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Українська легкоатлетка Бех-Романчук виграла турнір у Німеччині. ВIДЕО

Українка Марина Бех-Романчук здобула перемогу в стрибках у довжину на міжнародному турнірі ISTAF в Берліні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Федерації легкої атлетики України.

"6,87 м - найкращий результат нинішнього сезону і перемога зі стрибків у довжину на турнірі ISTAF Berlin від українки Марини Бех-Романчук. Наші вітання!" - наголошується в повідомленні.

Згідно з турнірнною таблицею, на другому місці - німкеня Малайка Міхамбо (6,77 метра), третя - британка Джазмін Соєрс (6,67 метра).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українки Бех-Романчук і Магучіх перемогли на етапі Діамантової ліги. ВIДЕО

Українська легкоатлетка Бех-Романчук виграла турнір у Німеччині 01

Бех-Романчук опублікувала відео з переможним стрибком  в Iнстаграмі.

 
 
 
 
 
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Today 6.87 new SB and 1🥇 place 🤞🏼Last competition this week 😌 #competition #berlin #istaf #nike #nikewomen #nikesport #longjump #jumper #longjumper #sport #trackandfield #sthlete #athletics #jumper #sportlife

Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh) 13 Сен 2020 в 12:30 PDT

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українка Левченко виграла змагання зі стрибків у висоту в Польщі. ВIДЕО

Німеччина (7361) легка атлетика (75) перемога (488) турнір (18) Бех-Романчук Марина (8)


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Топ коментарі
+14
Українська легкоатлетка Бех-Романчук виграла турнір у Німеччині - Цензор.НЕТ 9280
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14.09.2020 00:20
+9
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук выиграла турнир в Германии - Цензор.НЕТ 174
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13.09.2020 23:53
+5
Ну а про цю новину звітди ж чому ні слова ????Українська легкоатлетка Бех-Романчук виграла турнір у Німеччині - Цензор.НЕТ 5373

Українські спортсменки зайняли весь п'єдестал на турнірі "Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt", що відбувся на території у Німеччині.
Детальніше про це https://chasdiy.org/ розповідає Час-Дій.
Деталі: Юлія Левченко лише за кількістю спроб випередила у боротьбі за "золото" Ярославу Магучіх.
Обидві спортсменки зупинилися на висоті 1,96. "Бронзу" з результатом 1,90 здобула Ірина Геращенко.
Ще одну медаль - "срібну" в Дессау українській збірній приніс стрибок у довжину на 6,85 Марини Бех-Романчук.
Джерело: сайт https://www.unn.com.ua/uk/news/1890479-*********-obiynyali-ves-pyedestal-na-legkoatletichnikh-zmagannyakh-u-nimechchini УНН
https://www.unn.com.ua/uk/news/1890479-*********-obiynyali-ves-pyedestal-na-legkoatletichnikh-zmagannyakh-u-nimechchini

ПС. Не плутати бронзову медалістку з професійною пут... депутаткою Іркою Геращенко, а то ще спортсменка образиться.
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14.09.2020 07:25
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Украинская легкоатлетка Бех-Романчук выиграла турнир в Германии - Цензор.НЕТ 174
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13.09.2020 23:53 Відповісти
Так ей и надо.
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13.09.2020 23:59 Відповісти
Українська легкоатлетка Бех-Романчук виграла турнір у Німеччині - Цензор.НЕТ 9280
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14.09.2020 00:20 Відповісти
Ох какая же ты милая и ласковая
Альпинистка моя,попрыгунья моя!
Каждый раз меня из пропасти вытаскивая,хохотала ты
Шо не допрыгнул я
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14.09.2020 01:08 Відповісти
Радуют наши спортсменки!!!!
Наверняка девочки учились в Олимпийском коледже,где созданы все условия для роста...
А сейчас этот коледж собираются закрыть и перевести всех в институты физкультуры! Учащиеся коледжаи преподаватели объявили забастовку и просят всех спортсменов и учащися других вузов поддержать их и нас,их поклонников,тоже !!!
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14.09.2020 04:34 Відповісти
Хто не скачить - той москаль
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14.09.2020 06:40 Відповісти
Ну а про цю новину звітди ж чому ні слова ????Українська легкоатлетка Бех-Романчук виграла турнір у Німеччині - Цензор.НЕТ 5373

Українські спортсменки зайняли весь п'єдестал на турнірі "Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt", що відбувся на території у Німеччині.
Детальніше про це https://chasdiy.org/ розповідає Час-Дій.
Деталі: Юлія Левченко лише за кількістю спроб випередила у боротьбі за "золото" Ярославу Магучіх.
Обидві спортсменки зупинилися на висоті 1,96. "Бронзу" з результатом 1,90 здобула Ірина Геращенко.
Ще одну медаль - "срібну" в Дессау українській збірній приніс стрибок у довжину на 6,85 Марини Бех-Романчук.
Джерело: сайт https://www.unn.com.ua/uk/news/1890479-*********-obiynyali-ves-pyedestal-na-legkoatletichnikh-zmagannyakh-u-nimechchini УНН
https://www.unn.com.ua/uk/news/1890479-*********-obiynyali-ves-pyedestal-na-legkoatletichnikh-zmagannyakh-u-nimechchini

ПС. Не плутати бронзову медалістку з професійною пут... депутаткою Іркою Геращенко, а то ще спортсменка образиться.
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14.09.2020 07:25 Відповісти
Шановні, зверніть увагу на скрін таблички результатів = тільки у нас та румунів спортсмени корінні мешканці (решта найняті або натуралізовані). Так що тішимось і гордімся - ми ще унікальний народ якщо виставляємо своїх спортсменів. Щастя пересічного європейця в 2 машинах , великий пенсії і страхівці на котрі віддавав половину зарплати, котеджику закладеному в банку, а ким тепер став європеєць як особистість фізично і ментально ?
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14.09.2020 07:35 Відповісти
Смердиш путіно-гуняєвщиною.
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14.09.2020 08:58 Відповісти
Мариночка я тобой восхищаюсь! Да ты Легкоатлетка, спортсменко и просто красавица
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14.09.2020 09:37 Відповісти
 
 