Вільного.

"Озброєна провокація була неприцільною і не загрожувала життю і здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат, унаслідок ворожого пострілу, немає", - наголошується в повідомленні.

Водночас, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші дотримувався повною мірою.

При переміщенні між взводними опорними пунктами в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали поранень двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Воїнів оперативно доставили в лікувальний заклад і надали необхідну допомогу. Стан їхнього здоров'я оцінюється як задовільний.

На місці події для з'ясування її причин та обставин працює робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України та керівний склад бригади.

Нагадаємо, за минулу добу ворог один раз порушив режим припинення вогню, застосувавши БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17 поблизу Майорська, втрат немає.

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