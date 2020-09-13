Украинская легкоатлетка Бех-Романчук выиграла турнир в Германии. ВИДЕО
Украинка Марина Бех-Романчук одержала победу в прыжках в длину на международном турнире ISTAF в Берлине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Федерации легкой атлетики Украины.
"6,87 м - лучший результат нынешнего сезона и победа по прыжкам в длину на турнире ISTAF Berlin от украинки Марины Бех-Романчук", - отмечается в сообщении.
Согласно турнирной таблице, на втором месте - немка Малайка Михамбо (6,77 метра), третья - британка Джазмин Сойерс (6,67 метра).
Бех-Романчук опубликовала видео с победным прыжком в Instagram.
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Today 6.87 new SB and 1🥇 place 🤞🏼Last competition this week 😌 #competition #berlin #istaf #nike #nikewomen #nikesport #longjump #jumper #longjumper #sport #trackandfield #sthlete #athletics #jumper #sportlife
Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh) 13 Сен 2020 в 12:30 PDT
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Альпинистка моя,попрыгунья моя!
Каждый раз меня из пропасти вытаскивая,хохотала ты
Шо не допрыгнул я
Наверняка девочки учились в Олимпийском коледже,где созданы все условия для роста...
А сейчас этот коледж собираются закрыть и перевести всех в институты физкультуры! Учащиеся коледжаи преподаватели объявили забастовку и просят всех спортсменов и учащися других вузов поддержать их и нас,их поклонников,тоже !!!
Українські спортсменки зайняли весь п'єдестал на турнірі "Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt", що відбувся на території у Німеччині.
Детальніше про це https://chasdiy.org/ розповідає Час-Дій.
Деталі: Юлія Левченко лише за кількістю спроб випередила у боротьбі за "золото" Ярославу Магучіх.
Обидві спортсменки зупинилися на висоті 1,96. "Бронзу" з результатом 1,90 здобула Ірина Геращенко.
Ще одну медаль - "срібну" в Дессау українській збірній приніс стрибок у довжину на 6,85 Марини Бех-Романчук.
Джерело: сайт https://www.unn.com.ua/uk/news/1890479-*********-obiynyali-ves-pyedestal-na-legkoatletichnikh-zmagannyakh-u-nimechchini УНН
https://www.unn.com.ua/uk/news/1890479-*********-obiynyali-ves-pyedestal-na-legkoatletichnikh-zmagannyakh-u-nimechchini
ПС. Не плутати бронзову медалістку з професійною
пут...депутаткою Іркою Геращенко, а то ще спортсменка образиться.