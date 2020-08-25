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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Від початку доби двоє воїнів ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог зробив один постріл поблизу хутора Вільного, - пресцентр. ВIДЕО

У районі відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українським воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, від початку доби зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації: противник зробив один постріл з автоматичного станкового гранатомета біля хутора Вільного.

"Озброєна провокація була неприцільною і не загрожувала життю і здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат, унаслідок ворожого пострілу, немає", - наголошується в повідомленні.

Водночас, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші дотримувався повною мірою.

При переміщенні між взводними опорними пунктами в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали поранень двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Воїнів оперативно доставили в лікувальний заклад і надали необхідну допомогу. Стан їхнього здоров'я оцінюється як задовільний.

На місці події для з'ясування її причин та обставин працює робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України та керівний склад бригади.

Нагадаємо, за минулу добу ворог один раз порушив режим припинення вогню, застосувавши БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17 поблизу Майорська, втрат немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє бійців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в зоні ООС: обидва госпіталізовані

Автор: 

поранення (2802) Донбас (22356) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+21
Один выстрел - два воина ОС. Но "режим тишины соблюдается" да, зелебобики?
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25.08.2020 18:26
+17
Неужели не сдержали слово ? !!!!!

Кто бы мог подумать ..
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25.08.2020 18:26
+16
Так я і знала...
Бойових втрат нема, а все списують на підриви.
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25.08.2020 18:29
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Никакой тишины нет, каждый день прилетают 82 мм.
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25.08.2020 18:25 Відповісти
Угу, и ВОГами "постреливают"....
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25.08.2020 18:30 Відповісти
С начала суток двое воинов ОС получили ранения на Донбассе, враг совершил один выстрел у хутора Вольного, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 3368
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25.08.2020 18:26 Відповісти
Неужели не сдержали слово ? !!!!!

Кто бы мог подумать ..
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25.08.2020 18:26 Відповісти
Один выстрел - два воина ОС. Но "режим тишины соблюдается" да, зелебобики?
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25.08.2020 18:26 Відповісти
Статью прочитай, а не только заголовок.
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25.08.2020 18:43 Відповісти
Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет



Ты понимаешь, что это - бред ?
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25.08.2020 18:46 Відповісти
В чём бред?
Не понимаю.
Противник сделал один не прицельный выстрел. Никто не пострадал.
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25.08.2020 18:50 Відповісти
Та шоб по твоим окнам неприцельно каждый вечер стреляли,

ты бы и тогда писал, что всё нормально ?
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25.08.2020 18:56 Відповісти
Подожди. Про мои окна потом поговорим.
Где бред по поводу не прицельного выстрела?

Від початку доби двоє воїнів ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог зробив один постріл поблизу хутора Вільного, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5228 https://censor.net/user/82781
Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет

Ты понимаешь, что это - бред ?
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25.08.2020 19:02 Відповісти
ты знаешь, что такое азимут ?

ты понимаешь, что выстрел целенаправленно был в азимуте нахождения наших войск ?

ты понимаешь, что никого не убило и не ранило чисто случайно ?
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25.08.2020 19:08 Відповісти
Пуля - дура.
Она и попасть может чисто случайно.
Давай ещё и про деревацию вспомним...
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25.08.2020 19:14 Відповісти
Дура - это ты.

А пуля попадает лишь тогда, когда выпущена в нужном направлении.
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25.08.2020 19:21 Відповісти
Переход на личности приравнивается к сливу.
Слив засчитан.
Давай, до свиданья.
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25.08.2020 19:23 Відповісти
ну вок какая, нахрен, из тебя, кацапской гниды, личность ? )))

Ты тут для того, чтобы отстирывать обосранное
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25.08.2020 19:25 Відповісти
В эпоху гладкоствольных ружей и мушкетов вообще прицельный огонь был невозможен. Стреляли просто в сторону противника. Расчет был на массовость огня, что кто-то куда-то попадет. Тогда и появилось выражение "пуля - дура". Но погибшие все же считались погибшими, хоть и в результате неприцельного огня.

Мины тоже неприцельны. Но только Зенералы придумали, что погибнуть от взрыва мины - небоевая потеря, типа дезинтерии.
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25.08.2020 23:28 Відповісти
Поддерживаю.

В эпоху гладкоствольных ружей и мушкетов вообще прицельный огонь был невозможен. Стреляли просто в сторону противника. Расчет был на массовость огня, что кто-то куда-то попадет. Тогда и появилось выражение "пуля - дура". Но погибшие все же считались погибшими, хоть и в результате неприцельного огня.
Мины тоже неприцельны. Но только Зенералы придумали, что погибнуть от взрыва мины - небоевая потеря, типа дезинтерии.
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25.08.2020 23:29 Відповісти
И даже пресловутое НВУ не могло случайно появиться на дороге, где постоянно перемещаются бойцы. Его должны были заложить ДРГ, которые теперь стали шастать через серую зону.
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25.08.2020 19:13 Відповісти
Ты мне лайкнул по ошибке.
Убери пожалуйста.
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25.08.2020 19:16 Відповісти
А ты не маскируйся под нормальных, диверсант.
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25.08.2020 19:31 Відповісти
Бред в том, что ты пытаешься спорить с порохососами.
Журна-шлюха Бутусов повторяет то, что пишут сепарские СМИ (конечно же он "не работает на ФСБ", а порохососы разгоняют гавно конечно же "бесплатно" (кто ж спорит). Коенчно же они "переживают" за Украину. Спорить с ними доказывать им что то это как доказывать россиянам что нам их "защита-помощь" ***** не нужна. Так что прочитал и иди дальше.
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25.08.2020 19:15 Відповісти
Та я всё понимаю.
Но должен же хоть кто-то указывать им на их тупость.
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25.08.2020 19:17 Відповісти
доводити тупість порохоботів треба з окопів.
Це стосується всіх сектантів клоуна
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25.08.2020 21:21 Відповісти
Никто не пострадал?
"Командир батальона сегодня отправился в месте с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести", - сообщил источник.
По предварительным данным, их обстреляли пророссийские наемники из подствольного гранатомета ГП-25.
Характер ранений - осколочный. Больше всего пострадал сержант.Источник: https://censor.net/n3215770. Как говорится, "спасибо" что не убили.
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25.08.2020 19:31 Відповісти
Я даже дам тебе ссылку на первоисточник.
Почитай
https://inforesist.org/na-donbasse-ranen-kombat-137-go-batalona-kotorogo-obvinyali-v-smerti-serzhanta-zhuravlya/ Обновление.
https://inforesist.org/na-donbasse-ranen-kombat-137-go-batalona-kotorogo-obvinyali-v-smerti-serzhanta-zhuravlya/ В Штабе ООС подтвердили информацию о ранении двух военнослужащих. По информации штаба ООС, они подорвались сами на неизвестном взрывном устройств https://inforesist.org/na-donbasse-ranen-kombat-137-go-batalona-kotorogo-obvinyali-v-smerti-serzhanta-zhuravlya/ е.
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25.08.2020 19:36 Відповісти
В Донбассе ...

Можешь не продолжать.
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25.08.2020 19:48 Відповісти
Я здесь при чём?
Напиши админу, чтобы не цитировал помойки.
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25.08.2020 19:50 Відповісти
Откуда оно взялось это неизвестное взрывное устройство на регулярном маршруте движения нашего транспорта? Т.е. за несколько недель зебеильного "перемирия" типа никто там не ездил или его уже поставили после "перемирия"?
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25.08.2020 22:59 Відповісти
Новость надо читать, а не сразу комментить, порохобот. Или за чтение вам не платят, только за комменты?
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25.08.2020 18:44 Відповісти
ты тоже считаешь, что ранение в результате вражеского выстрела - это не боевая потеря ?
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25.08.2020 18:48 Відповісти
на мендельштрассе потерь нет!
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25.08.2020 18:26 Відповісти
С начала суток двое воинов ОС получили ранения на Донбассе, враг совершил один выстрел у хутора Вольного .
"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет" . ?????????????????
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25.08.2020 18:27 Відповісти
Потери от самозародившегося между взводными опорными пунктами СВУ, к которому "та сторона" не имеет никакого отношения.
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25.08.2020 19:23 Відповісти
Ну такую х#йню несут, что в никакие ворота не лезет...
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25.08.2020 22:05 Відповісти
Так я і знала...
Бойових втрат нема, а все списують на підриви.
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25.08.2020 18:29 Відповісти
ще на не безпечне поводження зі зброєю та проблеми зі здоров'ям ...
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25.08.2020 18:33 Відповісти
Они подорвались на мине, сброшенной рашистами с БПЛА, которые беспрепятственно летаютнад нашими позициями, поскольку в ВСУ с момента "полного и всеобъемлющего прекращения огня действует строжайший запрет на его открытие!
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25.08.2020 18:53 Відповісти
Павел Андреевич,вы шпион?
видишь ли Юра.
Адъютант его превосходительства...
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25.08.2020 18:33 Відповісти
Господи!...
вы себя хоть слышите???? кто ж вам тексты то такие дэбильные пишет !!!??
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25.08.2020 18:39 Відповісти
Не в рифму?
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25.08.2020 18:45 Відповісти
надо в рифму? их есть у меня:
вы себя там хоть слышите?
что ж за херню в сводках пишете???
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25.08.2020 19:01 Відповісти
Была бы моя воля, я бы тебя "речником" назначил.
Но, увы...
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25.08.2020 19:04 Відповісти
та не...фифекты фикции ))) )))) и краснею, когда брешу )))))
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25.08.2020 19:11 Відповісти
щось мадам ви ******* про тишу...
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25.08.2020 18:39 Відповісти
"получили ранения"

Не поранення, а травми. Оскільки невідомо хто стріляв (невідомі сили) і невідомо з якою метою, то це можна вважати нещасним випадком. Травми через нещасний випадок.
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25.08.2020 18:44 Відповісти
За время Второй Мировой Войны было около 50 миллионов несчастных случаев, завершившихся непреднамеренным летальным исходом
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25.08.2020 19:03 Відповісти
Летальне травмування.
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25.08.2020 19:07 Відповісти
Вот моему прадеду, к примеру и малолетнему его сыну (брату моего деда) дали бревно и приказали плыть через Днепр в районе Вышгорода, чтобы к 7 ноября асвабадить Киев.

Ну они оба и утонули.

Небоевые потери ?
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25.08.2020 19:29 Відповісти
Мій дід пропав безвісти під час Харківської операції. Мабуть, різке погіршення стану здоров'я.
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25.08.2020 19:33 Відповісти
та чё далеко ходить ?

Ярослав Журавель погиб от обезвоживания на четвёртые сутки - небоевая потеря.
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25.08.2020 19:44 Відповісти
На траєкторіях снарядів, куль, гранат, чи мін відбиваються фізичні закони. Отже ще ми можемо припускати, що люди гинуть через фізику там, гравітацію, закони термодинаміки тощо. (Як ще це зеленим генералам в голову не прийшло таке пояснення.)
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25.08.2020 19:49 Відповісти
люди гинуть через фізику там, гравітацію, закони термодинаміки тощо. (Як ще це зеленим генералам в голову не прийшло таке пояснення.

в шоу-бізнесі таких явищ не існує
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25.08.2020 23:22 Відповісти
Более того. Пропали безвести. Может, дезертировали?

Вот так одного из дедов моей жены отправили гнать скот на восток. Больше их никто не видел и ничего о нем не известно. У колхозников-то и документов не было. А семью после освобождения выгнали из дома в хлев, как семью пропавшего безвести, а в доме устроили сельсовет.
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25.08.2020 23:20 Відповісти
Від початку доби двоє воїнів ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог зробив один постріл поблизу хутора Вільного, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8213
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25.08.2020 19:14 Відповісти
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
. .
ХОТЬ ПОЛ ПУНКТА ! . . ... .

..
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25.08.2020 19:52 Відповісти
ну ты и настырный )))

Пункт № 1 - Зеленский снял душевные терзания относительно личной ущербности.

Это очень мощный мотиватор.
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25.08.2020 19:57 Відповісти
"Командир батальона сегодня отправился в месте с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести", - сообщил источник.
По предварительным данным, их обстреляли пророссийские наемники из подствольного гранатомета ГП-25.
Характер ранений - осколочный. Больше всего пострадал сержант.Источник: https://censor.net/n3215770. Ты даже после этого заявления будешь утверждать, что непонятно. кто стрелял?
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25.08.2020 19:36 Відповісти
не по адресу. Он с сарказмом.

Тут другой отстирыватель обосранных трусов лазит - https://censor.net/user/459497
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25.08.2020 19:46 Відповісти
"Хочу предложить Медведчуку служить Украине". Интервью Кравчука Гордону ...
Кравчук о вине Порошенко, стараниях Зеленского и Ермака, роли Фокина и встрече с Медведчуком...яду ему
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25.08.2020 18:46 Відповісти
Так не убили же....Стало быть не прицельно!
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25.08.2020 18:53 Відповісти
Це так оманське брехло припинило війну? А піару на цьому повні штани.
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25.08.2020 18:56 Відповісти
Що взагалі за дебільна фраза "припинити війну"? Ну, це як сказати, та х"у з вами, забирайте, що відтяпали, нам і того, що залишилось, вистачить. Ось тільки їм не вистачить...
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25.08.2020 19:24 Відповісти
Не прицельные выстрелы будут до тех пор пока ***** не поймет что Бубочка зассыт подписывать капитуляцию потом будут прицельные!
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25.08.2020 19:08 Відповісти
Ворог з БПЛА скинув вибухові пристрої, на яких підірвались наші воїни.
Падлюка зелена, скільки має бути таким способом поранених, а то і вбитих, щоб це визнали порушенням перемир'я, або хоча б почали давати адекватну відповідь?
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25.08.2020 19:15 Відповісти
І це тільки для того, щоб зазирнути ху"лу в очі? Так вже ж хнову ту трикляту нормандську зустріч перенесли - хфранцузи поїхали дупи шовком підтирати, не до того їм
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25.08.2020 19:20 Відповісти
"...підірвалися на невстановленому пристрої..." Що то було? Мабуть, НЛО... (с) І скільки вже днів без втрат кажете
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25.08.2020 19:17 Відповісти
Страшный позор твориться сейчас!!! Как сцыкуны на том свете всю эту богомерзкую мразь будут объяснять,что они сейчас творят с нашими Воинами,которые и так намучались уже издевательствами над ними,особено всяким "миролюбивым" отребьем.
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25.08.2020 19:18 Відповісти
Если кого и убьют, то не сильно. Главное чтобы перемирие не нарушить.
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25.08.2020 19:27 Відповісти
22 августа "от неосторожного обращения с оружием" погиб боец. Цитата из газеты "Факты": "Владимир Рудик погиб в Луганской области ориентировочно 22 августа от пули снайпера. Об этом в Facebook сообщил Сергей Сердюк."
Боец хотел своей смертью испортить статистику Зеленскому. Но Зеленский все равно прокартавил про "28 дней без потерь".
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25.08.2020 19:31 Відповісти
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
..
ХОТЬ ПОЛ ПУНКТА !. ..
.
Хоть четверть .
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25.08.2020 19:53 Відповісти
"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников Источник:https://censor.net/v3215761". кому зеліки несуть цю маячню?
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25.08.2020 21:22 Відповісти
а чому рос.-терористичні війська масово не гинуть від наших мін разного гатунку?
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25.08.2020 21:41 Відповісти
хорошо хоть Хрант свои артсклады не подрывает . . . как шоколадный
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26.08.2020 00:41 Відповісти
нормально, нарко. Дегенерат дал возможность нормально окопаться, захватить часть серой зоны, "заправиться" ну а теперь сепорня начнет валить по новому, если Украина не избавиться от этого малоПИД,,,роского гандона, все очень плачевно закончиться.....
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26.08.2020 01:23 Відповісти
я хоть сам и не УкраИнец,и живу в Германии,на своей исторической родине ,но подчас о+уеваю от градуса мерзости вашего зелёного +уесоса
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26.08.2020 02:15 Відповісти
 
 