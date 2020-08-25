Від початку доби двоє воїнів ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог зробив один постріл поблизу хутора Вільного, - пресцентр. ВIДЕО
У районі відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українським воїнами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, від початку доби зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації: противник зробив один постріл з автоматичного станкового гранатомета біля хутора Вільного.
"Озброєна провокація була неприцільною і не загрожувала життю і здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат, унаслідок ворожого пострілу, немає", - наголошується в повідомленні.
Водночас, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші дотримувався повною мірою.
При переміщенні між взводними опорними пунктами в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали поранень двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Воїнів оперативно доставили в лікувальний заклад і надали необхідну допомогу. Стан їхнього здоров'я оцінюється як задовільний.
На місці події для з'ясування її причин та обставин працює робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України та керівний склад бригади.
Нагадаємо, за минулу добу ворог один раз порушив режим припинення вогню, застосувавши БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17 поблизу Майорська, втрат немає.
Будь ласка, зачекайте...
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Кто бы мог подумать ..
Ты понимаешь, что это - бред ?
Не понимаю.
Противник сделал один не прицельный выстрел. Никто не пострадал.
ты бы и тогда писал, что всё нормально ?
Где бред по поводу не прицельного выстрела?
https://censor.net/user/82781
Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет
Ты понимаешь, что это - бред ?
ты понимаешь, что выстрел целенаправленно был в азимуте нахождения наших войск ?
ты понимаешь, что никого не убило и не ранило чисто случайно ?
Она и попасть может чисто случайно.
Давай ещё и про деревацию вспомним...
А пуля попадает лишь тогда, когда выпущена в нужном направлении.
Слив засчитан.
Давай, до свиданья.
Ты тут для того, чтобы отстирывать обосранное
Мины тоже неприцельны. Но только Зенералы придумали, что погибнуть от взрыва мины - небоевая потеря, типа дезинтерии.
В эпоху гладкоствольных ружей и мушкетов вообще прицельный огонь был невозможен. Стреляли просто в сторону противника. Расчет был на массовость огня, что кто-то куда-то попадет. Тогда и появилось выражение "пуля - дура". Но погибшие все же считались погибшими, хоть и в результате неприцельного огня.
Мины тоже неприцельны. Но только Зенералы придумали, что погибнуть от взрыва мины - небоевая потеря, типа дезинтерии.
Убери пожалуйста.
Журна-шлюха Бутусов повторяет то, что пишут сепарские СМИ (конечно же он "не работает на ФСБ", а порохососы разгоняют гавно конечно же "бесплатно" (кто ж спорит). Коенчно же они "переживают" за Украину. Спорить с ними доказывать им что то это как доказывать россиянам что нам их "защита-помощь" ***** не нужна. Так что прочитал и иди дальше.
Но должен же хоть кто-то указывать им на их тупость.
Це стосується всіх сектантів клоуна
"Командир батальона сегодня отправился в месте с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести", - сообщил источник.
По предварительным данным, их обстреляли пророссийские наемники из подствольного гранатомета ГП-25.
Характер ранений - осколочный. Больше всего пострадал сержант.Источник: https://censor.net/n3215770. Как говорится, "спасибо" что не убили.
Почитай
https://inforesist.org/na-donbasse-ranen-kombat-137-go-batalona-kotorogo-obvinyali-v-smerti-serzhanta-zhuravlya/ Обновление.
https://inforesist.org/na-donbasse-ranen-kombat-137-go-batalona-kotorogo-obvinyali-v-smerti-serzhanta-zhuravlya/ В Штабе ООС подтвердили информацию о ранении двух военнослужащих. По информации штаба ООС, они подорвались сами на неизвестном взрывном устройств https://inforesist.org/na-donbasse-ranen-kombat-137-go-batalona-kotorogo-obvinyali-v-smerti-serzhanta-zhuravlya/ е.
Можешь не продолжать.
Напиши админу, чтобы не цитировал помойки.
"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет" . ?????????????????
Бойових втрат нема, а все списують на підриви.
видишь ли Юра.
Адъютант его превосходительства...
вы себя хоть слышите???? кто ж вам тексты то такие дэбильные пишет !!!??
вы себя там хоть слышите?
что ж за херню в сводках пишете???
Но, увы...
Не поранення, а травми. Оскільки невідомо хто стріляв (невідомі сили) і невідомо з якою метою, то це можна вважати нещасним випадком. Травми через нещасний випадок.
Ну они оба и утонули.
Небоевые потери ?
Ярослав Журавель погиб от обезвоживания на четвёртые сутки - небоевая потеря.
в шоу-бізнесі таких явищ не існує
Вот так одного из дедов моей жены отправили гнать скот на восток. Больше их никто не видел и ничего о нем не известно. У колхозников-то и документов не было. А семью после освобождения выгнали из дома в хлев, как семью пропавшего безвести, а в доме устроили сельсовет.
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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ХОТЬ ПОЛ ПУНКТА ! . . ... .
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Пункт № 1 - Зеленский снял душевные терзания относительно личной ущербности.
Это очень мощный мотиватор.
По предварительным данным, их обстреляли пророссийские наемники из подствольного гранатомета ГП-25.
Характер ранений - осколочный. Больше всего пострадал сержант.Источник: https://censor.net/n3215770. Ты даже после этого заявления будешь утверждать, что непонятно. кто стрелял?
Тут другой отстирыватель обосранных трусов лазит - https://censor.net/user/459497
Кравчук о вине Порошенко, стараниях Зеленского и Ермака, роли Фокина и встрече с Медведчуком...яду ему
Падлюка зелена, скільки має бути таким способом поранених, а то і вбитих, щоб це визнали порушенням перемир'я, або хоча б почали давати адекватну відповідь?
Боец хотел своей смертью испортить статистику Зеленскому. Но Зеленский все равно прокартавил про "28 дней без потерь".
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
..
ХОТЬ ПОЛ ПУНКТА !. ..
.
Хоть четверть .