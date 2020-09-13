Украинская легкоатлетка Бех-Романчук выиграла турнир в Германии. ВИДЕО

Украинка Марина Бех-Романчук одержала победу в прыжках в длину на международном турнире ISTAF в Берлине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Федерации легкой атлетики Украины.

"6,87 м - лучший результат нынешнего сезона и победа по прыжкам в длину на турнире ISTAF Berlin от украинки Марины Бех-Романчук", - отмечается в сообщении.

Согласно турнирной таблице, на втором месте - немка Малайка Михамбо (6,77 метра), третья - британка Джазмин Сойерс (6,67 метра).

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Бех-Романчук опубликовала видео с победным прыжком в Instagram.

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