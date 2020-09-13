Українська легкоатлетка Бех-Романчук виграла турнір у Німеччині. ВIДЕО

Українка Марина Бех-Романчук здобула перемогу в стрибках у довжину на міжнародному турнірі ISTAF в Берліні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Федерації легкої атлетики України.

"6,87 м - найкращий результат нинішнього сезону і перемога зі стрибків у довжину на турнірі ISTAF Berlin від українки Марини Бех-Романчук. Наші вітання!" - наголошується в повідомленні.

Згідно з турнірнною таблицею, на другому місці - німкеня Малайка Міхамбо (6,77 метра), третя - британка Джазмін Соєрс (6,67 метра).

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Бех-Романчук опублікувала відео з переможним стрибком в Iнстаграмі.

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