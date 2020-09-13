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Украинская легкоатлетка Бех-Романчук выиграла турнир в Германии. ВИДЕО

Украинка Марина Бех-Романчук одержала победу в прыжках в длину на международном турнире ISTAF в Берлине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Федерации легкой атлетики Украины.

"6,87 м - лучший результат нынешнего сезона и победа по прыжкам в длину на турнире ISTAF Berlin от украинки Марины Бех-Романчук", - отмечается в сообщении.

Согласно турнирной таблице, на втором месте - немка Малайка Михамбо (6,77 метра), третья - британка Джазмин Сойерс (6,67 метра).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинки Бех-Романчук и Магучих победили на этапе Бриллиантовой лиги. ВИДЕО

Украинская легкоатлетка Бех-Романчук выиграла турнир в Германии 01

Бех-Романчук опубликовала видео с победным прыжком в Instagram.

 
 
 
 
 
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Today 6.87 new SB and 1🥇 place 🤞🏼Last competition this week 😌 #competition #berlin #istaf #nike #nikewomen #nikesport #longjump #jumper #longjumper #sport #trackandfield #sthlete #athletics #jumper #sportlife

Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh) 13 Сен 2020 в 12:30 PDT

Также смотрите: Украинка Левченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Польше. ВИДЕО

Автор: 

Германия (6962) легкая атлетика (111) победа (591) турнир (32) Бех-Романчук Марина (7)


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Топ комментарии
+14
Українська легкоатлетка Бех-Романчук виграла турнір у Німеччині - Цензор.НЕТ 9280
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14.09.2020 00:20
+9
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук выиграла турнир в Германии - Цензор.НЕТ 174
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13.09.2020 23:53
+5
Ну а про цю новину звітди ж чому ні слова ????Українська легкоатлетка Бех-Романчук виграла турнір у Німеччині - Цензор.НЕТ 5373

Українські спортсменки зайняли весь п'єдестал на турнірі "Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt", що відбувся на території у Німеччині.
Детальніше про це https://chasdiy.org/ розповідає Час-Дій.
Деталі: Юлія Левченко лише за кількістю спроб випередила у боротьбі за "золото" Ярославу Магучіх.
Обидві спортсменки зупинилися на висоті 1,96. "Бронзу" з результатом 1,90 здобула Ірина Геращенко.
Ще одну медаль - "срібну" в Дессау українській збірній приніс стрибок у довжину на 6,85 Марини Бех-Романчук.
Джерело: сайт https://www.unn.com.ua/uk/news/1890479-*********-obiynyali-ves-pyedestal-na-legkoatletichnikh-zmagannyakh-u-nimechchini УНН
https://www.unn.com.ua/uk/news/1890479-*********-obiynyali-ves-pyedestal-na-legkoatletichnikh-zmagannyakh-u-nimechchini

ПС. Не плутати бронзову медалістку з професійною пут... депутаткою Іркою Геращенко, а то ще спортсменка образиться.
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14.09.2020 07:25
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Украинская легкоатлетка Бех-Романчук выиграла турнир в Германии - Цензор.НЕТ 174
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13.09.2020 23:53 Ответить
Так ей и надо.
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13.09.2020 23:59 Ответить
Українська легкоатлетка Бех-Романчук виграла турнір у Німеччині - Цензор.НЕТ 9280
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14.09.2020 00:20 Ответить
Ох какая же ты милая и ласковая
Альпинистка моя,попрыгунья моя!
Каждый раз меня из пропасти вытаскивая,хохотала ты
Шо не допрыгнул я
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14.09.2020 01:08 Ответить
Радуют наши спортсменки!!!!
Наверняка девочки учились в Олимпийском коледже,где созданы все условия для роста...
А сейчас этот коледж собираются закрыть и перевести всех в институты физкультуры! Учащиеся коледжаи преподаватели объявили забастовку и просят всех спортсменов и учащися других вузов поддержать их и нас,их поклонников,тоже !!!
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14.09.2020 04:34 Ответить
Хто не скачить - той москаль
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14.09.2020 06:40 Ответить
Ну а про цю новину звітди ж чому ні слова ????Українська легкоатлетка Бех-Романчук виграла турнір у Німеччині - Цензор.НЕТ 5373

Українські спортсменки зайняли весь п'єдестал на турнірі "Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt", що відбувся на території у Німеччині.
Детальніше про це https://chasdiy.org/ розповідає Час-Дій.
Деталі: Юлія Левченко лише за кількістю спроб випередила у боротьбі за "золото" Ярославу Магучіх.
Обидві спортсменки зупинилися на висоті 1,96. "Бронзу" з результатом 1,90 здобула Ірина Геращенко.
Ще одну медаль - "срібну" в Дессау українській збірній приніс стрибок у довжину на 6,85 Марини Бех-Романчук.
Джерело: сайт https://www.unn.com.ua/uk/news/1890479-*********-obiynyali-ves-pyedestal-na-legkoatletichnikh-zmagannyakh-u-nimechchini УНН
https://www.unn.com.ua/uk/news/1890479-*********-obiynyali-ves-pyedestal-na-legkoatletichnikh-zmagannyakh-u-nimechchini

ПС. Не плутати бронзову медалістку з професійною пут... депутаткою Іркою Геращенко, а то ще спортсменка образиться.
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14.09.2020 07:25 Ответить
Шановні, зверніть увагу на скрін таблички результатів = тільки у нас та румунів спортсмени корінні мешканці (решта найняті або натуралізовані). Так що тішимось і гордімся - ми ще унікальний народ якщо виставляємо своїх спортсменів. Щастя пересічного європейця в 2 машинах , великий пенсії і страхівці на котрі віддавав половину зарплати, котеджику закладеному в банку, а ким тепер став європеєць як особистість фізично і ментально ?
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14.09.2020 07:35 Ответить
Смердиш путіно-гуняєвщиною.
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14.09.2020 08:58 Ответить
Мариночка я тобой восхищаюсь! Да ты Легкоатлетка, спортсменко и просто красавица
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14.09.2020 09:37 Ответить
 
 